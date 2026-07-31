ORNO warszawska legenda biżuterii. Dziś jej pierścionki osiągają wysokie ceny

31 lipca 2026 14:56 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

To nie jest zwykły pierścionek z PRL. Biżuteria z charakterystycznym znakiem ORNO stała się prawdziwym obiektem pożądania kolekcjonerów. Wyroby warszawskiej spółdzielni, które kilkadziesiąt lat temu można było kupić w sklepach jubilerskich, dziś osiągają na aukcjach ceny liczone nawet w tysiącach złotych.

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Pierścionek ORNO Fot. Warszawa w Pigułce
Pierścionek ORNO Fot. Warszawa w Pigułce

Warszawska marka, która zapisała się w historii

Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego ORNO powstała w Warszawie w 1949 roku. Działała przez ponad pół wieku – aż do 2003 roku – i była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich pracowni jubilerskich XX wieku.

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Jej założycielem był Romuald Rochacki, który stworzył wyjątkową filozofię pracy. W ORNO każdy twórca był jednocześnie projektantem i rzemieślnikiem. Nie chodziło o masową produkcję, lecz o tworzenie małych dzieł sztuki wykonywanych ręcznie. To właśnie dlatego biżuteria ORNO do dziś wyróżnia się niepowtarzalnym charakterem.

Pierścionek ORNO Fot. Warszawa w Pigułce
Pierścionek ORNO Fot. Warszawa w Pigułce

Styl, którego nie da się pomylić

Pierścionki, bransoletki czy wisiory ORNO najczęściej wykonywano z oksydowanego srebra. Projektanci chętnie wykorzystywali bursztyn, koral, turkus, agaty oraz inne kamienie ozdobne.

Znakiem rozpoznawczym były:

  • masywne, rzeźbiarskie formy,
  • wyraźnie widoczne ślady ręcznej obróbki,
  • inspiracje naturą i sztuką nowoczesną,
  • krótkie serie lub pojedyncze egzemplarze.

Warszawskie pracownie i sklepy

Pierwsza siedziba ORNO mieściła się przy ul. Marszałkowskiej. Z czasem spółdzielnia rozwijała działalność, otwierając kolejne pracownie i salony m.in. przy Nowym Świecie, Marszałkowskiej, Wspólnej, Świętojańskiej i Puławskiej. Przez lata wyroby ORNO były symbolem wysokiej jakości warszawskiego rzemiosła artystycznego.

Dziś to poszukiwane kolekcjonerskie perełki

Po likwidacji spółdzielni w 2003 roku oryginalna biżuteria ORNO zaczęła zyskiwać na wartości. Kolekcjonerzy szczególnie poszukują modeli z lat 50., 60. i 70. XX wieku.

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W zależności od wzoru, stanu zachowania i rodzaju kamienia, pojedyncze pierścionki mogą być warte od kilkuset do nawet ponad dwóch tysięcy złotych, a najrzadsze egzemplarze osiągają jeszcze wyższe ceny na aukcjach kolekcjonerskich.

Dziedzictwo warszawskiego designu

Znaczenie ORNO dla polskiego wzornictwa jest tak duże, że historii spółdzielni poświęcono wystawę w Muzeum Warszawy, prezentującą ponad 1600 eksponatów. Dziś biżuteria z charakterystycznym znakiem ORNO uznawana jest za ikonę polskiego designu i jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli warszawskiego rzemiosła artystycznego XX wieku.

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