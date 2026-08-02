Atak nożownika we Wrocławiu. 30-letnia kobieta walczy o życie, 18-latek z Ukrainy zatrzymany

2 sierpnia 2026 14:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się we Wrocławiu. 30-letnia kobieta została zaatakowana nożem i w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja błyskawicznie zatrzymała podejrzanego – to 18-letni obywatel Ukrainy. Śledztwo prowadzi prokuratura.

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Mapa Polski z napisem pilne Fot. Warszawa w Pigułce
Mapa Polski z napisem pilne Fot. Warszawa w Pigułce

Do ataku doszło w sobotni wieczór, 1 sierpnia, przy ulicy Gagarina na osiedlu Muchobór we Wrocławiu.

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Informację o zdarzeniu potwierdziła podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Jak przekazała, podejrzany został zatrzymany krótko po ataku przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego z komisariatu Wrocław-Fabryczna.

Kobieta jest w stanie krytycznym

Poszkodowaną jest 30-letnia Polka. Kobieta doznała bardzo poważnych obrażeń i została przewieziona do szpitala. Jej stan określany jest jako krytyczny, a życie jest zagrożone.

Według policji sprawcą jest 18-letni obywatel Ukrainy.

Śledztwo prowadzi prokuratura

Sprawa została objęta śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Wrocław-Fabryczna. Czyn został wstępnie zakwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa.

Na obecnym etapie śledczy nie ujawniają szczegółowych okoliczności zdarzenia. Trwają intensywne czynności procesowe oraz zabezpieczanie materiału dowodowego.

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Według lokalnych mediów do ataku doszło na klatce schodowej

Lokalne media informują, że napastnik miał wejść za kobietą do budynku, a następnie zaatakować ją na klatce schodowej. Informacje te nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone przez prowadzących postępowanie.

Szef MSWiA zabrał głos

Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

„Sprawca zatrzymany. Dobra robota dolnośląskiej policji. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści” – napisał w mediach społecznościowych.

Policja podkreśla, że zatrzymany pozostaje do dyspozycji prokuratury, a śledztwo ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

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