ORNO warszawska legenda biżuterii. Dziś jej pierścionki osiągają wysokie ceny
To nie jest zwykły pierścionek z PRL. Biżuteria z charakterystycznym znakiem ORNO stała się prawdziwym obiektem pożądania kolekcjonerów. Wyroby warszawskiej spółdzielni, które kilkadziesiąt lat temu można było kupić w sklepach jubilerskich, dziś osiągają na aukcjach ceny liczone nawet w tysiącach złotych.
Warszawska marka, która zapisała się w historii
Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego ORNO powstała w Warszawie w 1949 roku. Działała przez ponad pół wieku – aż do 2003 roku – i była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich pracowni jubilerskich XX wieku.
Jej założycielem był Romuald Rochacki, który stworzył wyjątkową filozofię pracy. W ORNO każdy twórca był jednocześnie projektantem i rzemieślnikiem. Nie chodziło o masową produkcję, lecz o tworzenie małych dzieł sztuki wykonywanych ręcznie. To właśnie dlatego biżuteria ORNO do dziś wyróżnia się niepowtarzalnym charakterem.
Styl, którego nie da się pomylić
Pierścionki, bransoletki czy wisiory ORNO najczęściej wykonywano z oksydowanego srebra. Projektanci chętnie wykorzystywali bursztyn, koral, turkus, agaty oraz inne kamienie ozdobne.
Znakiem rozpoznawczym były:
- masywne, rzeźbiarskie formy,
- wyraźnie widoczne ślady ręcznej obróbki,
- inspiracje naturą i sztuką nowoczesną,
- krótkie serie lub pojedyncze egzemplarze.
Warszawskie pracownie i sklepy
Pierwsza siedziba ORNO mieściła się przy ul. Marszałkowskiej. Z czasem spółdzielnia rozwijała działalność, otwierając kolejne pracownie i salony m.in. przy Nowym Świecie, Marszałkowskiej, Wspólnej, Świętojańskiej i Puławskiej. Przez lata wyroby ORNO były symbolem wysokiej jakości warszawskiego rzemiosła artystycznego.
Dziś to poszukiwane kolekcjonerskie perełki
Po likwidacji spółdzielni w 2003 roku oryginalna biżuteria ORNO zaczęła zyskiwać na wartości. Kolekcjonerzy szczególnie poszukują modeli z lat 50., 60. i 70. XX wieku.
W zależności od wzoru, stanu zachowania i rodzaju kamienia, pojedyncze pierścionki mogą być warte od kilkuset do nawet ponad dwóch tysięcy złotych, a najrzadsze egzemplarze osiągają jeszcze wyższe ceny na aukcjach kolekcjonerskich.
Dziedzictwo warszawskiego designu
Znaczenie ORNO dla polskiego wzornictwa jest tak duże, że historii spółdzielni poświęcono wystawę w Muzeum Warszawy, prezentującą ponad 1600 eksponatów. Dziś biżuteria z charakterystycznym znakiem ORNO uznawana jest za ikonę polskiego designu i jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli warszawskiego rzemiosła artystycznego XX wieku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.