Alert RCB. Polska poderwała lotnictwo, mieszkańcy dwóch województw dostali powiadomienia
Niespokojny początek czwartku 20 sierpnia na wschodzie Polski. W związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę uruchomiono siły i środki pozostające w dyspozycji polskiego wojska. W polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło operowanie lotnictwo wojskowe, a systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego postawiono w stan gotowości. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Uwaga! ALERT RCB!
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty.”
Alert RCB o tej treści został wysłany na teren województwa lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/wAYi5zorIf
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 20, 2026
Działania mają charakter prewencyjny. Ich celem jest zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, przede wszystkim w rejonach położonych w pobliżu obszarów Ukrainy objętych rosyjskimi atakami.
Wojsko uruchomiło procedury. Lotnictwo operuje w polskiej przestrzeni
Powodem podjęcia działań była aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, prowadzącego uderzenia na terytorium Ukrainy.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Działania prowadzone są poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego.
Operowanie wojskowego lotnictwa w takich sytuacjach jest elementem procedur bezpieczeństwa. Nie oznacza samo w sobie, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Systemy obrony powietrznej postawione w gotowość
Równocześnie naziemne systemy obrony powietrznej oraz systemy rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
Oznacza to wzmożone monitorowanie sytuacji nad Polską i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Szczególne znaczenie mają tereny wschodniej części kraju, znajdujące się najbliżej regionów zachodniej Ukrainy.
Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśla, że podejmowane działania są ukierunkowane na ochronę i zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. Podległe siły pozostają przygotowane do natychmiastowej reakcji w przypadku pojawienia się zagrożenia.
Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia
Sytuacja spowodowała również reakcję Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został skierowany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.
Wiadomość informuje mieszkańców o zmasowanym ataku powietrznym trwającym na obszarze zachodniej Ukrainy i zaleca śledzenie oficjalnych komunikatów.
Objęcie alertem właśnie tych dwóch województw wynika z ich położenia przy granicy z Ukrainą. W takich sytuacjach kluczowe jest szybkie przekazywanie informacji osobom znajdującym się najbliżej rejonu działań.
Działania mają charakter prewencyjny
Na ten moment z przekazanych informacji nie wynika, aby działania polskiego wojska były odpowiedzią na potwierdzone naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Uruchomienie lotnictwa i postawienie systemów naziemnych w gotowość ma charakter zapobiegawczy.
Takie procedury są stosowane podczas intensywnych rosyjskich ataków na Ukrainę, szczególnie gdy działania prowadzone są w jej zachodniej części, stosunkowo blisko granic Polski.
Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację. Wojsko pozostaje gotowe do reakcji, jeśli rozwój wydarzeń będzie tego wymagał.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w województwie lubelskim lub podkarpackim i otrzymałeś alert RCB, najważniejsze jest śledzenie kolejnych oficjalnych komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz służb państwowych.
Sam alert oraz operowanie wojskowego lotnictwa nie oznaczają, że na terytorium Polski doszło do ataku. Są elementami działań bezpieczeństwa związanych z sytuacją po drugiej stronie granicy.
Mieszkańcy wschodniej Polski mogą jednocześnie zauważyć lub usłyszeć zwiększoną aktywność wojskowych statków powietrznych. W obecnej sytuacji jest ona związana z działaniami podejmowanymi przez polskie siły zbrojne w celu ochrony przestrzeni powietrznej.
Sytuacja jest dynamiczna. W przypadku nowych informacji kluczowe będą komunikaty Dowództwa Operacyjnego RSZ, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz innych instytucji państwowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.