Specjalne Lidle otwarte także w nocy. Jeden działa w Warszawie przez całą dobę
Zakupy w Lidlu o 1:00, 3:00 albo 5:00 nad ranem? W wybranych miejscach w Polsce jest to możliwe. Lidl uruchomił pilotaż sklepów działających przez całą dobę. Do eksperymentu wybrano tylko trzy placówki w kraju, a jedna z nich znajduje się w Warszawie. Sieć chce w ten sposób sprawdzić, czy Polacy rzeczywiście potrzebują możliwości robienia zakupów w środku nocy.
Lidl przez 24 godziny. Tylko trzy takie sklepy w Polsce
Sieć poinformowała o rozpoczęciu pilotażu 3 marca 2026 roku. Nie chodzi o budowę nowych sklepów, ale o wydłużenie godzin funkcjonowania trzech istniejących placówek.
Do testu wybrano sklepy w trzech różnych lokalizacjach:
Warszawa, ul. Kasprowicza 117, dzielnica Bielany.
Poznań, ul. Bułgarska 113.
Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka 1.
To właśnie w tych placówkach klienci otrzymali możliwość robienia zakupów również w godzinach, w których zdecydowana większość supermarketów jest już zamknięta.
Warszawski Lidl otwarty w środku nocy
Dla mieszkańców stolicy szczególnie interesująca jest placówka przy ul. Kasprowicza 117 na Bielanach. Sklep został objęty pilotażem całodobowego funkcjonowania.
Oznacza to zupełnie inny model działania niż w przypadku standardowych dyskontów. Klient pracujący do późna, wracający nocą do Warszawy albo po prostu potrzebujący zrobić zakupy o nietypowej porze może pojawić się w sklepie również w środku nocy.
Możliwość wejścia do dużego sklepu spożywczego o 2:00 czy 3:00 nad ranem nadal jest w Polsce rzadkością. Całodobowo kojarzymy przede wszystkim stacje paliw oraz niektóre mniejsze placówki. Lidl sprawdza teraz, czy podobny model może mieć sens również w przypadku dyskontu.
Skąd taki pomysł? Lidl wskazuje na klientów
Według informacji przekazanych przez sieć decyzja o rozpoczęciu testów jest odpowiedzią na sygnały płynące od klientów.
Zmienił się rytm funkcjonowania dużych miast. Część osób pracuje na zmiany, inni kończą pracę późnym wieczorem. Są też pracownicy transportu, gastronomii, hoteli, służb czy lotnisk, dla których standardowe godziny otwarcia sklepów nie zawsze są wygodne.
Warszawa jest szczególnie interesującym miejscem do przeprowadzenia takiego testu. Miasto funkcjonuje praktycznie przez całą dobę, a nocą po ulicach poruszają się tysiące pracowników i mieszkańców.
Ilu klientów przyjdzie do Lidla o 3:00 w nocy?
To właśnie odpowiedź na to pytanie może zdecydować o przyszłości projektu. Całodobowa działalność oznacza przecież konieczność utrzymania sklepu również wtedy, gdy ruch klientów jest znacznie mniejszy niż w godzinach popołudniowych.
Pilotaż pozwoli sieci sprawdzić, czy nocne zakupy są realną potrzebą klientów, czy jedynie rozwiązaniem wykorzystywanym sporadycznie.
Znaczenie będzie miała nie tylko liczba osób odwiedzających sklep po północy. Istotne może być również to, co kupują nocni klienci i jak duże są ich koszyki.
To może być test przed większą zmianą
Na razie mówimy wyłącznie o trzech sklepach. Nie ma podstaw, aby zakładać, że wszystkie Lidle w Polsce zostaną przestawione na całodobowy model działania.
Właśnie po to prowadzone są pilotaże. Sieć może zebrać dane dotyczące zainteresowania klientów i na ich podstawie zdecydować, czy rozwiązanie ma ekonomiczne uzasadnienie.
Jeżeli nocne zakupy okażą się popularne, doświadczenia z Warszawy, Poznania i Bielan Wrocławskich mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu kolejnych decyzji dotyczących godzin otwarcia innych placówek.
Całodobowy nie zawsze oznacza otwarty każdego dnia
Trzeba przy tym odróżnić wydłużone godziny działania od przepisów dotyczących handlu w niedziele i święta. Całodobowy tryb funkcjonowania nie znosi ustawowych ograniczeń handlu.
Przed wizytą, szczególnie w niedzielę, święto lub dzień objęty szczególnymi ograniczeniami, najlepiej sprawdzić aktualne godziny działania konkretnej placówki w oficjalnych kanałach sieci.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Warszawie i zdarza Ci się potrzebować większych zakupów późno w nocy, najważniejszy jest adres: Lidl przy ul. Kasprowicza 117 na Bielanach. To właśnie ta warszawska placówka znalazła się w gronie trzech sklepów objętych pilotażem pracy przez 24 godziny.
Podobne sklepy działają pilotażowo przy ul. Bułgarskiej 113 w Poznaniu oraz przy ul. Tynieckiej 1 w Bielanach Wrocławskich.
Na razie to eksperyment obejmujący zaledwie trzy placówki. Jego wyniki mogą jednak odpowiedzieć na ciekawe pytanie: czy w dużych polskich miastach jest wystarczająco wielu klientów, którzy chcą robić normalne zakupy spożywcze nawet o 3:00 nad ranem?
Źródło: informacje sieci Lidl przytoczone przez „Gazetę Wyborczą”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.