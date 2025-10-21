Andrzej Duda wraca do gry. Kwaśniewski: „To nie czas na emeryturę”
Były prezydent Andrzej Duda rozpoczął nowy etap kariery – dołączył do rady nadzorczej polskiego fintechu Zen.com, co natychmiast wywołało polityczne poruszenie. Decyzję skomentował Aleksander Kwaśniewski, który stanął w jego obronie, podkreślając, że „to nie czas na emeryturę, tylko na wykorzystanie doświadczenia”. Duda zapowiada też powstanie własnego think tanku i nie wyklucza powrotu do polityki.
Były prezydent Andrzej Duda rozpoczął nowy etap kariery zawodowej — wszedł do rady nadzorczej polskiego fintechu Zen.com, działającego w branży nowoczesnych płatności. Decyzja ta wzbudziła liczne komentarze, jednak wsparcie dla Dudy wyraził sam Aleksander Kwaśniewski, który podkreślił, że to „naturalny krok po zakończeniu prezydentury”.
Kwaśniewski w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że rozumie decyzję swojego następcy. – Prezydent Duda jest jeszcze młodym człowiekiem, ma doświadczenie i wiedzę, które powinien wykorzystać. To nie czas na emeryturę – stwierdził były prezydent.
Jak zaznaczył, istotne jest, by Duda współpracował z firmami „poważnymi i wiarygodnymi, wokół których nie ma kontrowersji”. Zen.com to polski fintech, znany z współpracy z Kanałem Zero Krzysztofa Stanowskiego, w którym Duda prowadzi swój autorski program.
Kwaśniewski przyznał, że sam otrzymywał propozycje współpracy z prywatnymi firmami finansowymi, ale z nich rezygnował. – Byłem ostrożny. W tej branży nie brakuje naciągaczy, którzy chcieliby wykorzystać nazwisko byłego prezydenta – powiedział.
Były prezydent dodał jednak, że wolałby, aby doświadczenie byłych głów państwa było wykorzystywane przez państwowe instytucje lub uczelnie. – Byli prezydenci mogliby zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa czy wspierać uczelnie publiczne. Ale tego systemu w Polsce wciąż brakuje – zaznaczył.
Sam Andrzej Duda w rozmowie z „Pulsem Biznesu” podkreślił, że chce dalej angażować się w rozwój gospodarki i technologii. – Po latach służby publicznej chcę wykorzystać swoje doświadczenie do wspierania innowacji – powiedział.
Były prezydent zapowiedział również powstanie think tanku zajmującego się rozwojem Polski i ideą Trójmorza. – Nie zamykam drogi powrotu do aktywnej polityki – zastrzegł.
Nowa funkcja Dudy to kolejny krok po uruchomieniu biura byłego prezydenta w Krakowie. Jak zapowiedział, w przyszłości podobne biuro ma powstać także w Warszawie.
