Dodatkowe tysiące złotych trafią na konta seniorów. Termin coraz bliżej
Seniorzy czekają na drugą dużą dodatkową wypłatę w tym roku. Po kwietniowej 13. emeryturze nadchodzi czas na czternastkę. Z projektu rządowego rozporządzenia wynika, że dodatkowe świadczenie w 2026 roku ma zostać wypłacone we wrześniu. Do pełnego zakończenia procedury potrzebne jest jeszcze wydanie rozporządzenia.
Wrzesień kluczowy dla emerytów i rencistów
Termin wypłaty 14. emerytury nie jest na stałe wpisany do kalendarza. Miesiąc wypłaty określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
W przypadku 2026 roku przygotowany projekt wskazuje na wrzesień. Oznacza to powtórzenie rozwiązania stosowanego w poprzednich latach.
Seniorzy powinni jednak rozróżnić projekt od ostatecznej decyzji. Dopóki odpowiednie rozporządzenie nie zostanie formalnie wydane, mówimy o planowanym terminie wypłaty. Wszystko wskazuje jednak obecnie właśnie na wrzesień 2026 roku.
Pełna czternastka to 1978,49 zł brutto
Wiemy natomiast, jaka kwota stanowi podstawę tegorocznego świadczenia. Wysokość pełnej czternastki jest związana z najniższą emeryturą.
W 2026 roku jest to 1978,49 zł brutto.
Nie oznacza to jednak, że każdy emeryt i rencista otrzyma właśnie taką kwotę. W przypadku czternastki funkcjonuje próg dochodowy oraz mechanizm stopniowego zmniejszania świadczenia.
Do 2900 zł pełna kwota. Później zaczyna się pomniejszanie
Pełna czternastka przysługuje osobom, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
Po przekroczeniu tej granicy stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Mechanizm jest prosty: o każdą złotówkę przekroczenia progu 2900 zł zmniejszana jest kwota dodatkowego świadczenia.
Dlatego dwie osoby pobierające różne emerytury mogą otrzymać we wrześniu zupełnie inne kwoty.
Masz 3000, 3500 albo 4000 zł emerytury? Tak zmienia się czternastka
Przy emeryturze wynoszącej 3000 zł brutto próg zostaje przekroczony o 100 zł. Pełna kwota 1978,49 zł zostanie więc zmniejszona o 100 zł. Czternastka wyniesie 1878,49 zł brutto.
Przy emeryturze na poziomie 3500 zł brutto różnica wynosi już 600 zł. Dodatkowe świadczenie zostanie w takim przypadku zmniejszone do 1378,49 zł brutto.
Jeżeli podstawowa emerytura wynosi 4000 zł brutto, próg przekroczony jest o 1100 zł. Czternastka wyniesie wtedy 878,49 zł brutto.
To właśnie wysokość podstawowego świadczenia będzie więc jednym z najważniejszych czynników decydujących o wysokości dodatkowej wypłaty.
Kwota na konto będzie niższa od kwoty brutto
Trzeba również uważać na różnicę pomiędzy kwotą brutto i faktycznym przelewem. 1978,49 zł to kwota brutto, a nie gwarantowana suma, która pojawi się na rachunku bankowym.
Od świadczenia dokonywane są odpowiednie potrącenia. Ostateczna kwota netto może zależeć od sytuacji podatkowej konkretnego świadczeniobiorcy, dlatego nie należy zakładać jednej identycznej kwoty „na rękę” dla wszystkich uprawnionych.
Nie trzeba składać wniosku do ZUS
Dla seniorów jest też dobra wiadomość. O czternastą emeryturę nie trzeba występować z osobnym wnioskiem.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali prawo do dodatkowego świadczenia i wypłaci je osobom spełniającym ustawowe warunki. Nie ma więc potrzeby wizyty w placówce ZUS tylko po to, aby otrzymać czternastkę.
To ważne również z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przy okazji wypłat dodatkowych świadczeń mogą pojawiać się próby oszustw. Jeżeli ktoś proponuje „pomoc w złożeniu wniosku o czternastkę” i żąda w tym celu danych osobowych, danych logowania do banku albo pieniędzy, powinna zapalić się czerwona lampka.
Kiedy dokładnie pieniądze pojawią się na kontach?
Jeżeli wrzesień zostanie ostatecznie wskazany w rozporządzeniu, wypłaty będą powiązane z terminami wypłacania podstawowych emerytur i rent. Nie będzie więc jednego dnia, w którym wszyscy uprawnieni w Polsce otrzymają pieniądze.
Poszczególni świadczeniobiorcy otrzymują emerytury w różnych terminach. Dlatego także dodatkowe świadczenie będzie pojawiało się na rachunkach i trafiało do osób otrzymujących świadczenia w kolejnych terminach wypłat.
Dotyczy to oczywiście również emerytów i rencistów mieszkających w Warszawie. W stolicy, podobnie jak w pozostałej części kraju, kluczowe będą indywidualne terminy wypłat podstawowych świadczeń.
Najpierw trzynastka, teraz czas na kolejne pieniądze
14. emerytura będzie drugim dodatkowym rocznym świadczeniem dla wielu emerytów i rencistów. Wcześniej, w kwietniu, wypłacana była 13. emerytura.
Czternastka działa jednak inaczej, ponieważ jej wysokość może zostać zmniejszona w zależności od wysokości podstawowego świadczenia. Dlatego 1978,49 zł brutto nie należy traktować jako kwoty gwarantowanej każdemu emerytowi.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę do 2900 zł brutto i spełniasz pozostałe warunki, możesz liczyć na pełną kwotę czternastki, czyli 1978,49 zł brutto.
Jeśli Twoje świadczenie przekracza 2900 zł brutto, musisz przygotować się na pomniejszenie wypłaty zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykładowo przy 3500 zł brutto podstawowego świadczenia czternastka wyniesie 1378,49 zł brutto, a przy 4000 zł będzie to 878,49 zł brutto.
Najważniejszy termin to obecnie wrzesień 2026 roku. Taki miesiąc wypłaty przewiduje projekt rozporządzenia. Seniorzy nie muszą składać wniosku, ale warto śledzić oficjalne komunikaty rządu i ZUS, ponieważ formalne rozporządzenie dotyczące terminu wypłaty musi jeszcze zostać wydane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.