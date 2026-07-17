Mazowsze: Samochód wjechał do Wisły. 18-latka trafiła do szpitala

17 lipca 2026 22:15 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Około godziny 20:30 na ulicy Rybaki doszło do niecodziennego zdarzenia – 19-letnia kierująca hyundaiem, wykonując manewr cofania, wjechała samochodem prosto do Wisły. W aucie, oprócz kierującej, znajdowała się 18-letnia pasażerka, która została przewieziona do szpitala.

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Napis pilne na tle policyjnego radiowozu i taśmy.
Napis pilne na tle policyjnego radiowozu i taśmy. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Obie kobiety zdołały same wydostać się z pojazdu, zanim na miejsce dotarły służby. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierująca była trzeźwa, a kobieta posiada uprawnienia do kierowania pojazdami – wynika ze wstępnych ustaleń na miejscu zdarzenia.

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Na miejscu wciąż pracują służby, a dokładne okoliczności – w tym przyczyna, dla której cofający pojazd znalazł się w rzece – pozostają na razie przedmiotem ustaleń. Artykuł będzie aktualizowany w miarę napływu kolejnych informacji.

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