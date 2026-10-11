Alarm w polskim Internecie! Służby pracują w trybie nadzwyczajnym
Niepokojący komunikat wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w internecie pracują w trybie alarmowym. Szczególną uwagę zwrócono na treści ekstremistyczne, nawoływanie do naśladowania przemocy oraz dezinformację. Minister apeluje do rodziców, aby uważniej niż zwykle sprawdzali, z jakimi materiałami stykają się ich dzieci.
W niedzielę, 11 października, Krzysztof Gawkowski opublikował komunikat dotyczący działań państwa na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników internetu.
Jak poinformował, od czwartku służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo pracują w trybie alarmowym. Działania mają związek z zagrożeniami wynikającymi z rozpowszechniania niebezpiecznych treści w sieci.
Bezpieczeństwo dzieci jest najwyższym priorytetem. Od czwartku służby odpowiedzialne za bezpieczeństwie w
Internecie pracują w trybie alarmowym. NASK zgłasza wszystkie niepokojące informacje do służb. Konta publikujące nielegalne treści, powielające treści ekstremistyczne czy propagujące naśladownictwo sytuacji kryzysowych z ostatnich dnia są natychmiast zgłaszane do platform do zablokowania.
Skanujemy sieć również pod względem ewentualnych dezinformacji i powielania fałszywych informacji. W celu zapewniania pełnego bezpieczeństwa w internecie, w trybie przyśpieszonym Sejm przyjął ustawę, która umożliwi szybkie usuwanie nielegalnych treści, które mogą stać się inspiracją do przemocy. Teraz tym prawem zajmie się Senat – już we wtorek rano. Potem ustawa trafi na biurko prezydenta.
Podjąłem także decyzję o wprowadzeniu dodatkowych działań edukacyjnych w szkołach – z higieny cyfrowej, przeciwdziałania dezinformacji oraz rozpoznawania technik manipulacji.
Apeluję też do rodziców, zwracajcie znacznie większą uwagę niż zwykle na to do jakich treści w Internecie mają Wasze dzieci.
— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) October 11, 2026
Niebezpieczne treści w internecie. NASK zgłasza je do zablokowania
Minister poinformował, że NASK identyfikuje i zgłasza niepokojące materiały pojawiające się w internecie.
Szczególnym nadzorem objęto treści ekstremistyczne oraz publikacje, które mogą zachęcać do naśladowania tragicznych wydarzeń z ostatnich dni.
Materiały tego rodzaju są zgłaszane platformom internetowym w celu ich zablokowania.
To ważne, ponieważ niebezpieczne treści mogą rozprzestrzeniać się bardzo szybko, szczególnie w mediach społecznościowych i komunikatorach wykorzystywanych przez młodzież.
Służby skanują sieć. Minister ostrzega przed dezinformacją
Krzysztof Gawkowski przekazał również, że prowadzone jest monitorowanie internetu pod kątem rozpowszechniania fałszywych wiadomości.
Szczególne znaczenie mają materiały przedstawiające nieprawdziwe informacje o ostatnich zdarzeniach oraz treści mogące inspirować kolejne osoby do przemocy.
Minister podkreślił, że działania dotyczą nie tylko bezpośrednich zagrożeń, ale również mechanizmów manipulacji i dezinformacji.
Nie oznacza to jednak, że każda niepokojąca informacja publikowana w internecie jest prawdziwa lub że istnieje jedno wspólne źródło ostatnich tragicznych wydarzeń.
Nowe przepisy mają umożliwić szybsze usuwanie nielegalnych treści
Wicepremier odniósł się również do prac nad ustawą, która ma usprawnić usuwanie nielegalnych materiałów z internetu.
Jak poinformował, Sejm przyjął przepisy w trybie przyspieszonym, a następnie sprawą ma zająć się Senat.
Według ministra nowe rozwiązania mają umożliwić szybsze reagowanie na treści, które mogą stanowić inspirację do przemocy.
Na moment publikacji komunikatu prace legislacyjne nie zostały jeszcze zakończone. Oznacza to, że zapowiadanych rozwiązań nie należy przedstawiać jako już obowiązującego prawa.
Dodatkowe działania w szkołach. Zapadła decyzja
Krzysztof Gawkowski zapowiedział także dodatkowe działania edukacyjne w placówkach oświatowych.
Mają one obejmować trzy obszary: higienę cyfrową, przeciwdziałanie dezinformacji oraz rozpoznawanie technik manipulacyjnych.
Celem jest zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zagrożeń w internecie i sposobów reagowania na niebezpieczne materiały.
Minister nie podał w przytoczonym komunikacie szczegółowego harmonogramu wdrażania tych działań w poszczególnych szkołach.
Pilny apel do rodziców. Zwróćcie uwagę na to, co oglądają dzieci
Na zakończenie komunikatu minister skierował bezpośredni apel do rodziców.
Poprosił, aby zwracali znacznie większą uwagę na treści, z którymi ich dzieci mają kontakt w internecie.
W praktyce szczególnie ważne jest rozmawianie z dziećmi o niepokojących filmach, wiadomościach i publikacjach, a także zachęcanie ich do zgłaszania treści zawierających groźby lub nawoływanie do przemocy.
Jeśli pojawi się informacja o bezpośrednim zagrożeniu czyjegoś życia lub zdrowia, należy powiadomić policję, a w sytuacji nagłej zadzwonić pod numer 112.
Źródło: oficjalny komunikat Krzysztofa Gawkowskiego opublikowany 11 października 2026 roku w serwisie X, profil @KGawkowski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.