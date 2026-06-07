Atak na polską modelkę w Mediolanie! W środku dnia otoczyła ją grupa mężczyzn

7 czerwca 2026 14:52 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Wstrząsające doniesienia napłynęły z północnych Włoch. 30-letnia polska modelka, Anna Aksamit, stała się ofiarą niezwykle agresywnego napadu w jednej z popularnych dzielnic Mediolanu. Do zdarzenia doszło w piątek, 5 czerwca, w samym środku dnia, co obnaża narastający problem z bezpieczeństwem w europejskich metropoliach. Przed najgorszym kobietę ocalił bohaterski przechodzień.

ulica z domami we włoszech
Fot. Pixabay

Osaczona podczas codziennych zakupów. Przebieg dramatu na via Livenza

Piątkowe popołudnie miało być dla mieszkającej we Włoszech Polki zwyczajnym czasem wolnym. Kobieta wyszła z domu z zamiarem zrobienia rutynowych zakupów w rejonie Porta Romana. Gdy znajdowała się na via Livenza, jej drogę nagle odcięła zorganizowana grupa składająca się z około 7–8 młodych mężczyzn.

Napastnicy błyskawicznie otoczyli bezbronną kobietę, nie dając jej żadnych szans na ucieczkę. Z relacji poszkodowanej wynika, że intencje agresorów były jednoznaczne – zamierzali dopuścić się zbiorowego zgwałcenia. Polka była ordynarnie molestowana, a gdy zaczęła stawiać opór i wzywać pomoc, napastnicy zaczęli bezwzględnie bić ją pięściami po twarzy oraz kopać po brzuchu.

Niewiarygodny akt odwagi: W momencie, gdy sytuacja wydawała się całkowicie bez wyjścia, krzyki i wołanie o ratunek usłyszał przechodzący w pobliżu młody Włoch. Widząc asymetrię sił, postawny mężczyzna bez sekundy wahania ruszył na ratunek Polce. Zaatakował napastników i swoją zdecydowaną postawą oraz siłą fizyczną zmusił całą grupę do natychmiastowej ucieczki z miejsca zdarzenia.

Trauma, dotkliwe obrażenia i poszukiwania anonimowego bohatera

Choć Annie Aksamit udało się ujść z życiem z tego potwornego barierowego linczu, skutki fizyczne i psychiczne napaści są dramatyczne. Na ciele 30-letniej modelki widoczne są liczne, głębokie zasinienia i ślady po ciosach. Szczególnie ucierpiała jej twarz – prawe oko poszkodowanej jest potężnie opuchnięte i podbite.

Kobieta znajduje się obecnie w fatalnym stanie emocjonalnym. Jak sama przyznaje, całą kolejną noc spędziła płacząc ze strachu, zmagając się z nagłym atakiem traumy. Polka ma teraz jeden nadrzędny cel – pragnie za wszelką cenę zidentyfikować i odnaleźć swojego tajemniczego wybawcę, by móc prosto w oczy podziękować mu za uratowanie przed tragedią. Równolegle poszkodowana modelka przygotowuje się do oficjalnego zawiadomienia włoskich organów ścigania.

Podsumowanie incydentu w Mediolanie

Poniższa tabela porządkuje kluczowe fakty związane z bulwersującym atakiem na polską obywatelkę na terenie Włoch.

Zestawienie danych dotyczących napaści na Annę Aksamit

Kategoria informacji Szczegóły i stan faktyczny zdarzenia
Ofiara zdarzenia Anna Aksamit (30 lat, polska modelka).
Czas i miejsce akcji Piątek, 5 czerwca 2026 r., środek dnia; via Livenza (dzielnica Porta Romana, Mediolan).
Profil sprawców Grupa licząca od 7 do 8 „młodych mężczyzn”.
Charakterystyka ataku Otoczenie ofiary, bicie po twarzy i brzuchu, molestowanie, próba zgwałcenia.
Obecny status sprawy Ofiara planuje złożyć oficjalne doniesienie na policję; trwają poszukiwania włoskiego bohatera.

Wydarzenia z Mediolanu wywołały olbrzymią falę oburzenia we włoskich mediach, które coraz głośniej domagają się zdecydowanych działań policji w walce z agresją wymierzoną w kobiety w prestiżowych dzielnicach miasta. Lokalna społeczność ma nadzieję, że monitoring miejski pozwoli na szybkie zabezpieczenie wizerunków sprawców.

 

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnej publikacji włoskiego dziennika „Corriere della Sera” (sekcja Mediolan) z dnia 7 czerwca 2026 roku oraz osobistych relacji poszkodowanej Anny Aksamit.

 

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