Alert RCB trafił do mieszkańców całej Polski. Rząd wydał ważny komunikat
Do mieszkańców całej Polski trafił specjalny Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat nie dotyczy jednak zagrożenia, lecz zakończenia ogólnokrajowych ćwiczeń systemu alarmowania z wykorzystaniem syren.
RCB wysłało wiadomość do odbiorców w całym kraju
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu ćwiczeń systemu alarmowania. W rozesłanym komunikacie przekazano:
„Uwaga! Zakończono ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren.”
Alert został wysłany do odbiorców na terenie całej Polski, aby potwierdzić zakończenie działań prowadzonych w ramach ćwiczeń.
Ćwiczenia miały charakter szkoleniowy
Przeprowadzone działania były elementem testowania krajowego systemu ostrzegania i alarmowania. Takie ćwiczenia pozwalają sprawdzić gotowość służb oraz funkcjonowanie procedur wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych.
Regularne testy mają zapewnić, że w przypadku realnego zagrożenia informacje będą mogły szybko dotrzeć do mieszkańców.
Czym jest Alert RCB?
Alert RCB to system ostrzegania, za pomocą którego mieszkańcy otrzymują wiadomości SMS z informacjami o bezpośrednich zagrożeniach. Komunikaty są wysyłane m.in. w przypadku gwałtownych zjawisk pogodowych, zagrożeń chemicznych, pożarów czy innych sytuacji mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.
Tym razem wiadomość miała charakter wyłącznie informacyjny i była związana z zakończeniem ćwiczeń systemu alarmowania.
Co zrobić po otrzymaniu takiej wiadomości?
W przypadku tego komunikatu nie są wymagane żadne dodatkowe działania ze strony mieszkańców. Alert potwierdza jedynie, że ćwiczenia zostały zakończone.
Warto jednak pamiętać, że w przypadku rzeczywistych zagrożeń wiadomości RCB mogą zawierać konkretne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Dlatego każdorazowo należy dokładnie zapoznać się z ich treścią i stosować do przekazywanych wskazówek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.