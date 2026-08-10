Alarm w warszawskim metrze. Stacja zamknięta, pociągi M2 przejeżdżają bez zatrzymania
Poważne utrudnienia na II linii metra w Warszawie. Stacja Stadion Narodowy została czasowo wyłączona z użytkowania z powodu pozostawionego bagażu. Pociągi linii M2 nadal kursują, ale przejeżdżają przez stację bez zatrzymywania się w obu kierunkach.
Stacja Stadion Narodowy czasowo zamknięta
Informację o utrudnieniach przekazał Warszawski Transport Publiczny. Komunikat został opublikowany o godz. 20:09 w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 roku.
Powodem zmian jest pozostawiony bagaż na stacji metra M2 Stadion Narodowy (C14). Na wniosek służb podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu stacji z użytkowania.
Oznacza to, że pasażerowie nie mogą obecnie korzystać ze stacji Stadion Narodowy. Sytuacja dotyczy zarówno osób planujących rozpocząć lub zakończyć tutaj podróż, jak i pasażerów jadących linią M2 przez prawobrzeżną część Warszawy.
Metro M2 przejeżdża bez zatrzymania
Pociągi II linii metra przejeżdżają przez stację Stadion Narodowy bez zatrzymania w obu kierunkach. Sama linia M2 nie została więc całkowicie wstrzymana.
Pasażerowie jadący przez tę część Warszawy muszą jednak uwzględnić zmianę podczas planowania podróży. Nie ma obecnie możliwości wysiadania ani wsiadania na stacji Stadion Narodowy.
WTP wskazuje komunikację zastępczą
Warszawski Transport Publiczny zachęca pasażerów do korzystania z komunikacji naziemnej. Szczególnie wskazane zostały tramwaje linii 3, 6 i 76.
Alternatywą są również autobusy linii 135, 166 i 509, kursujące w rejonie al. Dw. Wileński, czyli w pobliżu stacji metra Stadion Narodowy.
Osoby planujące przesiadkę na Stadionie Narodowym powinny przed podróżą sprawdzić aktualną trasę i wybrać inne połączenie. Utrudnienia mogą wpłynąć także na czas przejazdu komunikacją naziemną w tej części miasta.
Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia
W komunikacie nie podano godziny ponownego otwarcia stacji. Zamknięcie ma charakter czasowy i zostało wprowadzone na wniosek służb.
W takich sytuacjach organizacja ruchu może zmieniać się wraz z prowadzonymi działaniami. Pasażerowie korzystający dziś wieczorem z M2 powinni więc śledzić kolejne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w poniedziałek wieczorem, 10 sierpnia, jedziesz II linią metra, możesz nadal korzystać z pociągów M2, ale nie wysiądziesz na stacji Stadion Narodowy. Pociągi przejeżdżają przez nią bez zatrzymania w obu kierunkach.
Jeśli to właśnie Stadion Narodowy jest celem Twojej podróży, rozważ skorzystanie z komunikacji naziemnej. WTP wskazuje tramwaje 3, 6 i 76 oraz autobusy 135, 166 i 509.
Sytuacja jest dynamiczna. Przed wyjściem z domu lub przesiadką warto sprawdzić najnowsze komunikaty WTP, ponieważ stacja może zostać ponownie otwarta po zakończeniu działań służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.