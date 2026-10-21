ZUS wypłaca dodatkowe 336,16 zł miesięcznie. Bez kryterium dochodowego, ale trzeba spełnić jeden warunek
Nawet 4033,92 zł rocznie dodatkowych pieniędzy z ZUS. Od 1 marca 2026 roku wybrani emeryci i renciści mogą otrzymywać 336,16 zł miesięcznie w ramach ryczałtu energetycznego. Świadczenie nie zależy od wysokości dochodów, a otrzymanych pieniędzy nie trzeba rozliczać. Nie przysługuje jednak wszystkim seniorom. Decydujące znaczenie mają szczególne uprawnienia określone w przepisach.
336,16 zł miesięcznie z ZUS. Kto może otrzymać pieniądze?
Ryczałt energetyczny to świadczenie przeznaczone dla ściśle określonych grup osób. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów energii wykorzystywanej w gospodarstwie domowym.
Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku wynosi 336,16 zł miesięcznie. Kwotę potwierdza oficjalny komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, opublikowany w Monitorze Polskim.
Co istotne, świadczenie nie jest uzależnione od wysokości emerytury ani dochodów gospodarstwa domowego. Samo pobieranie emerytury lub renty nie daje jednak prawa do pieniędzy.
Uprawnienia do ryczałtu energetycznego mają przede wszystkim:
- kombatanci i osoby posiadające uprawnienia kombatanckie,
- osoby będące ofiarami represji wojennych i powojennych,
- byli żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani między innymi w kopalniach, kamieniołomach i batalionach budowlanych,
- uprawnione wdowy i wdowcy po kombatantach oraz osobach represjonowanych,
- wdowy po żołnierzach przymusowo kierowanych do pracy, spełniające warunki ustawowe.
Nie jest to zatem powszechny dodatek do emerytury. Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom posiadającym odpowiedni status prawny.
Ponad 4000 zł rocznie. Pieniędzy nie trzeba rozliczać
Osoba otrzymująca ryczałt energetyczny przez pełne 12 miesięcy według stawki obowiązującej od marca 2026 roku może otrzymać łącznie 4033,92 zł.
Pieniądze są wypłacane w formie ryczałtu, co oznacza, że uprawniony nie musi przedstawiać rachunków za prąd ani faktur potwierdzających poniesione wydatki.
Nie ma również obowiązku wykazywania, na co dokładnie przeznaczono otrzymane środki.
Ryczałt energetyczny jest zwolniony z podatku dochodowego. Osoba uprawniona otrzymuje więc pełną kwotę świadczenia.
Dodatek jest zazwyczaj wypłacany razem z emeryturą lub rentą, w terminie ustalonym przez ZUS.
Jeden dokument ma kluczowe znaczenie. Bez niego ZUS może nie przyznać dodatku
Aby otrzymać pieniądze, trzeba udokumentować prawo do ryczałtu energetycznego.
W przypadku kombatantów oraz osób represjonowanych podstawowym dokumentem jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzająca odpowiednie uprawnienia.
Wdowy i wdowcy muszą przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia po zmarłym małżonku.
Z kolei osoby przymusowo zatrudniane w ramach zastępczej służby wojskowej powinny dysponować odpowiednim zaświadczeniem właściwego organu wojskowego.
Rodzaj wymaganych dokumentów zależy więc od podstawy, na której dana osoba ubiega się o dodatek.
Jak złożyć wniosek o 336,16 zł z ZUS?
Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mogą wystąpić o przyznanie ryczałtu energetycznego.
W tym celu należy przygotować formularz ZUS-ERK, dostępny w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na jego stronie internetowej.
Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia.
Dokumentację można przekazać osobiście do placówki ZUS lub przesłać pocztą.
Po przeanalizowaniu wniosku Zakład wydaje decyzję. Zasadniczo następuje to w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do rozstrzygnięcia sprawy.
Wnioski można składać przez cały rok. Nie obowiązuje jeden wspólny termin, po którym możliwość ubiegania się o dodatek wygasa.
Czy ryczałt energetyczny wzrośnie w 2027 roku?
Wysokość świadczenia jest aktualizowana co roku. Nowa stawka zaczyna obowiązywać 1 marca.
Oznacza to, że kolejna zmiana kwoty ryczałtu energetycznego nastąpi 1 marca 2027 roku.
Według wstępnych prognoz przywołanych w materiale źródłowym przyszłoroczna waloryzacja mogłaby wynieść około 3,96 proc.
Gdyby taki wskaźnik został zastosowany, ryczałt wzrósłby z 336,16 zł do około 349,47 zł miesięcznie.
Nie jest to jednak zatwierdzona kwota. Ostateczna wysokość świadczenia na 2027 rok zostanie ogłoszona w oficjalnym komunikacie.
ZUS wypłaca również inne dodatki
Osoby posiadające uprawnienia kombatanckie mogą korzystać także z innych świadczeń przewidzianych w przepisach.
Od 1 marca 2026 roku dodatek kombatancki wynosi 366,68 zł miesięcznie, natomiast dodatek kompensacyjny 55 zł.
Byli żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo kierowani do pracy mogą również otrzymywać odrębne świadczenie pieniężne w wysokości 366,68 zł miesięcznie.
Możliwość łączenia poszczególnych dodatków zależy od spełnienia warunków ustawowych.
Co to oznacza dla emerytów i rencistów?
Najważniejsza jest nie wysokość emerytury, lecz posiadanie odpowiednich uprawnień. Osoby należące do wskazanych grup mogą otrzymywać 336,16 zł miesięcznie bez konieczności dokumentowania wydatków na energię.
Seniorzy, którzy podejrzewają, że przysługuje im takie świadczenie, powinni sprawdzić posiadane dokumenty i skontaktować się z ZUS.
Warto pamiętać, że dodatek nie jest przyznawany automatycznie wszystkim emerytom. Konieczne jest wykazanie prawa do ryczałtu na podstawie obowiązujących przepisów.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.