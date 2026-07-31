Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem. Maszyna znajdowała się 40 km od Kołobrzegu

31 lipca 2026 15:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Para polskich myśliwców F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Morzem Bałtyckim. Maszyna znajdowała się około 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu. Jak podkreślił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło przed południem. Według informacji przekazanych przez szefa MON, dyżurna para polskich F-16 została poderwana do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, który wykonywał lot nad międzynarodowymi wodami Morza Bałtyckiego.

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Minister zaznaczył, że rosyjska maszyna znajdowała się około 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu.

Samolot leciał bez planu lotu i z wyłączonym transponderem

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że nie jest to pierwszy taki incydent. Jak wyjaśnił, rosyjski Ił-20 znajdował się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, jednak poruszał się bez zgłoszonego planu lotu oraz z wyłączonym transponderem, co utrudnia jego identyfikację przez cywilne systemy kontroli ruchu lotniczego.

Szef MON podkreślił jednocześnie, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Kolejny incydent w regionie

Przechwycenie rosyjskiej maszyny nastąpiło zaledwie dzień po innym niepokojącym wydarzeniu. W nocy ze środy na czwartek w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim spadł rosyjski pocisk manewrujący Ch-101. W związku z intensywną aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad zachodnią Ukrainą w Polsce uruchomiono systemy monitorowania sytuacji.

Premier Donald Tusk poinformował wcześniej, że nic nie wskazuje na to, aby celem pocisku była Polska.

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Wzmożona aktywność NATO

Napięta sytuacja dotyczy nie tylko Polski. W ostatnich dniach również Rumunia poderwała swoje myśliwce F-16 po wykryciu celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą. Rumuńskie lotnictwo, wspierane przez włoskie Eurofightery w ramach misji NATO Air Policing, prowadzi działania związane z ochroną wschodniej flanki Sojuszu.

Przechwycenie rosyjskiego Ił-20 przez polskie F-16 pokazuje, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej pozostają w stałej gotowości i reagują na każdą nietypową aktywność w pobliżu granic NATO.

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