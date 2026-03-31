Akcja ratunkowa pod Warszawą. Robotnik przygnieciony szybą. Załoga LPR przeprowadzała reanimację
W poniedziałkowy poranek na terenie składu budowlanego w Lesznowoli doszło do groźnego wypadku przy pracy. 40-letni pracownik został przygnieciony przez ciężką szybę. Doszło do zatrzymania krążenia. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Szyba upadła na mężczyznę
Do zdarzenia doszło 30 marca w godzinach porannych. W trakcie rozładunku szyb na terenie składu budowlanego w Lesznowoli pod Warszawą jedno z ciężkich okien przygniotło 40-letniego obywatela Ukrainy. Uraz okazał się na tyle poważny, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Przerażeni współpracownicy natychmiast wezwali służby ratunkowe.
Na miejscu pojawiły się karetki pogotowia oraz – ze względu na krytyczny stan poszkodowanego – załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Akcja zakończyła się sukcesem: medycy przywrócili mężczyźnie funkcje życiowe. Poszkodowany trafił na pokład śmigłowca i został przetransportowany do szpitala. Jak dotąd nie napłynęły żadne informacje o pogorszeniu jego stanu.
Policja, prokuratura i inspekcja pracy na miejscu zdarzenia
Ze względu na powagę zdarzenia na teren składu budowlanego natychmiast wyjechali funkcjonariusze policji, przedstawiciel prokuratury oraz inspektor pracy. Mundurowi zabezpieczyli ślady i przystąpili do ustalania dokładnych okoliczności wypadku. O sprawie powiadomiona została również Państwowa Inspekcja Pracy, która sprawdzi procedury bezpieczeństwa obowiązujące w zakładzie. „Policjanci wykonywali czynności pod kątem wypadku przy pracy” – przekazała „Super Expressowi” podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.
Postępowanie w sprawie wypadku jest w toku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.