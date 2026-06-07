Atak na polską modelkę w Mediolanie! W środku dnia otoczyła ją grupa mężczyzn
Osaczona podczas codziennych zakupów. Przebieg dramatu na via Livenza
Piątkowe popołudnie miało być dla mieszkającej we Włoszech Polki zwyczajnym czasem wolnym. Kobieta wyszła z domu z zamiarem zrobienia rutynowych zakupów w rejonie Porta Romana. Gdy znajdowała się na via Livenza, jej drogę nagle odcięła zorganizowana grupa składająca się z około 7–8 młodych mężczyzn.
Napastnicy błyskawicznie otoczyli bezbronną kobietę, nie dając jej żadnych szans na ucieczkę. Z relacji poszkodowanej wynika, że intencje agresorów były jednoznaczne – zamierzali dopuścić się zbiorowego zgwałcenia. Polka była ordynarnie molestowana, a gdy zaczęła stawiać opór i wzywać pomoc, napastnicy zaczęli bezwzględnie bić ją pięściami po twarzy oraz kopać po brzuchu.
Niewiarygodny akt odwagi: W momencie, gdy sytuacja wydawała się całkowicie bez wyjścia, krzyki i wołanie o ratunek usłyszał przechodzący w pobliżu młody Włoch. Widząc asymetrię sił, postawny mężczyzna bez sekundy wahania ruszył na ratunek Polce. Zaatakował napastników i swoją zdecydowaną postawą oraz siłą fizyczną zmusił całą grupę do natychmiastowej ucieczki z miejsca zdarzenia.
Trauma, dotkliwe obrażenia i poszukiwania anonimowego bohatera
Choć Annie Aksamit udało się ujść z życiem z tego potwornego barierowego linczu, skutki fizyczne i psychiczne napaści są dramatyczne. Na ciele 30-letniej modelki widoczne są liczne, głębokie zasinienia i ślady po ciosach. Szczególnie ucierpiała jej twarz – prawe oko poszkodowanej jest potężnie opuchnięte i podbite.
Kobieta znajduje się obecnie w fatalnym stanie emocjonalnym. Jak sama przyznaje, całą kolejną noc spędziła płacząc ze strachu, zmagając się z nagłym atakiem traumy. Polka ma teraz jeden nadrzędny cel – pragnie za wszelką cenę zidentyfikować i odnaleźć swojego tajemniczego wybawcę, by móc prosto w oczy podziękować mu za uratowanie przed tragedią. Równolegle poszkodowana modelka przygotowuje się do oficjalnego zawiadomienia włoskich organów ścigania.
Podsumowanie incydentu w Mediolanie
Poniższa tabela porządkuje kluczowe fakty związane z bulwersującym atakiem na polską obywatelkę na terenie Włoch.
Zestawienie danych dotyczących napaści na Annę Aksamit
|Kategoria informacji
|Szczegóły i stan faktyczny zdarzenia
|Ofiara zdarzenia
|Anna Aksamit (30 lat, polska modelka).
|Czas i miejsce akcji
|Piątek, 5 czerwca 2026 r., środek dnia; via Livenza (dzielnica Porta Romana, Mediolan).
|Profil sprawców
|Grupa licząca od 7 do 8 „młodych mężczyzn”.
|Charakterystyka ataku
|Otoczenie ofiary, bicie po twarzy i brzuchu, molestowanie, próba zgwałcenia.
|Obecny status sprawy
|Ofiara planuje złożyć oficjalne doniesienie na policję; trwają poszukiwania włoskiego bohatera.
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Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.