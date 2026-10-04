Alarm w Warszawie, rodzina w różnych miejscach, telefony nie działają. Gdzie się spotkacie? Rząd apeluje
Syreny wyją, rodzice są w pracy po przeciwnych stronach miasta, dzieci w szkole, senior na zakupach, a sieć komórkowa jest przeciążona albo wyłączona. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa”, opracowany przez MSWiA, MON i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apeluje, żeby odpowiedź na pytanie, gdzie się spotkać, ustalić przed kryzysem: 2 miejsca spotkania, jedno w okolicy domu, drugie poza miejscowością zamieszkania, zapisane razem z danymi kontaktowymi na papierze.
Po usłyszeniu syren trzeba włączyć radio lub telewizor, bo sam dźwięk niczego nie wyjaśnia
|Sygnał
|Jak brzmi
|Co robić
|Ogłoszenie alarmu
|ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty
|włączyć radio lub telewizor i stosować się do komunikatów
|Odwołanie alarmu
|ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty
|alarm się skończył
|Komunikat głosowy
|z głośników trzykrotnie: „Uwaga! Ogłaszam alarm…”
|wysłuchać poleceń podawanych przez głośniki
Jak wynika z poradnika, w Polsce obowiązują obecnie tylko 2 sygnały alarmowe, a o zagrożeniu służby informują też przez megafony, media, Regionalny System Ostrzegania i Alerty RCB wysyłane na telefony. W Warszawie sygnały nadają syreny montowane na słupach oświetleniowych i budynkach użyteczności publicznej, jak opisał Goniec. System był sprawdzany w ostatnich tygodniach: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom SMS-y o testach zaplanowanych między 10 a 18 września, jak podało Radio ESKA, a wojewoda mazowiecki zapowiedział, że 29 września w związku z pracami serwisowymi mogą zawyć syreny na Mokotowie, Wilanowie i Ursynowie, jak przekazał RMF24. Poradnik zapewnia, że o ćwiczeniach mieszkańcy dowiadują się odpowiednio wcześniej, a warszawski Contact Center 19115 wskazuje, że o głośnym włączeniu syren należy informować z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Kierowca, który usłyszy alarm za kierownicą, powinien zatrzymać pojazd tak, żeby nie blokował ciągów komunikacyjnych, jak podaje miejski serwis Bezpieczna Warszawa.
Ewakuacja zaczyna się od zamknięcia wody i gazu, a kończy wiadomością do bliskich, dokąd idziesz
Gdy władze lub służby zdecydują o ewakuacji, poradnik każe bezwzględnie zastosować się do poleceń, a informacje śledzić na stronach rządowych, w Alertach RCB, w RSO i w mediach. Przed wyjściem trzeba zamknąć okna i dopływ wody, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić wszystkie źródła ognia: piec, kominek i kuchenkę. Dzieci mają mieć przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne, każdy domownik zabiera plecak ewakuacyjny, a sąsiedzi powinni wiedzieć o alarmie, zwłaszcza osoby ze szczególnymi potrzebami. Do wyznaczonego miejsca idzie się pieszo albo korzysta ze zorganizowanego transportu, a samochód nie może blokować dróg ewakuacyjnych. Ostatni punkt listy to powiadomienie bliskich, że się ewakuujesz, w jaki sposób i dokąd – i właśnie tu wychodzi na jaw problem, bo przy niedziałających telefonach taką wiadomość trzeba było ustalić wcześniej. Poradnik ostrzega też, żeby nie oddawać dokumentów osobom oferującym pomoc lub transport, a bliskim przesłać numer rejestracyjny pojazdu, którym się podróżuje, i aktualny adres.
Rodzina rozdzielona potrzebuje 2 adresów, kontaktu poza miastem i godzin prób połączenia
Poradnik każe ustalić dane kontaktowe oraz miejsca i terminy spotkań w okolicy i poza miejscowością zamieszkania, na wypadek rozdzielenia i braku łączności. Można skorzystać z gotowych rubryk w poradniku albo przygotować plan samodzielnie, a następnie regularnie go aktualizować i ćwiczyć z domownikami. Pierwszy adres ma sens przy zdarzeniu lokalnym, takim jak pożar budynku, drugi przy poważniejszej sytuacji, gdy powrót do miasta jest niemożliwy. Serwis Staypacked.pl dodaje własne propozycje: drugi punkt poza dzielnicą, na przykład szkoła, stacja paliw, większy sklep, urząd lub dom znajomych, kontakt do osoby spoza miasta, do której każdy może wysłać wiadomość, oraz stałe pory prób połączenia, na przykład co 3 godziny.
|Pozycja planu
|Co zapisać na papierze
|Skąd zalecenie
|Miejsce spotkania w okolicy
|pełny adres w pobliżu domu
|rządowy poradnik
|Miejsce spotkania poza miejscowością
|pełny adres drugiego punktu
|rządowy poradnik
|Terminy spotkań
|kiedy rodzina zbiera się w punkcie
|rządowy poradnik
|Dane kontaktowe
|numery wszystkich domowników
|rządowy poradnik
|Kontakt spoza miasta
|osoba, do której każdy może się odezwać
|Staypacked.pl
|Godziny prób kontaktu
|stałe pory, np. co 3 godziny
|Staypacked.pl
Dzieci i seniorzy dostają identyfikatory, a w plecaku lądują papierowe mapy
Dekalog bezpieczeństwa z poradnika wymienia identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym dla dzieci i seniorów, a także czipowanie lub oznakowanie zwierząt. Lista rzeczy do plecaka ewakuacyjnego obejmuje kopie dokumentów na pendrivie, gotówkę w różnych nominałach, radio na baterie lub korbkę, drukowane mapy i alternatywną łączność, na przykład walkie-talkie. Plecak ma mieć każdy domownik, także dzieci. Papierowa mapa i adres zapisany ręką to jedyne rzeczy, które działają bez zasięgu, więc nie ma sensu zakładać, że nawigacja w telefonie wskaże drogę do punktu spotkania.
Plan z jednej kartki trzeba przećwiczyć z całą rodziną, zanim syreny zawyją naprawdę
Kartka z adresami i numerami trafia do portfela, plecaka ewakuacyjnego i dziecięcego identyfikatora, a każdy domownik powtarza głośno, gdzie jest pierwszy i drugi punkt. Plan wymaga aktualizacji po każdej zmianie numeru, szkoły czy pracy. Sama świadomość o konieczności przygotowania się nie wystarcza – mówiła sekretarz stanu w MSWiA Magdalena Roguska, cytowana przez Witrynę Wiejską, i dodała, że trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić. MSWiA prowadzi w tym celu bezpłatne Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności, otwarte dla każdego pełnoletniego mieszkańca Polski, z zajęciami do listopada 2026 roku na terenie całego kraju, na których plan rodzinny można przećwiczyć z trenerem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.