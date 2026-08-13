Alarm w Warszawie. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o przygotowanie zabójstwa
Niebezpieczna operacja miała zostać przeprowadzona w Warszawie, ale służby wkroczyły, zanim doszło do tragedii. 29-letni obywatel Rosji został zatrzymany na Mokotowie. Według informacji przekazanych przez premiera Donalda Tuska mężczyzna miał zostać zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne i przygotowywać zabójstwo obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
Zatrzymanie na Mokotowie. W akcji policja, ABW i kontrterroryści
Sprawa ma poważny, międzynarodowy charakter. Podejrzanym jest 29-letni mieszkaniec Donbasu posiadający obywatelstwo rosyjskie. Jego miejsce pobytu ustalili policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, współpracując z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Do zatrzymania doszło 7 sierpnia przy ul. Wołoskiej na warszawskim Mokotowie. W działaniach uczestniczyli również kontrterroryści.
Funkcjonariusze przygotowywali się do wejścia do mieszkania, w którym przebywał podejrzany. Ostatecznie nie było to konieczne. Mężczyzna wyszedł z lokalu i został zatrzymany na ulicy.
Śledczy: miał przygotowywać zabójstwo
Po zatrzymaniu 29-latek został przekazany prokuraturze. Usłyszał zarzut przygotowania zabójstwa. Sąd zdecydował następnie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Podejrzany został osadzony w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.
Najpoważniejsze są jednak informacje dotyczące potencjalnego celu przygotowywanej operacji. Według przekazanych ustaleń ofiarą miał zostać obywatel USA i Ukrainy.
Donald Tusk ujawnił tło sprawy
O sprawie poinformował premier Donald Tusk. Według szefa rządu zatrzymany miał zostać zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne, a jego zadaniem miało być przeprowadzenie egzekucji na terenie Warszawy.
Premier wskazał również, że potencjalna ofiara była osobą niewygodną dla reżimu Władimira Putina. To może wskazywać na polityczne tło przygotowywanego przestępstwa.
Jeżeli ustalenia śledczych zostaną potwierdzone, oznaczałoby to próbę przeprowadzenia na terytorium Polski operacji wymierzonej w konkretną osobę przebywającą w naszym kraju.
Cel nie miał być przypadkowy
Z informacji przedstawionych w sprawie wynika, że wybór potencjalnej ofiary miał być celowy. Śledczy podejrzewają, że przygotowywane zabójstwo mogło mieć motyw polityczny.
Szczególne znaczenie ma również obywatelstwo osoby, która miała stać się celem ataku. Chodzi o obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Oznacza to, że sprawa od początku wykracza poza działania wyłącznie polskich organów.
Donald Tusk zwrócił uwagę na współpracę polskich służb z partnerami amerykańskimi. Podkreślił również znaczenie faktu, że potencjalny atak na obywatela USA miał zostać przeprowadzony na terytorium Polski, czyli państwa należącego do NATO.
Plan został przerwany przed atakiem
Najważniejszą informacją jest to, że do planowanego zabójstwa nie doszło. Działania policji oraz ABW pozwoliły zatrzymać podejrzanego przed realizacją przygotowywanego przestępstwa.
Sprawa pokazuje jednocześnie, dlaczego działania kontrwywiadowcze i współpraca służb mają znaczenie także w Warszawie. Stolica jest miejscem działania instytucji państwowych, placówek dyplomatycznych oraz organizacji międzynarodowych, a także pobytu wielu cudzoziemców.
Śledztwo ma teraz wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy, w tym charakter kontaktów podejrzanego, sposób jego działania oraz zakres przygotowań do przestępstwa.
Rosjanin pozostanie w areszcie
29-latek nie odpowiada z wolnej stopy. Po przedstawieniu zarzutów sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Mężczyzna ma spędzić w areszcie co najmniej 3 miesiące. W tym czasie śledczy będą mogli kontynuować czynności i analizować zgromadzony materiał.
Na obecnym etapie należy jednocześnie pamiętać, że zatrzymany jest podejrzanym. O jego odpowiedzialności karnej może ostatecznie zdecydować sąd.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla mieszkańców Warszawy najważniejsze jest to, że według przekazanych informacji przygotowywany atak został udaremniony, a podejrzany znajduje się w areszcie. Nie ma informacji wskazujących, że mieszkańcy stolicy powinni w związku z tą konkretną sprawą podejmować dodatkowe działania.
Znaczenie wydarzenia jest jednak znacznie szersze. Jeżeli podejrzenia dotyczące udziału rosyjskich służb zostaną potwierdzone w postępowaniu, będzie to kolejny poważny przypadek działań, które miały być prowadzone na terytorium Polski.
Sprawa będzie teraz rozwijana przez śledczych. Kluczowe będzie ustalenie, kto miał zlecić zabójstwo, w jaki sposób 29-latek został zwerbowany oraz jak daleko posunęły się przygotowania do ataku w Warszawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.