Co czeka kierowców w Warszawie w 2027 roku? To będzie ostatni rok ważnego wyjątku w stolicy
Wielu mieszkańców Warszawy żyje dziś w błogiej nieświadomości, że Strefa Czystego Transportu w ogóle ich nie dotyczy. Od 1 stycznia 2028 roku wygasa jednak specjalny wyjątek chroniący dotąd warszawskich podatników, a stolica wchodzi w trzeci, najbardziej restrykcyjny etap strefy, który obejmie już wszystkich bez wyjątku. Jeżeli nie macie samochodu, który spełnia normy, po prostu zaczniecie łapać kary.
Jak działa SCT dzisiaj
Strefa Czystego Transportu obowiązuje w Warszawie od lipca 2024 roku i obejmuje Śródmieście oraz fragmenty sąsiednich, centralnych dzielnic – łącznie 37 kilometrów kwadratowych, czyli około 7 procent powierzchni miasta. Od 1 stycznia 2026 roku, w drugim etapie ograniczeń, do strefy nie mogą wjeżdżać samochody benzynowe starsze niż 26 lat lub niespełniające normy emisji Euro 3, a także pojazdy z silnikiem Diesla starsze niż 17 lat lub niespełniające normy Euro 5. Brzmi restrykcyjnie, ale dla zdecydowanej większości warszawiaków te limity są dziś czysto teoretyczne.
Dlaczego mieszkańcy jeszcze tego nie odczuwają
Powód jest prosty – do końca 2027 roku z wymogów obowiązujących na obecnych dwóch etapach zwolnione są osoby zameldowane w Warszawie na pobyt stały lub czasowy, które jednocześnie rozliczają w stolicy podatki, potwierdzone zeznaniem PIT lub zaświadczeniem z urzędu skarbowego. Tym samym przywilejem objęte są też firmy płacące podatek CIT i mające siedzibę w Warszawie. Wyjątek ma jednak istotne ograniczenie – dotyczy wyłącznie pojazdów, których ostatnia rejestracja nastąpiła przed 1 stycznia 2024 roku, a więc były już własnością danej osoby, zanim strefa w ogóle zaczęła obowiązywać. Nie obejmuje aut kupionych później – to celowe rozwiązanie, które ma zapobiec masowemu skupowaniu bardzo starych, tanich pojazdów przez osoby liczące na warszawski wyjątek.
Co zmieni się od stycznia 2028 roku
Trzeci etap strefy, wchodzący w życie równo z nowym rokiem 2028, po raz pierwszy obejmie także warszawskich podatników – dotychczasowa ochrona po prostu wygaśnie. Od tego momentu, żeby wjechać do strefy, samochód z silnikiem Diesla nie będzie mógł być starszy niż 13 lat, a z silnikiem benzynowym – starszy niż 22 lata. W praktyce oznacza to wykluczenie ze strefy benzynowych aut sprzed około 2006 roku oraz dieslów wyprodukowanych przed rokiem 2015, które nie spełniają normy emisji Euro 6. Dla wielu kierowców, którzy dziś jeżdżą starszym, ale wciąż sprawnym samochodem kupionym przed 2024 rokiem, oznacza to realny wybór między wymianą pojazdu a rezygnacją z wjazdu do centrum miasta.
Kto zostanie zwolniony na stałe
Nie wszyscy stracą swój przywilej wraz z końcem 2027 roku. Osoby, które do końca 2023 roku ukończyły 70 lat i były wtedy już właścicielami swojego pojazdu, zachowują prawo wjazdu do strefy bezterminowo, niezależnie od wieku i normy emisji samochodu. Bezterminowo zwolnieni pozostają też właściciele pojazdów zabytkowych, po dopełnieniu odpowiedniego zgłoszenia. To jedyne grupy, dla których zmiana z 2028 roku w ogóle nie będzie miała znaczenia.
Jak miasto to kontroluje
Od kwietnia 2026 roku nad szczelnością strefy czuwa automatyczny system kamer zainstalowanych na wjazdach do SCT, odczytujący tablice rejestracyjne i weryfikujący na bieżąco, czy dany pojazd spełnia wymagane normy. Same mandaty wciąż mogą nakładać wyłącznie policja i straż miejska, ale system kamer znacznie ułatwia wykrywanie pojazdów łamiących zasady strefy. Kierowcy korzystający z opisanych wyjątków – warszawscy podatnicy, seniorzy czy właściciele pojazdów zabytkowych – powinni w razie wątpliwości wyrobić płatną, pięciozłotową nalepkę na przednią szybę, choć jej brak sam w sobie nie jest wykroczeniem, jeśli pojazd faktycznie ma prawo wjazdu potwierdzone w ewidencji.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź rocznik swojego auta już teraz, nie w grudniu 2027
Jeśli jeździsz starszym samochodem zarejestrowanym na siebie przed 2024 rokiem i mieszkasz oraz rozliczasz podatki w Warszawie, masz jeszcze ponad rok komfortowej sytuacji – ale warto już teraz sprawdzić, czy Twój diesel ma więcej niż 13 lat albo benzyniak więcej niż 22 lata, licząc od 2028 roku, a nie zostawiać tę kalkulację na ostatnie miesiące 2027 roku, gdy rynek używanych aut spełniających nowe normy może być mocno obciążony popytem ze strony tysięcy innych warszawiaków w tej samej sytuacji.
Jeśli masz 70 lat lub więcej i byłeś właścicielem swojego samochodu jeszcze przed końcem 2023 roku, sprawdź, czy formalnie zgłosiłeś ten fakt i posiadasz odpowiednie potwierdzenie uprawniające Cię do bezterminowego zwolnienia – to zabezpieczy Cię przed koniecznością wymiany auta niezależnie od tego, co wydarzy się w kolejnych etapach strefy. Wszystkie szczegółowe pytania dotyczące swojej indywidualnej sytuacji możesz skierować pod numer 19115 obsługiwany przez Miejskie Centrum Kontaktu, gdzie urzędnik zweryfikuje, czy i na jakich zasadach dany pojazd może wjeżdżać do strefy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.