Nowy podatek od 1 stycznia 2027 roku. Nawet strata nie zwolni z zapłaty. Prezydent podpisał ustawę
Nowy podatek w Polsce jest już przesądzony. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która od 1 stycznia 2027 roku wprowadzi zupełnie inny sposób opodatkowania części inwestycji. Najbardziej niepokojący szczegół? Danina może być naliczona nawet wtedy, gdy inwestor nie zarobi ani złotówki, a jego portfel przyniesie straty. Stawka w pierwszym roku wyniesie 0,85 proc. wartości aktywów ponad ustawowe limity. Nie oznacza to jednak nowego podatku od wszystkich oszczędności Polaków. Przepisy dotyczą wyłącznie dobrowolnych Osobistych Kont Inwestycyjnych.
Nowe regulacje nie są już propozycją Ministerstwa Finansów ani projektem oczekującym na głosowanie. Ustawa przeszła cały proces legislacyjny, została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Wprowadza Osobiste Konta Inwestycyjne, czyli OKI. Mają one umożliwić inwestowanie na preferencyjnych warunkach podatkowych, ale przy przekroczeniu określonych progów pojawi się nowy obowiązek wobec fiskusa.
Prezydent podpisał. Od 1 stycznia 2027 roku nowe zasady
Sejm uchwalił ustawę 3 lipca 2026 roku. Za jej przyjęciem zagłosowało 427 posłów, pięciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
Senat nie wniósł poprawek. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dokument 13 sierpnia, a pięć dni później ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1098.
Przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
Od tej daty możliwe będzie korzystanie z nowego rozwiązania, które łączy zwolnienie z podatku Belki z odrębnym podatkiem od wartości zgromadzonych aktywów.
Możesz stracić na inwestycji i nadal zapłacić podatek
To właśnie ten mechanizm może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do tradycyjnego opodatkowania inwestycji.
Obecnie podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki, wynosi 19 procent i co do zasady jest pobierany od podlegającego opodatkowaniu dochodu.
Na OKI zasada będzie inna.
Dochody z aktywów zgromadzonych na koncie, w tym zyski kapitałowe, odsetki i dywidendy, zostaną objęte zwolnieniem z podatku Belki. Jednocześnie po przekroczeniu odpowiednich limitów trzeba będzie uwzględnić podatek od wartości aktywów.
Oznacza to, że obowiązek podatkowy może pojawić się nawet w roku, w którym inwestycje przyniosą stratę.
Decydująca będzie bowiem wartość aktywów obliczona według zasad ustawowych, a nie sam osiągnięty zysk.
Masz ponad 100 tys. zł? Pojawia się ważna granica
Podstawowy limit zwolnienia z podatku od wartości aktywów wyniesie 100 tys. zł.
Dotyczy to kwalifikowanych aktywów inwestycyjnych, takich jak określone akcje, obligacje i instrumenty finansowe.
Przykładowo osoba posiadająca na OKI kwalifikowane aktywa inwestycyjne o średniej wartości 100 tys. zł nie zapłaci podatku od ich wartości.
Inaczej będzie po przekroczeniu limitu.
W 2027 roku stawka nowej daniny wyniesie 0,85 proc.
Jeżeli podstawa opodatkowania po uwzględnieniu zwolnienia wyniesie 100 tys. zł, podatek wyniesie 850 zł.
To przykład obliczeniowy. Rzeczywista wysokość zobowiązania będzie zależała od wartości aktywów ustalonej zgodnie z ustawą.
Uwaga na 25 tys. zł. Tu limit jest znacznie niższy
W przepisach znajduje się jeszcze jeden szczegół, który łatwo przeoczyć.
Nie wszystkie aktywa na OKI korzystają z takiego samego zwolnienia.
W przypadku części oszczędnościowej, obejmującej między innymi określone środki pieniężne i detaliczne obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, limit wynosi jedynie 25 tys. zł.
