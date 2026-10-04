Od poniedziałku wyłączenia prądu na Mazowszu. W wielu miejscach zasilanie zniknie na kilka godzin
Mieszkańcy części Mazowsza powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Z aktualnych harmonogramów wynika, że seria wyłączeń rozpocznie się po weekendzie, w poniedziałek 5 października. W niektórych miejscach prądu może nie być przez kilka godzin, a prace zaplanowano również na kolejne dni. Na listach znalazły się miejscowości pod Warszawą oraz Płock i okoliczne gminy.
Warto podkreślić: nie są to awarie ani zapowiedź blackoutu. Chodzi o wcześniej zaplanowane prace przy sieci energetycznej, podczas których operatorzy muszą czasowo odłączyć zasilanie.
Wyłączenia rozpoczną się w poniedziałek
W przypadku miejscowości w okolicach Warszawy pierwsze przerwy przewidziano w poniedziałek 5 października już od godz. 7:00.
Według opublikowanego harmonogramu wyłączenia mają objąć m.in. Aleksandrów, Dosin, Kiełpin, Legionowo, Łomnę, Nieporęt, Pieńków, Sadową, Serock oraz Skrzeszew. W części lokalizacji prace przewidziano w godzinach 7:00–9:00.
Kolejne przerwy przewidziano również w Janówku Pierwszym i Łomnie. W zależności od lokalizacji prace mogą odbywać się w godzinach 10:00–14:00 lub 14:00–18:00.
Legionowo, Nieporęt i okolice na liście
Wśród konkretnych lokalizacji wskazano m.in.:
Legionowo – ul. Zegrzyńską, Nieporęt – ul. Ptasią i Jaremy, Serock – ul. Sadową, Skrzeszew – ul. Polną, Dosin – ul. Rumiankową oraz Aleksandrów – ul. Izabelińską.
Znacznie dłuższa lista ulic dotyczy Sadowej. Wyłączenia obejmują tam m.in. ulice Biedronki, Borówkową, Jagodową, Kolejową, Podróżną, Sielanki, Strzelecką, Środkową, Turystyczną, Wakacyjną, Wędrowców, Zaciszną i Zagórze.
W Płocku nawet osiem godzin bez zasilania
Duże wyłączenie zaplanowano również 5 października w Płocku.
W godzinach 8:00–16:00 przerwa ma objąć wskazane adresy przy ulicach Aleksandra Macieszy, Długiej, dr. Judyma, Jędrzeja Śniadeckiego, Ludwika Zamenhofa, Medycznej oraz Tytusa Chałubińskiego.
Oznacza to, że w części miasta planowane okno prac wynosi aż osiem godzin. Nie oznacza to jednak, że każdy odbiorca pozostanie bez energii przez pełne osiem godzin.
Wyłączenia również w gminach pod Płockiem
Na poniedziałek 5 października zaplanowano także prace w gminie Stara Biała.
W Starych Proboszczewicach przerwa przewidziana jest w godzinach 8:15–10:15. Dotyczy m.in. części ulic Cichej, Krótkiej, Płockiej, Sierpeckiej i Spokojnej.
Tego samego dnia w Bronowie-Zalesiu zasilanie ma zostać wyłączone w godzinach 8:30–13:30 pod wskazanymi numerami budynków.
To nie koniec. Przerwy również 6, 7, 8 i 9 października
Harmonogram pokazuje, że poniedziałek będzie dopiero początkiem prac.
6 października wyłączenia przewidziano m.in. w kolejnej części Płocka, Nowej Białej oraz Lasocinie i Orszymowie.
7 października na liście znajdują się kolejne ulice Płocka, Bodzanów i Chełstowo.
8 października prace mają objąć następne adresy w Płocku, Mijakowie, Bronowie-Zalesiu, Białej i Starej Białej.
9 października przerwy przewidziano natomiast m.in. w Siecieniu i Więcławicach.
Przed wyłączeniem warto naładować telefony i powerbanki
Jeżeli adres znajduje się w harmonogramie, przed rozpoczęciem prac warto naładować telefon, laptop i powerbank oraz uwzględnić przerwę w przypadku pracy zdalnej.
Brak energii może oznaczać również czasową niedostępność domowego routera, części systemów ogrzewania, bramy garażowej czy innych urządzeń wymagających zasilania.
W przypadku nieplanowanej awarii informacje można uzyskać pod numerem 991 – Pogotowie Energetyczne.
W niedzielę warto sprawdzić swój adres
Na podstawie sprawdzonych obecnie harmonogramów nie ma podstaw, aby twierdzić, że opisywana seria planowanych wyłączeń na Mazowszu zaczyna się już w niedzielę 4 października. Pierwsze potwierdzone przerwy z tej serii rozpoczynają się w poniedziałek 5 października.
Harmonogramy mogą być aktualizowane, dlatego mieszkańcy powinni przed planowaną przerwą ponownie sprawdzić swój adres w komunikatach właściwego operatora sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.