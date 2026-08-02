Lidl otwiera nowy sklep pod Warszawą. Poszukuje pracowników i oferuje tyle pieniędzy
Sieć Lidl rozpoczęła rekrutację do nowego sklepu w Otwocku. Pracodawca kusi nie tylko wynagrodzeniem sięgającym 6750 zł brutto miesięcznie, ale także umową o pracę bez okresu próbnego oraz rozbudowanym pakietem benefitów.
Nowa placówka powstanie przy Szosie Lubelskiej w Otwocku, a rekrutacja już trwa.
Nawet 6750 zł brutto na start
Z ogłoszenia opublikowanego przez Lidl Polska wynika, że osoby zatrudnione na stanowisku pracownika sklepu mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6300 do 6750 zł brutto miesięcznie.
To jedna z najwyższych stawek oferowanych obecnie na podobnych stanowiskach w handlu detalicznym.
Umowa bez okresu próbnego
Sieć podkreśla, że nowi pracownicy otrzymają umowę o pracę bez okresu próbnego, co oznacza zatrudnienie od pierwszego dnia na pełnoprawnych warunkach.
To rozwiązanie ma zapewnić większą stabilność zatrudnienia już na początku współpracy.
Ponad 20 benefitów
Oprócz wynagrodzenia Lidl zachęca także szerokim pakietem dodatkowych świadczeń.
W materiałach rekrutacyjnych sieć informuje m.in. o:
- darmowych poradach prawnych,
- konsultacjach finansowych,
- wsparciu osobistym,
- oraz ponad 20 dodatkowych benefitach dla pracowników.
Nowe miejsca pracy w Otwocku
Otwarcie nowej placówki oznacza kolejne miejsca pracy dla mieszkańców Otwocka i okolic. Sieć nie podała jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia działalności sklepu, jednak rozpoczęcie rekrutacji wskazuje, że inwestycja jest już na zaawansowanym etapie.
Osoby zainteresowane pracą mogą znaleźć szczegóły oraz złożyć aplikację za pośrednictwem oficjalnych kanałów rekrutacyjnych Lidl Polska.
Nowy sklep przy Szosie Lubelskiej będzie kolejną placówką sieci w regionie i ma zwiększyć dostępność oferty Lidla dla mieszkańców Otwocka oraz okolicznych miejscowości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.