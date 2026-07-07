Po ataku na warszawski LAS RĄK ruszyła fala wsparcia. Zbiórka przekroczyła 135 tys. zł
Ogromny odzew wywołała internetowa zbiórka uruchomiona po zniszczeniu warszawskiej galerii rękodzieła LAS RĄK. W ciągu krótkiego czasu cel finansowy został przekroczony – darczyńcy wpłacili już ponad 135 tys. zł, choć początkowo planowano zebrać 100 tys. zł. Akcję wsparło ponad 3,2 tys. osób.
Atak na galerię w centrum Warszawy
Jak opisują organizatorki zbiórki, do zdarzenia doszło 6 lipca około godziny 12:53. Według ich relacji do galerii wtargnął mężczyzna, który miał zniszczyć znaczną liczbę eksponowanych wyrobów rękodzielniczych oraz zdemolować wnętrze lokalu.
Sprawa została zgłoszona policji. Funkcjonariusze prowadzą czynności, analizując m.in. zapis monitoringu, który ma pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
Pieniądze na naprawę szkód i zwiększenie bezpieczeństwa
Organizatorki podkreślają, że środki ze zbiórki zostaną przeznaczone przede wszystkim na pokrycie strat powstałych w wyniku zniszczeń oraz poprawę bezpieczeństwa obiektu. Zapowiadają m.in. montaż monitoringu i zwiększenie liczby dyżurów w galerii.
Jednocześnie poinformowały, że nadal trwa szacowanie pełnej wartości poniesionych szkód.
Nadwyżka trafi również na działania społeczne
Ponieważ zbiórka przekroczyła zakładany cel, organizatorki zapowiedziały, że nadwyżka zostanie wykorzystana na działania o charakterze społecznym i pomocowym. Wśród wskazanych inicjatyw znalazło się wsparcie fundacji Asymetryści oraz projektu „Kanapki z Sercem”, który pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Tysiące osób okazały solidarność
W aktualizacji zamieszczonej na stronie zbiórki organizatorki podziękowały wszystkim darczyńcom oraz osobom odwiedzającym galerię. Jak przekazały, oprócz wsparcia finansowego otrzymują także liczne wyrazy solidarności i pomoc od wolontariuszy.
Sprawa wzbudziła szerokie zainteresowanie w mediach społecznościowych i wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa lokalnych inicjatyw oraz reagowania na akty przemocy i wandalizmu. Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności ataku na galerię.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.