Nie oznacza to dodatkowego zwolnienia ponad 100 tys. zł.
Łączny limit pozostaje na poziomie 100 tys. zł, a część oszczędnościowa może wykorzystać maksymalnie 25 tys. zł tej kwoty.
Przykładowo możliwe będzie połączenie 25 tys. zł aktywów oszczędnościowych i 75 tys. zł kwalifikowanych aktywów inwestycyjnych bez podatku od ich wartości.
Natomiast trzymanie na OKI wyłącznie aktywów oszczędnościowych o wartości przekraczającej 25 tys. zł może skutkować opodatkowaniem nadwyżki, mimo że łączna wartość konta nie osiągnie 100 tys. zł.
Fiskus nie będzie patrzył tylko na stan konta w sylwestra
Podatek nie będzie obliczany wyłącznie na podstawie kwoty widocznej na rachunku 31 grudnia.
Przepisy przewidują ustalanie wartości aktywów według określonych zasad uwzględniających ich wartość w trakcie roku.
Oznacza to, że jednorazowe zmniejszenie salda pod koniec grudnia nie musi wyeliminować podatku.
Osoby korzystające z kilku OKI również nie będą mogły mnożyć limitów zwolnienia przez liczbę rachunków.
Dla jednego podatnika znaczenie będzie miała łączna wartość aktywów objętych nowym systemem.
Ile wyniesie nowy podatek? Przykładowe wyliczenia
Dla uproszczenia przyjmijmy, że całość portfela stanowią kwalifikowane aktywa inwestycyjne, a wskazana wartość odpowiada podstawie obliczeń za cały rok.
|Wartość aktywów
|Kwota objęta podatkiem
|Podatek przy 0,85 proc.
|100 000 zł
|0 zł
|0 zł
|150 000 zł
|50 000 zł
|425 zł
|200 000 zł
|100 000 zł
|850 zł
|300 000 zł
|200 000 zł
|1 700 zł
|500 000 zł
|400 000 zł
|3 400 zł
Wyliczenia mają charakter poglądowy. W praktyce istotne będą rodzaj aktywów, ich wartość w czasie oraz szczegółowe reguły ustalania podstawy opodatkowania.
Czy podatek obejmie pieniądze na zwykłym koncie bankowym?
Nie. To najważniejsze zastrzeżenie dotyczące nowych przepisów.
Osobiste Konto Inwestycyjne będzie rozwiązaniem dobrowolnym.
Samo posiadanie 100 tys. zł, 200 tys. zł czy miliona złotych na zwykłym rachunku bankowym nie spowoduje objęcia tych pieniędzy nowym podatkiem od wartości aktywów.
Także osoby, które pozostaną przy dotychczasowych formach oszczędzania i inwestowania, nie zostaną automatycznie przeniesione do systemu OKI.
Nowa danina będzie dotyczyła aktywów zgromadzonych w ramach tego szczególnego rozwiązania.
Pierwsze rozliczenie dopiero w 2028 roku
Choć nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku, podatek dotyczący pierwszego roku funkcjonowania OKI będzie rozliczany w roku następnym.
Oznacza to, że pierwsze rozliczenia podatku od wartości aktywów za 2027 rok przypadną na 2028 rok.
Dla inwestorów najważniejsza będzie ocena, czy korzyść wynikająca ze zwolnienia z 19-procentowego podatku Belki przewyższy ewentualny koszt nowej daniny.
W przypadku niewielkich portfeli mieszczących się w limitach OKI mogą okazać się korzystnym rozwiązaniem. Przy większych inwestycjach rachunek będzie bardziej skomplikowany.
Jedno jest pewne: od 2027 roku w polskim systemie podatkowym pojawi się rozwiązanie, w którym podatek może zależeć od posiadanego kapitału, a nie od osiągniętego zysku. Dotyczyć będzie jednak wyłącznie osób, które zdecydują się korzystać z dobrowolnych Osobistych Kont Inwestycyjnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.