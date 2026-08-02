Atak nożownika we Wrocławiu. 30-letnia kobieta walczy o życie, 18-latek z Ukrainy zatrzymany
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się we Wrocławiu. 30-letnia kobieta została zaatakowana nożem i w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja błyskawicznie zatrzymała podejrzanego – to 18-letni obywatel Ukrainy. Śledztwo prowadzi prokuratura.
Do ataku doszło w sobotni wieczór, 1 sierpnia, przy ulicy Gagarina na osiedlu Muchobór we Wrocławiu.
Informację o zdarzeniu potwierdziła podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Jak przekazała, podejrzany został zatrzymany krótko po ataku przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego z komisariatu Wrocław-Fabryczna.
Kobieta jest w stanie krytycznym
Poszkodowaną jest 30-letnia Polka. Kobieta doznała bardzo poważnych obrażeń i została przewieziona do szpitala. Jej stan określany jest jako krytyczny, a życie jest zagrożone.
Według policji sprawcą jest 18-letni obywatel Ukrainy.
Śledztwo prowadzi prokuratura
Sprawa została objęta śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Wrocław-Fabryczna. Czyn został wstępnie zakwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa.
Na obecnym etapie śledczy nie ujawniają szczegółowych okoliczności zdarzenia. Trwają intensywne czynności procesowe oraz zabezpieczanie materiału dowodowego.
Według lokalnych mediów do ataku doszło na klatce schodowej
Lokalne media informują, że napastnik miał wejść za kobietą do budynku, a następnie zaatakować ją na klatce schodowej. Informacje te nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone przez prowadzących postępowanie.
Szef MSWiA zabrał głos
Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
„Sprawca zatrzymany. Dobra robota dolnośląskiej policji. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści” – napisał w mediach społecznościowych.
Policja podkreśla, że zatrzymany pozostaje do dyspozycji prokuratury, a śledztwo ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.