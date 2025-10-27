Atak na bankomaty w Polsce! Złodzieje wyczyścili bankowe konta. Policja wydała specjalny komunikat
Klienci Santander Bank Polska przeżyli szok, gdy z ich kont zaczęły znikać pieniądze. W całym kraju zgłoszono dziesiątki przypadków nieautoryzowanych wypłat z bankomatów, a policja potwierdza, że może chodzić o zorganizowany atak. Bank uspokaja, że środki zostaną zwrócone, a winni są już poszukiwani przez służby.
Policjanci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji monitorują na terenie całego kraju zgłoszenia dotyczące nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów.
W tej chwili zgłoszenia dotyczą klientów tylko jednego banku❗️
Bezprawne wypłaty z bankomatów w całej Polsce. Santander uspokaja klientów
W całym kraju odnotowano falę nieautoryzowanych wypłat z kont klientów Santander Bank Polska. Tylko w Poznaniu policja otrzymała około 70 zgłoszeń, a podobne przypadki zgłaszane są z kolejnych miast. Bank potwierdził, że doszło do zorganizowanego ataku na bankomaty współpracującej sieci, w których mogły zostać zamontowane urządzenia skanujące dane kart.
Santander zapewnia, że środki klientów zostaną zwrócone, a wszystkie karty, które mogły zostać wykorzystane przez przestępców, zostały już zablokowane. — Niezwłocznie wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa i współpracujemy z policją oraz operatorem urządzeń — poinformowało biuro prasowe banku.
Rzecznik wielkopolskiej policji, mł. insp. Andrzej Borowiak, przyznał, że to zorganizowana akcja przestępcza. Funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu i tropią osoby odpowiedzialne za oszustwo.
Bank apeluje do wszystkich klientów o czujność przy korzystaniu z bankomatów – należy zwracać uwagę na wszelkie ślady manipulacji przy panelu, klawiaturze czy czytniku kart. W razie podejrzeń Santander prosi o niezwłoczny kontakt z infolinią (1 9999).
Według informacji przekazanych przez instytucję, pieniądze z nielegalnych wypłat wrócą na konta klientów już w poniedziałek. Bank podkreśla, że wszystkie transakcje są objęte pełnym monitoringiem i gwarancją zwrotu w przypadku potwierdzenia nieuprawnionego dostępu.
