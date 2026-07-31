Rocznica Powstania Warszawskiego. Duże zmiany w komunikacji od 31 lipca do 5 sierpnia
Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z uroczystościami mieszkańcy muszą liczyć się z licznymi zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej, objazdami oraz czasowymi zamknięciami ulic. Część utrudnień rozpocznie się już w piątek, 31 lipca, a zakończy dopiero 5 sierpnia.
Władze miasta zachęcają, aby w tych dniach korzystać przede wszystkim z komunikacji miejskiej i przed podróżą sprawdzać bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Pierwsze utrudnienia już 31 lipca
W piątek o godz. 18:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej rozpocznie się nabożeństwo, po którym odbędą się uroczystości przy Pomniku Powstania Warszawskiego.
Na czas wydarzenia zmienią się trasy autobusów linii:
116, 178, 180, 503 oraz N44, które ominą plac Krasińskich.
Zmiany obejmą również linię 518, której autobusy będą rozpoczynały i kończyły kursy przy stacji Metro Ratusz Arsenał.
Godzina „W”. Komunikacja zatrzyma się na minutę
Najbardziej symboliczny moment obchodów nastąpi 1 sierpnia o godz. 17:00.
Motorniczowie tramwajów, kierowcy autobusów oraz maszyniści metra zatrzymają swoje pojazdy na minutę, oddając hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. W wielu miejscach rozlegną się także syreny alarmowe i sygnały dźwiękowe pojazdów.
Przemarsz przez centrum Warszawy
W sobotę zaplanowano również zgromadzenie i przemarsz uczestników obchodów.
Trasa prowadzić będzie z ronda Dmowskiego przez Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i ulicę Miodową na plac Krasińskich.
W przypadku zamknięcia ulic na trasy objazdowe mogą zostać skierowane liczne linie tramwajowe i autobusowe, w tym m.in. 4, 15, 16, 17, 18, 36, 76, 79 oraz T, a także autobusy 106, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 518, 520, 521, 525 i Z-9.
Specjalne linie dla uczestników obchodów
Aby ułatwić dojazd do miejsc uroczystości, 1 sierpnia uruchomione zostaną dodatkowe linie komunikacyjne.
Na ulice wyjedzie historyczna linia tramwajowa W, obsługiwana zabytkowymi wagonami, kursująca między Cmentarzem Wolskim a pętlą Banacha.
Uruchomione zostaną również specjalne autobusy:
912,
922,
970,
980,
które połączą najważniejsze miejsca związane z obchodami rocznicowymi.
Wieczorem koncert i kolejne objazdy
Wieczorem na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert „Warszawiacy Śpiewają (Nie)Zakazane Piosenki”.
W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie ruch na placu Piłsudskiego oraz w rejonie ulic Wierzbowej, Focha, Królewskiej i placu Małachowskiego.
Objazdami pojadą autobusy linii:
106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 oraz N44.
Utrudnienia także 2 i 5 sierpnia
Obchody nie zakończą się 1 sierpnia.
2 sierpnia ulicami stolicy przejedzie Masa Powstańcza. W godzinach popołudniowych kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z chwilowymi wstrzymaniami ruchu na trasie przejazdu rowerzystów.
Z kolei 5 sierpnia odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego, który przejdzie z rejonu Pomnika Ofiar Rzezi Woli na Cmentarz Powstańców Warszawy. W czasie przemarszu również możliwe będą czasowe utrudnienia w ruchu.
WTP apeluje do pasażerów
Warszawski Transport Publiczny przypomina, że organizacja ruchu może zmieniać się na bieżąco w zależności od przebiegu uroczystości oraz decyzji służb zabezpieczających wydarzenia. Osoby planujące podróż po Warszawie w dniach od 31 lipca do 5 sierpnia powinny wcześniej sprawdzić aktualne komunikaty i uwzględnić możliwe opóźnienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.