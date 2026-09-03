Aldi odpaliło wielkie promocje 3 września. Klienci ruszyli po okazje, ceny mocno w dół

3 września 2026 18:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Aldi rozpoczęło 3 września kolejną serię promocji. W sklepach można znaleźć przecenione produkty spożywcze, artykuły codziennego użytku oraz oferty, które szczególnie mogą zainteresować osoby polujące na niskie ceny. Początek września przyniósł prawdziwą rywalizację dyskontów o klientów, a Aldi nie zamierza pozostawać w tyle.

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Promocje w Aldi 3 września Fot. Warszawa w Pigułce
Promocje w Aldi 3 września Fot. Warszawa w Pigułce

W ostatnich dniach sieci handlowe jedna po drugiej uruchamiają akcje rabatowe. Klienci porównują gazetki i ceny na półkach, a 3 września warto zwrócić uwagę również na Aldi.

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Promocje w Aldi 3 września. Warto dokładnie sprawdzać półki

Początek miesiąca to dla wielu gospodarstw domowych okres zwiększonych wydatków. Powrót dzieci do szkoły, koniec wakacji i przygotowania do jesieni sprawiają, że możliwość zaoszczędzenia nawet kilku złotych na pojedynczym produkcie zaczyna mieć znaczenie.

Aldi odpowiada promocjami obejmującymi różne kategorie asortymentu. Przy większym koszyku kilka przecen może przełożyć się na znacznie większą oszczędność przy kasie.

Szczególnie warto zwracać uwagę nie tylko na ceny prezentowane w gazetce, ale również na oznaczenia bezpośrednio na sklepowych półkach. To właśnie tam klienci mogą znaleźć informacje o aktualnie obowiązujących warunkach poszczególnych ofert.

Duża promocja dla właścicieli kotów. Karma i żwirek 20 proc. taniej

Na mocną ofertę mogą liczyć również właściciele kotów. Do soboty, 5 września, wszystkie karmy i żwirki dla kotów objęte są promocją 20 proc. taniej przy zakupie trzech sztuk. Produkty można dowolnie mieszać, nie trzeba więc wybierać trzech identycznych opakowań. To dobra okazja przede wszystkim dla osób, które regularnie kupują karmę i żwirek i mogą zrobić większy zapas. Przy trzech produktach kosztujących przykładowo łącznie 60 zł, 20-procentowa obniżka oznacza 12 zł oszczędności. Promocja, zgodnie z oznaczeniem widocznym w sklepie, obowiązuje od 31 sierpnia do 5 września.

Dyskonty rozpoczęły wrześniową walkę o klienta

Aldi nie jest jedyną siecią, która na początku września mocno stawia na promocje. Biedronka uruchomiła liczne akcje wielosztukowe, między innymi 1+1 gratis, 2+1 gratis oraz obniżki drugiego produktu. Lidl z kolei przecenia część asortymentu nawet o kilkadziesiąt procent.

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Dla klientów oznacza to dobry moment na porównywanie cen. Produkt przeceniony w jednym sklepie nie zawsze będzie bowiem najtańszą opcją na rynku.

Największe różnice pojawiają się przy zakupie kilku sztuk tego samego artykułu oraz podczas promocji wymagających spełnienia dodatkowych warunków.

Jedna rzecz jest szczególnie ważna przed zakupem

Duże oznaczenie procentowego rabatu nie zawsze mówi wszystko o promocji. Przed włożeniem produktu do koszyka warto sprawdzić cenę za kilogram lub litr, wymagane minimum zakupowe oraz termin obowiązywania oferty.

W przypadku artykułów z krótkim terminem przydatności robienie ogromnych zapasów również nie zawsze oznacza realną oszczędność.

Jeżeli jednak są to produkty regularnie kupowane w gospodarstwie domowym, wrześniowe promocje mogą być okazją do obniżenia kosztów większych zakupów.

Promocje w Aldi mogą szybko przyciągnąć łowców okazji

Najbardziej atrakcyjne oferty zwykle cieszą się największym zainteresowaniem, dlatego dostępność konkretnych produktów może różnić się między placówkami.

Osoby wybierające się 3 września do Aldi powinny więc zwracać uwagę na aktualne oznaczenia cenowe w swoim sklepie i dokładnie sprawdzać zasady promocji przed podejściem do kasy.

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