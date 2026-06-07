Atak na polską modelkę w Mediolanie! W środku dnia otoczyła ją grupa mężczyzn

Osaczona podczas codziennych zakupów. Przebieg dramatu na via Livenza

Piątkowe popołudnie miało być dla mieszkającej we Włoszech Polki zwyczajnym czasem wolnym. Kobieta wyszła z domu z zamiarem zrobienia rutynowych zakupów w rejonie Porta Romana. Gdy znajdowała się na via Livenza, jej drogę nagle odcięła zorganizowana grupa składająca się z około 7–8 młodych mężczyzn.

Napastnicy błyskawicznie otoczyli bezbronną kobietę, nie dając jej żadnych szans na ucieczkę. Z relacji poszkodowanej wynika, że intencje agresorów były jednoznaczne – zamierzali dopuścić się zbiorowego zgwałcenia. Polka była ordynarnie molestowana, a gdy zaczęła stawiać opór i wzywać pomoc, napastnicy zaczęli bezwzględnie bić ją pięściami po twarzy oraz kopać po brzuchu.