Aleja Niepodległości bez tramwajów. Od 15 czerwca pasażerów i kierowców czekają duże zmiany
Od poniedziałku 15 czerwca tramwaje przestaną kursować fragmentem alei Niepodległości między Nowowiejską a metrem Pole Mokotowskie. Powodem są prace torowe Tramwajów Warszawskich oraz roboty ciepłownicze prowadzone przez Veolię przy Filtrowej. Pasażerowie pojadą objazdami przez Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską i Rakowiecką, a kierowcy muszą przygotować się na zwężenia jezdni.
Tramwaje znikną z ważnego odcinka alei Niepodległości
Stołeczny ratusz poinformował, że prace rozpoczną się w poniedziałek 15 czerwca. Obejmą odcinek alei Niepodległości na wysokości ulicy Filtrowej.
Tramwaje Warszawskie wyremontują torowisko między ulicą Nowowiejską a aleją Armii Ludowej. Jednocześnie Veolia przebuduje dużą komorę ciepłowniczą znajdującą się przy torach.
Ostatnią większą naprawę torowisko w tym miejscu przechodziło w 1999 roku. Teraz prace obejmą około 380 metrów toru pojedynczego.
Dwa przystanki bez obsługi
Ratusz zapewnia, że mimo dużego zakresu robót komunikacja tramwajowa zostanie utrzymana w znacznej części Mokotowa. Z obsługi wyłączone zostaną jedynie przystanki GUS oraz Biblioteka Narodowa.
To możliwe dzięki oddanemu pod koniec ubiegłego roku torowisku w ulicy Rakowieckiej, które pozwoli skierować część tramwajów objazdem.
Najpierw torowisko, potem ciepłownicy
Prace podzielono na kilka etapów. Najpierw tramwajarze zdemontują część infrastruktury i wykonają odwodnienie torowiska, którego wcześniej w tym miejscu nie było.
Ma to rozwiązać problem tak zwanych wychlap, czyli sytuacji, w których woda przedostaje się pod torowisko i uszkadza jego konstrukcję.
Ten etap ma potrwać do końca czerwca. Następnie do pracy wejdą ciepłownicy. Od końca czerwca do połowy sierpnia Veolia przebuduje komorę ciepłowniczą i wymieni rury ciepłociągu biegnące pod torowiskiem.
Tak pojadą tramwaje
Tramwaje nie będą kursować aleją Niepodległości między przystankami Nowowiejska i Metro Pole Mokotowskie.
Linia 17 między przystankami Metro Pole Mokotowskie i Nowowiejska pojedzie objazdem przez Rakowiecką, Marszałkowską i Nowowiejską.
Linia 19 ominie zamknięty odcinek przez Marszałkowską i Nowowiejską. Utrzymana zostanie także czasowo zmieniona trasa linii 33 z pętli Metro Młociny do pętli Banacha.
Dwie dodatkowe linie tramwajowe
Na czas zmian uruchomione zostaną dwie linie uzupełniające.
Linia 67 połączy PKP Służewiec z Miasteczkiem Wilanów przez Marynarską, Wołoską, Boboli, Rakowiecką, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego i aleję Rzeczypospolitej.
Linia 77 pojedzie z pętli Metro Marymont do placu Narutowicza przez Słowackiego, Popiełuszki, aleję Jana Pawła II, Chałubińskiego, aleję Niepodległości, Nowowiejską, Krzywickiego i Filtrową.
Autobusy przejmą część pasażerów
Dojazd do przystanków GUS i Biblioteka Narodowa zapewnią autobusy linii 174. Dodatkowo między Rondem ONZ a metrem Pole Mokotowskie zaplanowano dodatkowe kursy.
Dla pasażerów oznacza to konieczność wcześniejszego sprawdzania rozkładów i tras, szczególnie w pierwszych dniach po wprowadzeniu zmian.
Kierowcy też muszą się przygotować
Od 15 czerwca zajęte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy w każdym kierunku.
Od piątku 19 czerwca na jezdni w stronę centrum, przy GUS-ie, dostępne będą 2 pasy do jazdy prosto. Z 2 pasów będzie można także skręcić na Trasę Łazienkowską w stronę mostu.
W kolejnych etapach prace ciepłownicze będą wymagały zajęcia całej jednej jezdni w kierunku Mokotowa. Ruch w obu kierunkach zostanie wtedy przełożony na drugą jezdnię.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trasę przed wyjściem
1. Od 15 czerwca tramwaje nie pojadą aleją Niepodległości między Nowowiejską a metrem Pole Mokotowskie.
2. Przystanki GUS i Biblioteka Narodowa zostaną czasowo wyłączone z obsługi tramwajowej.
3. Linie 17, 19 i 33 pojadą zmienionymi trasami.
4. Uruchomione zostaną dodatkowe linie 67 i 77.
5. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami alei Niepodległości i zmianami organizacji ruchu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.