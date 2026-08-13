Prawie 2000 zł dodatkowo dla emerytów. Rząd wskazał termin wypłaty
Miliony emerytów i rencistów mogą szykować się na dodatkową wypłatę. Rząd wskazał miesiąc, w którym w 2026 roku ma zostać wypłacona 14. emerytura. Maksymalna kwota to 1978,49 zł brutto, jednak wysokość przelewu będzie zależała od podstawowego świadczenia. Część osób dostanie mniej, a przy odpowiednio wysokiej emeryturze czternastki nie będzie wcale.
Rząd wskazał termin. Czternastka ma trafić do świadczeniobiorców we wrześniu
Z projektu rozporządzenia opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że 14. emerytura w 2026 roku ma zostać wypłacona we wrześniu. Tym samym utrzymany zostanie termin znany z poprzednich lat.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy uprawnieni zobaczą pieniądze na rachunkach dokładnie tego samego dnia. Czternastka jest wypłacana razem z podstawową emeryturą lub rentą. W praktyce termin zależy więc od standardowego harmonogramu wypłat konkretnego świadczeniobiorcy.
Co istotne, senior nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Nie trzeba składać osobnego wniosku o 14. emeryturę. Jeżeli dana osoba spełni warunki, świadczenie zostanie naliczone z urzędu.
1978,49 zł brutto. Tyle wynosi pełna 14. emerytura
W 2026 roku punktem odniesienia jest kwota 1978,49 zł brutto. To wysokość najniższej emerytury obowiązującej po tegorocznej waloryzacji.
Pełnej czternastki nie dostanie jednak każdy świadczeniobiorca. Decydująca jest wysokość pobieranej emerytury lub renty.
Pełne 1978,49 zł brutto przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
Dopiero po przekroczeniu tej granicy rozpoczyna się stopniowe zmniejszanie dodatkowej wypłaty.
Emerytura powyżej 2900 zł? Wtedy działa zasada „złotówka za złotówkę”
Przekroczenie 2900 zł brutto nie oznacza automatycznej utraty całej czternastki. Stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Każda złotówka podstawowego świadczenia ponad próg 2900 zł powoduje zmniejszenie czternastki o 1 zł.
Możemy pokazać to na prostych przykładach. Przy świadczeniu wynoszącym 3000 zł brutto próg został przekroczony o 100 zł. Czternastka wyniosłaby więc 1878,49 zł brutto.
Przy świadczeniu w wysokości 3500 zł brutto przekroczenie wynosi 600 zł. Dodatkowa wypłata spada w takim przypadku do 1378,49 zł brutto.
Przy 4000 zł brutto podstawowego świadczenia różnica względem progu wynosi już 1100 zł. Czternastka wyniosłaby zatem 878,49 zł brutto.
Przy wyższej emeryturze pieniędzy może już nie być
Przepisy przewidują również minimalną kwotę wypłaty. Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wyliczona czternastka jest niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie jest wypłacane.
Przy kwocie czternastki wynoszącej 1978,49 zł oznacza to, że osoby otrzymujące świadczenie na poziomie co najmniej 4828,49 zł brutto nie otrzymają 14. emerytury.
Wysokość podstawowej emerytury lub renty będzie więc jednym z najważniejszych parametrów decydujących o wrześniowej wypłacie.
Nie tylko emeryci mogą dostać dodatkowe pieniądze
Choć świadczenie powszechnie nazywamy 14. emeryturą, krąg uprawnionych jest szerszy. Obejmuje także część osób pobierających inne świadczenia emerytalno-rentowe.
Prawo do wypłaty mogą mieć między innymi osoby otrzymujące emerytury, renty rodzinne, renty socjalne czy renty strukturalne, jeżeli spełniają warunki przewidziane w przepisach.
Istotna będzie sytuacja świadczeniobiorcy na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty.
Nie trzeba składać wniosku do ZUS
To jedna z najważniejszych informacji dla osób czekających na dodatkowe pieniądze. Czternastka ma zostać przyznana automatycznie.
Nie trzeba odwiedzać placówki ZUS, wysyłać formularza ani składać elektronicznego wniosku. Organ wypłacający podstawowe świadczenie sam ustali prawo do dodatkowych pieniędzy oraz ich wysokość.
Analogiczne zasady dotyczą świadczeń obsługiwanych między innymi przez KRUS oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
Są osoby, które czternastki nie otrzymają
Samo pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego nie daje w każdej sytuacji prawa do dodatkowej wypłaty.
Zgodnie z przedstawionymi informacjami czternastka nie przysługuje między innymi sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku. Ograniczenia mogą dotyczyć również osób, których podstawowe świadczenie zostało zawieszone z powodu osiągania dodatkowych przychodów.
Poza systemem czternastej emerytury pozostają również niektóre inne grupy otrzymujące świadczenia na szczególnych zasadach, w tym osoby pobierające świadczenia przysługujące określonym medalistom międzynarodowych zawodów sportowych.
Warszawa również czeka na wrześniowe wypłaty
Zmiana ma oczywiście znaczenie również dla tysięcy emerytów i rencistów mieszkających w Warszawie i na Mazowszu. W przypadku osób pobierających świadczenia do 2900 zł brutto mówimy o dodatkowej kwocie sięgającej 1978,49 zł brutto.
W domowym budżecie może być to jedna z największych jednorazowych dodatkowych wypłat w drugiej połowie roku. Trzeba jednak pamiętać, że podawana kwota jest kwotą brutto.
Podstawa prawna 14. emerytury
Zasady przyznawania świadczenia wynikają z ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Przepisy określają między innymi mechanizm zmniejszania świadczenia oraz zasady jego wypłacania.
Termin tegorocznej wypłaty ma natomiast zostać określony w rozporządzeniu. Z opublikowanego przez resort rodziny projektu wynika, że w 2026 roku będzie to wrzesień.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę i Twoje świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto, możesz otrzymać pełną czternastkę w wysokości 1978,49 zł brutto.
Jeśli dostajesz więcej niż 2900 zł brutto, dodatkowa wypłata zostanie odpowiednio zmniejszona. Każda złotówka przekroczenia progu oznacza o 1 zł niższą czternastkę.
Najważniejsza informacja jest taka, że nie musisz składać wniosku. Jeśli masz prawo do świadczenia, właściwa instytucja wyliczy jego wysokość automatycznie.
Warto natomiast sprawdzić wysokość swojego świadczenia brutto. To właśnie ta kwota pozwala oszacować, czy we wrześniu otrzymasz pełne 1978,49 zł brutto, pomniejszoną czternastkę czy nie otrzymasz jej wcale.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.