Czarna seria na drogach pod Warszawą. Tragiczny bilans kilku dni, policja apeluje o rozwagę
Ostatnie dni na drogach Mazowsza przyniosły serię bardzo poważnych zdarzeń drogowych. Tylko w poniedziałek na terenie Płocka i powiatu płockiego doszło do trzech groźnych wypadków, z których jeden zakończył się śmiercią kierowcy. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.
Wypadek na trasie w kierunku Warszawy
Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło na ul. Wyszogrodzkiej w Płocku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 28-letni kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 35-letniemu kierowcy kii.
W wyniku zderzenia kierujący volkswagenem został ranny i trafił do szpitala. Przez kilka godzin ruch w kierunku Warszawy odbywał się wahadłowo, powodując utrudnienia dla kierowców.
Śmiertelny wypadek w Płocku
Do tragicznego zdarzenia doszło również na ul. Chopina. Według wstępnych ustaleń 49-letni kierowca audi zjechał z jezdni i uderzył w latarnię.
Mężczyzna został poddany reanimacji i przewieziony do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować.
Kilka osób rannych po zderzeniu dwóch samochodów
Kolejny poważny wypadek miał miejsce w Starym Boryszewie na drodze wojewódzkiej nr 567 w gminie Staroźreby. Policjanci wstępnie ustalili, że 37-letni kierowca forda prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 18-letniemu kierowcy BMW.
Do szpitala trafiły obie osoby kierujące pojazdami, 35-letnia pasażerka forda oraz troje 18-letnich pasażerów BMW. Po wypadku droga w kierunku Rogozina była całkowicie zablokowana przez kilka godzin.
Policja apeluje do kierowców
Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności wszystkich zdarzeń. Mundurowi przypominają, że chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy nieprzestrzeganie przepisów mogą prowadzić do tragedii.
Policja apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie szczególnej ostrożności wobec pieszych i rowerzystów oraz rezygnację z korzystania z telefonu podczas jazdy. Funkcjonariusze przypominają również, że za kierownicę nigdy nie należy wsiadać po spożyciu alkoholu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.