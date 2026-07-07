Wstrząsające nagranie spod Warszawy: hulajnoga wjeżdża wprost pod BMW. Kaski uratowały nastolatków przed tragedią
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło na terenie Józefowa. Dwóch nastolatków – 13-latek przewożący na hulajnodze elektrycznej swojego 15-letniego kolegę – wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, uderzyli w prawidłowo jadący samochód marki BMW, którym kierował 49-latek. Policja opublikowała nagranie z przebiegu zdarzenia.
Kaski, nie przypadek, zdecydowały o wyniku
W tym nieszczęśliwym zdarzeniu młodym ludziom towarzyszyło ogromne szczęście. Dzięki niedawnemu wprowadzeniu przepisów nakładających obowiązek jazdy w kaskach ochronnych, obaj chłopcy mieli je na głowach. To właśnie kaski uratowały ich przed tragedią – nastolatkowie trafili do szpitala jedynie z ogólnymi potłuczeniami ciała, a nie z ciężkimi urazami głowy, które w takich sytuacjach bywają najgroźniejsze.
Policja zwraca uwagę na powtarzający się problem: wielu młodych ludzi wsiada na hulajnogi elektryczne bezrefleksyjnie, traktując je jak formę zabawy, nie myśląc o konsekwencjach.
Zasady, o których przypomina policja
Aby bezpiecznie i legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną, obowiązują 3 kluczowe zasady. Osoby w wieku od 13 do 18 lat, by legalnie jeździć po drogach publicznych, muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1 albo B1. Przed uruchomieniem pojazdu trzeba bezwzględnie znać zasady ruchu drogowego – w tym znaki drogowe oraz zasady pierwszeństwa przejazdu. Przepisy kategorycznie zabraniają przewożenia innych osób, zwierząt ani ładunków na hulajnodze elektrycznej.
Jesteś niechronionym uczestnikiem ruchu
Policja przypomina fundamentalną różnicę w zderzeniu hulajnogi z samochodem: kierowcę auta chroni karoseria, pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. Osoba na hulajnodze nie ma wokół siebie żadnej osłony – przy uderzeniu w pojazd jest narażona na bezpośredni kontakt z karoserią. Jedyną rzeczą, która realnie może ochronić głowę przed tragicznym w skutkach urazem, jest kask.
Kask to nie formalność, to jedyna osłona, jaką masz
Rodzice nastolatków korzystających z hulajnóg elektrycznych sprawdzają, czy dziecko ma kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy, zanim pozwolą mu jeździć po drogach publicznych – to wymóg prawny, nie sugestia.
Kask zakładany za każdym razem, nie tylko „na dłuższe trasy”, pozostaje jedyną realną ochroną głowy w starciu z samochodem – jak pokazuje ten przypadek, różnica między potłuczeniami a ciężkim urazem głowy sprowadza się właśnie do tego jednego elementu wyposażenia.
Wyjeżdżanie z drogi podporządkowanej wymaga pełnego zatrzymania i sprawdzenia ruchu w obu kierunkach, niezależnie od tego, czy kieruje się samochodem, czy hulajnogą – to właśnie brak ustąpienia pierwszeństwa doprowadził do tego zderzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.