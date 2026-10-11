Alarm w polskim Internecie! Służby pracują w trybie nadzwyczajnym

11 października 2026 11:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niepokojący komunikat wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w internecie pracują w trybie alarmowym. Szczególną uwagę zwrócono na treści ekstremistyczne, nawoływanie do naśladowania przemocy oraz dezinformację. Minister apeluje do rodziców, aby uważniej niż zwykle sprawdzali, z jakimi materiałami stykają się ich dzieci.

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Fot. Warszawa w Pigułce

W niedzielę, 11 października, Krzysztof Gawkowski opublikował komunikat dotyczący działań państwa na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników internetu.

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Jak poinformował, od czwartku służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo pracują w trybie alarmowym. Działania mają związek z zagrożeniami wynikającymi z rozpowszechniania niebezpiecznych treści w sieci.

Niebezpieczne treści w internecie. NASK zgłasza je do zablokowania

Minister poinformował, że NASK identyfikuje i zgłasza niepokojące materiały pojawiające się w internecie.

Szczególnym nadzorem objęto treści ekstremistyczne oraz publikacje, które mogą zachęcać do naśladowania tragicznych wydarzeń z ostatnich dni.

Materiały tego rodzaju są zgłaszane platformom internetowym w celu ich zablokowania.

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To ważne, ponieważ niebezpieczne treści mogą rozprzestrzeniać się bardzo szybko, szczególnie w mediach społecznościowych i komunikatorach wykorzystywanych przez młodzież.

Służby skanują sieć. Minister ostrzega przed dezinformacją

Krzysztof Gawkowski przekazał również, że prowadzone jest monitorowanie internetu pod kątem rozpowszechniania fałszywych wiadomości.

Szczególne znaczenie mają materiały przedstawiające nieprawdziwe informacje o ostatnich zdarzeniach oraz treści mogące inspirować kolejne osoby do przemocy.

Minister podkreślił, że działania dotyczą nie tylko bezpośrednich zagrożeń, ale również mechanizmów manipulacji i dezinformacji.

Nie oznacza to jednak, że każda niepokojąca informacja publikowana w internecie jest prawdziwa lub że istnieje jedno wspólne źródło ostatnich tragicznych wydarzeń.

Nowe przepisy mają umożliwić szybsze usuwanie nielegalnych treści

Wicepremier odniósł się również do prac nad ustawą, która ma usprawnić usuwanie nielegalnych materiałów z internetu.

Jak poinformował, Sejm przyjął przepisy w trybie przyspieszonym, a następnie sprawą ma zająć się Senat.

Według ministra nowe rozwiązania mają umożliwić szybsze reagowanie na treści, które mogą stanowić inspirację do przemocy.

Na moment publikacji komunikatu prace legislacyjne nie zostały jeszcze zakończone. Oznacza to, że zapowiadanych rozwiązań nie należy przedstawiać jako już obowiązującego prawa.

Dodatkowe działania w szkołach. Zapadła decyzja

Krzysztof Gawkowski zapowiedział także dodatkowe działania edukacyjne w placówkach oświatowych.

Mają one obejmować trzy obszary: higienę cyfrową, przeciwdziałanie dezinformacji oraz rozpoznawanie technik manipulacyjnych.

Celem jest zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zagrożeń w internecie i sposobów reagowania na niebezpieczne materiały.

Minister nie podał w przytoczonym komunikacie szczegółowego harmonogramu wdrażania tych działań w poszczególnych szkołach.

Pilny apel do rodziców. Zwróćcie uwagę na to, co oglądają dzieci

Na zakończenie komunikatu minister skierował bezpośredni apel do rodziców.

Poprosił, aby zwracali znacznie większą uwagę na treści, z którymi ich dzieci mają kontakt w internecie.

W praktyce szczególnie ważne jest rozmawianie z dziećmi o niepokojących filmach, wiadomościach i publikacjach, a także zachęcanie ich do zgłaszania treści zawierających groźby lub nawoływanie do przemocy.

Jeśli pojawi się informacja o bezpośrednim zagrożeniu czyjegoś życia lub zdrowia, należy powiadomić policję, a w sytuacji nagłej zadzwonić pod numer 112.

Źródło: oficjalny komunikat Krzysztofa Gawkowskiego opublikowany 11 października 2026 roku w serwisie X, profil @KGawkowski.

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