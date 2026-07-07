Po ataku na warszawski LAS RĄK ruszyła fala wsparcia. Zbiórka przekroczyła 135 tys. zł

7 lipca 2026 13:03 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ogromny odzew wywołała internetowa zbiórka uruchomiona po zniszczeniu warszawskiej galerii rękodzieła LAS RĄK. W ciągu krótkiego czasu cel finansowy został przekroczony – darczyńcy wpłacili już ponad 135 tys. zł, choć początkowo planowano zebrać 100 tys. zł. Akcję wsparło ponad 3,2 tys. osób.

Pomoc Fot. Pixabay
Pomoc Fot. Pixabay

Atak na galerię w centrum Warszawy

Jak opisują organizatorki zbiórki, do zdarzenia doszło 6 lipca około godziny 12:53. Według ich relacji do galerii wtargnął mężczyzna, który miał zniszczyć znaczną liczbę eksponowanych wyrobów rękodzielniczych oraz zdemolować wnętrze lokalu.

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Sprawa została zgłoszona policji. Funkcjonariusze prowadzą czynności, analizując m.in. zapis monitoringu, który ma pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Pieniądze na naprawę szkód i zwiększenie bezpieczeństwa

Organizatorki podkreślają, że środki ze zbiórki zostaną przeznaczone przede wszystkim na pokrycie strat powstałych w wyniku zniszczeń oraz poprawę bezpieczeństwa obiektu. Zapowiadają m.in. montaż monitoringu i zwiększenie liczby dyżurów w galerii.

Jednocześnie poinformowały, że nadal trwa szacowanie pełnej wartości poniesionych szkód.

Nadwyżka trafi również na działania społeczne

Ponieważ zbiórka przekroczyła zakładany cel, organizatorki zapowiedziały, że nadwyżka zostanie wykorzystana na działania o charakterze społecznym i pomocowym. Wśród wskazanych inicjatyw znalazło się wsparcie fundacji Asymetryści oraz projektu „Kanapki z Sercem”, który pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Tysiące osób okazały solidarność

W aktualizacji zamieszczonej na stronie zbiórki organizatorki podziękowały wszystkim darczyńcom oraz osobom odwiedzającym galerię. Jak przekazały, oprócz wsparcia finansowego otrzymują także liczne wyrazy solidarności i pomoc od wolontariuszy.

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Sprawa wzbudziła szerokie zainteresowanie w mediach społecznościowych i wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa lokalnych inicjatyw oraz reagowania na akty przemocy i wandalizmu. Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności ataku na galerię.

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