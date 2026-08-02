IMGW ostrzega przed falą upałów. Według niektórych prognoz w Warszawie temperatura może dobić do 40 stopni
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Warszawy ostrzeżenia przed upałem obejmujące okres od wtorku do czwartku, przy czym stopień zagrożenia rośnie w trakcie tych trzech dni. We wtorek 4 sierpnia stolica objęta jest ostrzeżeniem drugiego stopnia, natomiast od środy 5 sierpnia od godziny 7:30 do czwartku 6 sierpnia do godziny 7:30 dla powiatu warszawskiego obowiązuje już ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia.
Kolejne noce bez ochłodzenia obciążają organizm bardziej niż sam upał w dzień
W szczycie upałów IMGW prognozuje, że temperatura może wzrosnąć w Warszawie do 37 stopni. Ostrzeżeniu trzeciego stopnia zwykle towarzyszą tak zwane noce tropikalne, w których temperatura nie spada poniżej 20 stopni, a organizm nie ma szansy na regenerację po całym dniu upału. Brak nocnego wytchnienia jest z medycznego punktu widzenia bardziej obciążający niż pojedynczy gorący dzień, po którym przychodzi chłodniejszy wieczór, bo to właśnie noc daje organizmowi czas na obniżenie temperatury wewnętrznej i odpoczynek układu krążenia. Dokładne wartości minimalne dla Warszawy w nocy ze środy na czwartek IMGW poda w kolejnych, bieżących komunikatach.
Ostrzeżeniom IMGW towarzyszy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wysłany do mieszkańców ośmiu województw. RCB przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: piciu co najmniej dwóch litrów wody dziennie, unikaniu alkoholu i nadmiernego wysiłku fizycznego w godzinach największego nasłonecznienia oraz ograniczeniu przebywania na otwartej przestrzeni między 11:00 a 17:00. Szczególną ostrożność służby zalecają osobom starszym, dzieciom oraz osobom przewlekle chorym, dla których długotrwały upał, a zwłaszcza brak nocnego ochłodzenia, niesie największe ryzyko odwodnienia i udaru cieplnego.
Według prognoz AccuWeather temperatura w Warszawie w środę, 5 sierpnia wyniesie aż 39 stopni. Oznacza to, że w centrum, gdzie jezdnia, budowle i chodnik nagrzewają się w ciągu dnia, temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni.
Burze z gradem przerwą upał, ale dopiero pod koniec tygodnia
Falę upałów mają przerywać gwałtowne zjawiska pogodowe, nie stopniowe ochłodzenie. W trakcie najgorętszych dni synoptycy prognozują przelotne burze, miejscami z gradem i porywami wiatru dochodzącymi do 80 km/h, co w praktyce oznacza, że wysoka temperatura może współwystępować z lokalnymi nawałnicami tego samego dnia. Realny przełom w pogodzie ma nastąpić dopiero pod koniec tygodnia, gdy nad kraj napłynie chłodniejsza masa powietrza.
Wtyczka od zamrażarki i światła w aucie – najczęstsze przyczyny wezwań straży podczas upałów
Wysokie temperatury zwiększają też ryzyko zdarzeń niezwiązanych bezpośrednio ze zdrowiem, ale wynikających z przeciążenia infrastruktury. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało już wcześniej w tym sezonie, że upały podnoszą ryzyko zatrucia czadem, ponieważ wysoka temperatura na zewnątrz wpływa na ciąg kominowy w budynkach z wentylacją grawitacyjną, a otwarte okna w połączeniu z pracującymi urządzeniami gazowymi mogą prowadzić do niebezpiecznych stężeń tlenku węgla. W dni szczytu upału rośnie też liczba interwencji związanych z przegrzaniem pojazdów pozostawionych na słońcu oraz przeciążeniem sieci energetycznej przez pracujące bez przerwy klimatyzatory.
Punkty schładzania w mieście, w które warto uderzyć jak w te ostatnie fale
Warszawa uruchamia na czas upałów sieć miejsc, w których można się ochłodzić bezpłatnie. Kurtyny wodne stają tradycyjnie na Krakowskim Przedmieściu i przy Placu Zamkowym, a do tego dochodzą fontanny i poidełka w parkach – Łazienkach Królewskich, Parku Skaryszewskim i Parku Sowińskiego. Część punktów uruchamiana jest dopiero wtedy, gdy temperatura faktycznie przekroczy próg alarmowy, dlatego aktualną listę lokalizacji warto sprawdzić bezpośrednio przed wyjściem z domu w mediach społecznościowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, który publikuje ją na bieżąco przy każdej nowej fali.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.