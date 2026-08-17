Agresywne psy grasują po Mazowszu. Wójtowie ostrzegają mieszkańców: nie zbliżajcie się
Niepokojące ostrzeżenie dla mieszkańców Mazowsza. Trzy psy przemieszczają się bez nadzoru na terenie gmin Pacyna i Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim. Według komunikatu władz jednej z gmin zwierzęta atakują ludzi i inne zwierzęta. Trwają działania zmierzające do ich schwytania. Mieszkańcy otrzymali jasne zalecenie: nie podchodzić do psów i natychmiast informować policję o miejscu, w którym zostały zauważone.
Sprawa jest traktowana poważnie. Informację o zgłoszeniu potwierdziła Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, a komunikaty do mieszkańców wydali przedstawiciele obu samorządów.
Trzy psy przemieszczają się między miejscowościami
Pierwsze informacje o potencjalnym zagrożeniu pojawiły się przed weekendem. Urząd Gminy Pacyna ostrzegał mieszkańców przed błąkającymi się zwierzętami.
Następnie sprawa trafiła do policji.
Zgłoszenie dotyczące trzech psów poruszających się bez opieki wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie w nocy z 14 na 15 sierpnia.
Zwierzęta miały być widziane około godz. 1:30.
Informację o zgłoszeniu potwierdził st. asp. Łukasz Rydzewski z gostynińskiej policji.
Wójt: trwają działania mające na celu schwytanie psów
Władze gminy Pacyna rozpoczęły działania związane z odnalezieniem i schwytaniem zwierząt.
Wójt gminy Pacyna Tomasz Klimczak poinformował mieszkańców, że prowadzone są działania mające doprowadzić do schwytania psów.
Jednocześnie zaapelował, aby osoby, które zauważą zwierzęta, nie podejmowały prób samodzielnego ich łapania.
Najważniejsze jest przekazanie służbom dokładnej lokalizacji.
Mieszkańcy mogą kontaktować się z policją pod numerem 47 705 32 22 albo korzystać z numeru alarmowego 112, szczególnie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
„Psy atakują ludzi i zwierzęta”
Jeszcze poważniejszy komunikat przekazały władze sąsiedniej gminy Szczawin Kościelny.
Wójt Barbara Stępniak ostrzegła, że psy atakują ludzi i zwierzęta.
To właśnie dlatego mieszkańcy obu gmin proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
Nie należy podchodzić do zwierząt, próbować ich głaskać, łapać ani przeganiać. Nie powinno się również wykonywać gwałtownych ruchów, które mogą sprowokować psa do reakcji.
Nie próbuj ich łapać samodzielnie
Widok psa bez właściciela może wywołać naturalny odruch pomocy. W tej sytuacji lokalne władze ostrzegają jednak przed zbliżaniem się do zwierząt.
Jeżeli zauważymy psy odpowiadające opisowi, najważniejsze jest zachowanie dystansu.
Nie powinniśmy próbować zaganiać zwierząt na posesję, łapać ich za obrożę ani blokować im drogi.
Należy natomiast zapamiętać miejsce, w którym psy były widziane, kierunek ich przemieszczania się oraz możliwie szybko przekazać te informacje policji.
Takie dane mogą pomóc służbom w ich odnalezieniu.
Szczególna ostrożność podczas spacerów
Ostrzeżenie jest szczególnie ważne dla osób wychodzących z własnymi psami.
Spotkanie z grupą obcych zwierząt może być niebezpieczne zarówno dla człowieka, jak i prowadzonego na smyczy psa.
Do czasu schwytania zwierząt mieszkańcy gmin Pacyna i Szczawin Kościelny powinni zachowywać zwiększoną czujność podczas spacerów, szczególnie w miejscach, gdzie psy były wcześniej widywane.
Warto również uprzedzić dzieci, aby nie podchodziły do obcych zwierząt nawet wtedy, gdy początkowo zachowują się spokojnie.
Zabezpiecz swoją posesję i zwierzęta
Mieszkańcy posiadający psy, koty lub zwierzęta gospodarskie powinni zwrócić szczególną uwagę na ich bezpieczeństwo.
Jeżeli w okolicy pojawiły się obce psy, warto sprawdzić zamknięcie furtki i bramy oraz stan ogrodzenia.
Zwierząt domowych nie należy pozostawiać bez nadzoru poza zabezpieczoną posesją.
Szczególnej ostrożności wymagają miejsca położone na obrzeżach miejscowości, gdzie błąkające się psy mogą przemieszczać się niezauważone.
Widzisz psy? Liczy się dokładna lokalizacja
Dla służb szczególnie cenna może być informacja o aktualnym miejscu przebywania zwierząt.
Jeżeli psy zostaną zauważone, należy przekazać policji możliwie dokładną lokalizację oraz kierunek, w którym się przemieszczają.
Nie należy jednak podążać za zwierzętami ani podejmować próby ich zatrzymania.
Sytuacja może zmieniać się szybko, ponieważ psy przemieszczają się pomiędzy miejscowościami.
Ważny apel do mieszkańców Mazowsza
Ostrzeżenie dotyczy obecnie przede wszystkim gmin Pacyna i Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim. Nie oznacza to więc zagrożenia na terenie całego województwa mazowieckiego.
Ze względu na możliwość przemieszczania się zwierząt mieszkańcy okolicznych terenów również powinni zwracać uwagę na komunikaty lokalnych władz i policji.
Najważniejsze jest, aby nie podejmować działań na własną rękę.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w gminie Pacyna, Szczawin Kościelny lub w najbliższej okolicy, zachowaj szczególną ostrożność do czasu zakończenia działań służb.
Nie zbliżaj się do trzech psów poruszających się bez właściciela. Nie próbuj ich łapać, głaskać ani przeganiać. Nie pozwalaj również dzieciom podchodzić do obcych zwierząt.
Podczas spaceru z własnym psem trzymaj go pod kontrolą i unikaj zbliżania się do obcych zwierząt.
Jeżeli zauważysz poszukiwane psy, zapamiętaj ich lokalizację i kierunek przemieszczania się. Informację można przekazać Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie pod numerem 47 705 32 22.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numer 112.
Władze obu gmin apelują o czujność. Działania zmierzające do schwytania zwierząt trwają.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.