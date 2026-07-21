Alert RCB trafił do mieszkańców całej Polski. Rząd wydał ważny komunikat

21 lipca 2026 13:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do mieszkańców całej Polski trafił specjalny Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat nie dotyczy jednak zagrożenia, lecz zakończenia ogólnokrajowych ćwiczeń systemu alarmowania z wykorzystaniem syren.

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Napis pilne obrazujący wydarzenia z ważne i z ostatniej chwili | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

RCB wysłało wiadomość do odbiorców w całym kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu ćwiczeń systemu alarmowania. W rozesłanym komunikacie przekazano:

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„Uwaga! Zakończono ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren.”

Alert został wysłany do odbiorców na terenie całej Polski, aby potwierdzić zakończenie działań prowadzonych w ramach ćwiczeń.

Ćwiczenia miały charakter szkoleniowy

Przeprowadzone działania były elementem testowania krajowego systemu ostrzegania i alarmowania. Takie ćwiczenia pozwalają sprawdzić gotowość służb oraz funkcjonowanie procedur wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych.

Regularne testy mają zapewnić, że w przypadku realnego zagrożenia informacje będą mogły szybko dotrzeć do mieszkańców.

Czym jest Alert RCB?

Alert RCB to system ostrzegania, za pomocą którego mieszkańcy otrzymują wiadomości SMS z informacjami o bezpośrednich zagrożeniach. Komunikaty są wysyłane m.in. w przypadku gwałtownych zjawisk pogodowych, zagrożeń chemicznych, pożarów czy innych sytuacji mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.

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Tym razem wiadomość miała charakter wyłącznie informacyjny i była związana z zakończeniem ćwiczeń systemu alarmowania.

Co zrobić po otrzymaniu takiej wiadomości?

W przypadku tego komunikatu nie są wymagane żadne dodatkowe działania ze strony mieszkańców. Alert potwierdza jedynie, że ćwiczenia zostały zakończone.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku rzeczywistych zagrożeń wiadomości RCB mogą zawierać konkretne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Dlatego każdorazowo należy dokładnie zapoznać się z ich treścią i stosować do przekazywanych wskazówek.

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