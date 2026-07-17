Alarm na lotnisku Modlin. Co znaleźli Funkcjonariusze Straży Granicznej?

17 lipca 2026 22:20 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Funkcjonariusze Straży Granicznej wraz ze specjalistami minersko-pirotechnicznymi zakończyli działania na terenie Lotniska Warszawa-Modlin. Sprawdzony bagaż, który w piątek wieczorem zaalarmował służby, okazał się nie zawierać żadnych niebezpiecznych materiałów.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Z ostatniej chwili.
Z ostatniej chwili. Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło w piątek, tuż po godzinie 20:00, kiedy na terenie terminala zauważono pozostawioną bez nadzoru torbę. Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa lotniskowe służby natychmiast zabezpieczyły teren i zarządziły ewakuację części strefy terminala. Na miejsce skierowano patrol minersko-pirotechniczny Straży Granicznej, który przeprowadził rozpoznanie zawartości bagażu.

Zobacz również:

Po zakończonych czynnościach potwierdzono, że pozostawiona torba nie stanowiła żadnego zagrożenia. Straż Graniczna przypomina, że każdy pozostawiony bez opieki bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie, a służby mają obowiązek wdrożyć pełne procedury bezpieczeństwa nawet wtedy, gdy alarm ostatecznie okazuje się fałszywy.

To nie pierwszy taki przypadek w Modlinie – port lotniczy w Nowym Dworze Mazowieckim w ostatnich latach był ewakuowany z podobnego powodu wielokrotnie, zwykle właśnie przez zapomniane walizki, plecaki czy torby zostawione w strefie ogólnodostępnej. Procedura za każdym razem wygląda identycznie – przywołanie właściciela przez radiowęzeł, wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, a w razie braku reakcji – ewakuacja i wkroczenie piroctechników.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna