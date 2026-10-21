Bon senioralny już obowiązuje. Nowe wsparcie do 2500 zł miesięcznie dla seniorów. Są warunki
Pomoc przy zakupach, przygotowaniu jedzenia, myciu czy ubieraniu 0 właśnie takie wsparcie ma zapewniać bon senioralny. Przepisy uruchamiające program już obowiązują, a wartość usług dla jednej osoby może sięgnąć 2500 zł miesięcznie. Nie będzie to jednak kolejny przelew do emerytury ani świadczenie przyznawane wszystkim po 65. urodzinach. Znaczenie mają dochód, trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz dostępność pomocy w konkretnej gminie. Część samorządów przygotowuje już uruchomienie programu, inne rozpoznają zapotrzebowanie na przyszły rok.
Przepisy już obowiązują. Ważne są dwie różne daty
Podstawę bonu stanowi ustawa z 11 czerwca 2026 roku o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej, która zasadniczo weszła w życie 7 sierpnia 2026 roku. Z kolei 30 września zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września, określające Program Bonu Senioralnego na lata 2026–2028. To właśnie ten drugi dokument opisuje organizację wsparcia i limit jego miesięcznej wartości. Pierwszy okres realizacji programu obejmuje IV kwartał 2026 roku. Wejście przepisów w życie nie oznacza jednak, że od tego samego dnia w każdym mieście i każdej gminie rozpoczęły się wizyty opiekunów.
Według informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na realizację programu w ostatnim kwartale 2026 roku zaplanowano do 100 mln zł. Zapotrzebowanie na środki zgłosiło na starcie 1026 gmin, czyli 41,4 proc. wszystkich gmin w Polsce, na łączną kwotę blisko 84,5 mln zł. W tej grupie znalazły się 522 gminy, w których usług opiekuńczych nie ma albo korzysta z nich najwyżej 10 osób. Te liczby pokazują zainteresowanie samorządów i skalę przygotowań, ale nie są liczbą gmin, w których wszyscy zakwalifikowani seniorzy już otrzymują pomoc. Pierwszeństwo w programie mają miejsca z najsłabiej rozwiniętym dostępem do publicznej opieki.
Do 2500 zł miesięcznie, ale w postaci pomocy w domu
Bon finansuje usługi wykonywane w miejscu zamieszkania seniora. Może chodzić o pomoc w przygotowaniu posiłku, utrzymaniu porządku, poruszaniu się po mieszkaniu, ubieraniu i higienie, a także wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Dla osoby, która nie jest już w stanie samodzielnie zrobić zakupów czy bezpiecznie się umyć, taka pomoc może oznaczać możliwość dalszego mieszkania we własnym domu. Senior nie ponosi opłat za usługi przyznane w ramach bonu. Kwota 2500 zł określa maksymalną miesięczną wartość wsparcia, a nie sumę, którą będzie można wypłacić z bankomatu lub wydać na dowolne zakupy.
Nie należy też traktować bonu jako gwarancji dokładnie 50 godzin opieki w miesiącu. Obowiązujące rozporządzenie nie ustanawia takiego sztywnego limitu — miesięczną liczbę godzin i dni świadczenia pomocy określa umowa z gminą, stosownie do potrzeb seniora. Wartość bonu jest iloczynem ustalonej stawki wynagrodzenia za godzinę i przyznanej liczby godzin, z ograniczeniem do 2500 zł miesięcznie. Wojewoda ustala jednolitą dla gmin w województwie stawkę tego wynagrodzenia, nie wyższą niż 48 zł za godzinę; poza nią pozostają pozostałe koszty organizacji usług. Nie można więc z samej maksymalnej kwoty wywnioskować, jaki harmonogram wizyt otrzyma konkretna osoba.
Kto może skorzystać? Wiek, dochód i rzeczywista potrzeba opieki
Program jest skierowany do osób, które ukończyły 65 lat i mają niezaspokojone potrzeby w podstawowych czynnościach życia codziennego. Sam wiek, nawet bardzo zaawansowany, nie daje automatycznie prawa do pomocy. Gmina ocenia, z czym senior nie radzi sobie samodzielnie ze względu na zdrowie lub wiek oraz czy ma faktycznego opiekuna mogącego zapewnić potrzebne wsparcie. W celu ustalenia sytuacji możliwa jest rozmowa z seniorem i osobami wspólnie z nim mieszkającymi, a także wizyta w domu. We wniosku warto konkretnie opisać trudności, na przykład niemożność przygotowania obiadu, bezpiecznego skorzystania z łazienki czy wyjścia po zakupy.
Kryterium dochodowe wynosi 3410 zł średniego miesięcznego dochodu seniora z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. To dochód ustalany według zasad ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nie prosty limit emerytury brutto widocznej w decyzji ZUS; samorządy opisują ten próg jako dochód netto. Nie należy przy tym sprowadzać całej oceny do wysokości jednego przelewu emerytalnego, jeśli senior ma również inne dochody uwzględniane w ustawowym wyliczeniu. Do wniosku potrzebne będą dokumenty pozwalające ustalić właściwą średnią. Przykładowo, przy dochodzie liczonym zgodnie z tymi zasadami w wysokości 3200, 3400 i 3500 zł średnia wynosi 3366,67 zł, czyli mieści się w obecnym limicie.
|Warunek
|Co ma znaczenie
|Wiek
|Ukończone 65 lat.
|Dochód
|Średnio nie więcej niż 3410 zł miesięcznie z trzech miesięcy przed wnioskiem, według ustawowych zasad.
|Potrzeba pomocy
|Trudności w podstawowych czynnościach, których nie zaspokaja dostępny opiekun faktyczny.
|Forma wsparcia
|Bezpłatne usługi w domu, o wartości do 2500 zł miesięcznie.
|Miejsce załatwienia sprawy
|Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania seniora.
Bonu nie można dowolnie łączyć z innymi formami wsparcia
Przed złożeniem wniosku trzeba sprawdzić, z jakich świadczeń i usług senior już korzysta. Ustawowe wyłączenia obejmują między innymi świadczenie wspierające, instytucjonalną opiekę dzienną, całodobową opiekę w DPS, ZOL lub ZPO, a także usługi opiekuńcze albo asystencję osobistą dofinansowane z programów rządowych lub resortowych. Przeszkodą jest również ustalone na seniora prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. Przepisy przewidują wyjątek dotyczący doraźnego korzystania ze wskazanych usług lub opieki, jednorazowo nie dłużej niż przez 14 dni. Dlatego przy już przyznanym wsparciu warto przedstawić gminie dokładnie jego rodzaj i okres korzystania, zamiast zakładać, że bon zawsze będzie można do niego dołożyć.
Gdzie złożyć wniosek i dlaczego deklaracja to jeszcze nie przyznana pomoc
Sprawę prowadzi gmina miejsca zamieszkania seniora, która może organizować program między innymi przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. Wniosek może podpisać senior, jego przedstawiciel ustawowy albo upoważniony pełnomocnik. Po złożeniu kompletnego wniosku kwalifikacja powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni, z przewidzianymi w przepisach wyłączeniami opóźnień. Sama kwalifikacja nie jest jednak gwarancją natychmiastowego rozpoczęcia wizyt: gmina uwzględnia dostępne środki i usługi. Pierwszeństwo mają osoby z największym poziomem niezaspokojonych potrzeb, a przy takim samym poziomie — osoby starsze.
Praktyka przygotowań jest już widoczna w komunikatach samorządowych. Przykładowo Inowłódz zbiera wstępne deklaracje zainteresowania bonem na 2027 rok, a urząd wyraźnie zaznacza, że deklaracja nie jest jeszcze wnioskiem o przyznanie wsparcia; właściwy nabór ma zostać ogłoszony oddzielnie. To ważne rozróżnienie dla rodzin szukających pomocy już teraz. Najlepiej zapytać we własnym OPS lub urzędzie gminy, czy przyjmowane są wnioski, czy dopiero zgłoszenia do rozpoznania potrzeb, oraz kiedy mogą rozpocząć się usługi. Jeśli opieka jest potrzebna pilnie, warto równocześnie opisać sytuację pracownikowi OPS i zapytać o dostępne obecnie usługi, zamiast czekać wyłącznie na uruchomienie bonu.
Źródła: ustawa z 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (Dz.U. 2026 poz. 986), rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2026 r. w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026–2028 (Dz.U. 2026 poz. 1277), informacje KPRM o programie oraz komunikaty samorządowe dotyczące jego wdrażania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.