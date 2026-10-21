Andrzej Domański ma zostać wicepremierem. Donald Tusk podpisał wniosek do prezydenta
Premier Donald Tusk poinformował, że podpisał już wniosek o powołanie Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera. Dokument został skierowany do prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu oczekuje zatwierdzenia nominacji i ostrzega przed konsekwencjami ewentualnej odmowy.
Donald Tusk podpisał wniosek. Decyzja należy teraz do prezydenta
W środę, 21 października, premier Donald Tusk przekazał, że dzień wcześniej wieczorem podpisał wniosek dotyczący nominacji Andrzeja Domańskiego na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów.
Domański pełni obecnie funkcję ministra finansów i gospodarki. Zgodnie z propozycją premiera miałby dodatkowo objąć stanowisko wicepremiera.
Wniosek został skierowany do prezydenta Karola Nawrockiego, który zgodnie z konstytucyjną procedurą dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek premiera.
Na razie nie poinformowano o formalnym powołaniu Domańskiego na nowe stanowisko.
Premier ostrzega przed możliwym sporem konstytucyjnym
Podczas środowego briefingu przed wylotem do Indii Donald Tusk odniósł się do możliwej reakcji prezydenta.
Szef rządu wyraził przekonanie, że Karol Nawrocki nie zdecyduje się na działanie, które premier uznałby za naruszenie konstytucji.
Tusk podkreślił, że przepisy określają kompetencje najważniejszych organów państwa, w tym zasady powoływania członków rządu.
Premier ocenił, że ewentualny spór dotyczący nominacji mógłby być niepotrzebnie ryzykowny dla Polski.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy prezydent podejmie formalną decyzję w sprawie wniosku.
Kim jest Andrzej Domański?
Andrzej Domański jest ministrem finansów i gospodarki w rządzie Donalda Tuska. Urodził się w Krakowie, gdzie również studiował.
Jeżeli prezydent zatwierdzi wniosek premiera, Domański obejmie dodatkowo funkcję wiceprezesa Rady Ministrów.
Na obecnym etapie jest to propozycja nominacji, a nie zakończona procedura powołania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.