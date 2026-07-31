31 lipca 2026 Alert RCB dla całej Polski. Rząd wysłał pilny komunikat do mieszkańców
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało Alert RCB do odbiorców na terenie całej Polski. W komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje o przygotowanie się na sytuacje kryzysowe oraz zachęca do pobrania oficjalnego poradnika bezpieczeństwa.
Alert został opublikowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ma charakter ogólnokrajowy. Tym razem nie dotyczy konkretnego zagrożenia, lecz ma na celu zwiększenie gotowości mieszkańców na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe.
W komunikacie przekazano:
„MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz: poradnikbezpieczenstwa.gov.pl”
Poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w razie różnych zagrożeń. Opisano w nim m.in. zasady przygotowania domowego zestawu awaryjnego, sposoby reagowania podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, awarii infrastruktury, przerw w dostawie energii czy innych sytuacji wymagających szybkiego działania.
Alert otrzymali mieszkańcy całego kraju
Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, komunikat został wysłany do odbiorców na terenie całej Polski. Jest to działanie informacyjne mające zachęcić mieszkańców do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa jeszcze przed wystąpieniem ewentualnych zagrożeń.
Gdzie znaleźć poradnik?
Pełna treść poradnika dostępna jest na stronie:
https://poradnikbezpieczenstwa.gov.pl
Znajdują się tam informacje dotyczące przygotowania siebie i swojej rodziny na różne sytuacje kryzysowe oraz praktyczne porady, które mogą okazać się pomocne w nagłych przypadkach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.