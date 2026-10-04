Nie 800 zł, a znacznie więcej. Na te świadczenia państwo wyda w przyszłym roku miliardy
800+ to tylko jeden z dużych programów, które mają być finansowane również w 2027 roku. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu przewiduje dalsze wypłaty m.in. w ramach programu Aktywny Rodzic, świadczenia wspierającego, renty wdowiej oraz 13. i 14. emerytury. Same trzy pozycje, dla których rząd podał konkretne kwoty – 800+, świadczenie wspierające oraz trzynastki i czternastki – oznaczają wydatki przekraczające 105 mld zł.
800+ zostaje. W budżecie zapisano 60,8 mld zł
Największą z wymienionych pozycji pozostaje program Rodzina 800+.
W projekcie budżetu państwa na 2027 rok zapisano na jego realizację 60,8 mld zł. Oznacza to kontynuację świadczenia wychowawczego wypłacanego na dzieci.
Sama skala wydatków pokazuje, że 800+ pozostaje jednym z największych programów społecznych finansowanych przez państwo.
Jednocześnie nie jest to jedyne świadczenie, na które zabezpieczono pieniądze.
Aktywny Rodzic – 7 mld zł
W projekcie znalazł się również program Aktywny Rodzic, potocznie określany jako „babciowe”.
Na jego finansowanie w 2027 roku przewidziano 7 mld zł – o miliard złotych więcej niż w 2026 roku.
Program obejmuje trzy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”. Konkretne świadczenie zależy od sytuacji rodziny i formy opieki nad dzieckiem.
12,6 mld zł na świadczenie wspierające
Kolejna ogromna pozycja dotyczy osób z niepełnosprawnościami.
Na świadczenie wspierające w 2027 roku przewidziano 12,6 mld zł.
To szczególnie istotne, ponieważ od 2026 roku zakończyło się etapowe rozszerzanie programu. O świadczenie mogą ubiegać się również osoby, którym ustalono poziom potrzeby wsparcia wynoszący od 70 punktów.
Wysokość wypłaty jest powiązana z rentą socjalną i zależy od punktacji. Wynosi od 40 do 220 proc. renty socjalnej.
W tym świadczeniu nie obowiązuje klasyczne kryterium dochodowe. Kluczowa jest decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, a następnie wniosek do ZUS.
32,1 mld zł na trzynastki i czternastki
Projekt budżetu potwierdza również dalsze finansowanie 13. i 14. emerytury.
Łącznie na oba dodatkowe świadczenia emerytalne zapisano na 2027 rok 32,1 mld zł.
Trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym uprawnionym emerytom i rencistom według zasad ustawowych.
W przypadku czternastej emerytury obowiązują dodatkowe reguły dotyczące wysokości podstawowego świadczenia – po przekroczeniu ustawowego progu pełna czternastka jest odpowiednio zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Renta wdowia będzie wyższa od stycznia
W budżecie uwzględniono również finansowanie renty wdowiej.
I tutaj od 1 stycznia 2027 roku nastąpi ważna zmiana.
Obecnie osoba spełniająca warunki może pobierać jedno świadczenie w całości i 15 proc. drugiego. Od początku 2027 roku udział drugiego świadczenia ma wzrosnąć z 15 do 25 proc. zgodnie z harmonogramem zapisanym w przepisach.
Przykładowo, jeżeli drugim świadczeniem jest 3000 zł, obecne 15 proc. odpowiada 450 zł. Przy 25 proc. byłoby to 750 zł, czyli o 300 zł miesięcznie więcej – o ile w konkretnym przypadku nie zadziała ustawowy limit łącznej wysokości świadczeń.
Do tego około 19 mld zł na waloryzację
Na tym lista wydatków związanych z emeryturami się nie kończy.
W projekcie zabezpieczono około 19 mld zł na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w 2027 roku.
Ostateczna wysokość marcowej waloryzacji zależy jednak od ustawowego mechanizmu i danych ekonomicznych. Dlatego na obecnym etapie nie należy traktować medialnych wyliczeń przyszłych emerytur minimalnych jako ostatecznych kwot.
Ponad 112 mld zł tylko w czterech wskazanych programach
Skalę najlepiej pokazuje proste zestawienie kwot podanych przez Ministerstwo Finansów:
60,8 mld zł – Rodzina 800+
7 mld zł – Aktywny Rodzic
12,6 mld zł – świadczenie wspierające
32,1 mld zł – 13. i 14. emerytura
Łącznie daje to 112,5 mld zł.
A ta suma nie obejmuje jeszcze finansowania renty wdowiej ani około 19 mld zł przeznaczonych na waloryzację emerytur i rent.
Świadczenia mają być kontynuowane w 2027 roku
Projekt budżetu na 2027 rok pokazuje więc, że system wsparcia gospodarstw domowych nie ogranicza się do najbardziej rozpoznawalnego 800+.
W przyszłym roku kontynuowane mają być Rodzina 800+, Aktywny Rodzic, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
Warto jednak pamiętać o jednym zastrzeżeniu: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Na obecnym etapie jest to projekt, który musi jeszcze przejść dalszą procedurę budżetową.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.