Atak w samym centrum Warszawy! Mężczyzna trafił do szpitala, napastnik uciekł. Trwają poszukiwania
Niebezpieczne zdarzenie w ścisłym centrum Warszawy. W czwartek, 22 października, w rejonie ulicy Nowogrodzkiej, tuż obok hotelu Novotel, doszło do ataku na mężczyznę. Według relacji świadków napastnik miał użyć noża, a następnie uciec. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i prowadzi intensywne działania zmierzające do zatrzymania sprawcy.
Atak w centrum Warszawy. Wszystko wydarzyło się w pobliżu znanego hotelu
Do zdarzenia doszło w czwartek, 22 października 2026 roku, w rejonie ulicy Nowogrodzkiej 22, na tyłach hotelu Novotel Warszawa Centrum.
Zgłoszenie o rannym mężczyźnie wpłynęło do policji krótko po godzinie 12. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli zabezpieczanie śladów i ustalanie przebiegu zajścia.
Według relacji świadków jeden mężczyzna zaatakował drugiego, prawdopodobnie posługując się ostrym narzędziem. Po zdarzeniu napastnik oddalił się przed przyjazdem policjantów.
Informacje o zdarzeniu potwierdził asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Są nowe informacje
Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Według informacji przekazanych przez Radio Kolor rannym jest 59-letni obywatel Indii. Policja nie przedstawiła jednak publicznie pełnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.
Na razie nie wiadomo, jak poważne obrażenia odniósł mężczyzna i czy jego życiu zagraża niebezpieczeństwo.
Funkcjonariusze zamierzają przeprowadzić z nim czynności, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia.
Napastnik uciekł. Policja prowadzi poszukiwania
Po ataku sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Według informacji przekazanych mediom przez policję, do godzin popołudniowych nie został zatrzymany.
Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy i przesłuchują świadków, którzy mogli widzieć przebieg zdarzenia lub uciekającego napastnika.
W pierwszych doniesieniach medialnych pojawiły się informacje o policyjnej obławie w centrum Warszawy.
Policja zaznacza jednak, że określenie „obława” jest na tym etapie zbyt daleko idące.
— Na ten moment nie chciałbym używać określenia „obława”. Nie chcę w żaden sposób wzbudzać strachu wśród ludzi — powiedział asp. Jakub Pacyniak w rozmowie z Interią.
Służby potwierdzają natomiast, że prowadzą działania mające doprowadzić do ustalenia i zatrzymania uczestnika zajścia.
Czy napastnik miał nóż? Policja sprawdza relacje świadków
Wstępne doniesienia wskazują, że podczas ataku mogło zostać wykorzystane niebezpieczne narzędzie, prawdopodobnie nóż.
Taką wersję zdarzeń przedstawili świadkowie.
Policja podkreśla jednak, że nadal weryfikuje dokładny przebieg zajścia i okoliczności odniesienia obrażeń przez poszkodowanego.
Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, jakim dokładnie narzędziem posłużył się napastnik.
Nie ustalono również publicznie motywu ataku ani tego, czy obaj mężczyźni znali się wcześniej.
Niebezpieczne zdarzenie w ruchliwej części stolicy
Ulica Nowogrodzka znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, niedaleko Dworca Centralnego i ronda Dmowskiego.
W tej części miasta codziennie przebywają tysiące mieszkańców, pracowników pobliskich biurowców i turystów.
Zdarzenie w tak uczęszczanej lokalizacji wywołało zainteresowanie mediów i przechodniów.
Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli teren i prowadzili czynności związane z ustaleniem okoliczności ataku.
Sprawa jest rozwojowa. Policja ustala przebieg zdarzenia
Na godzinę publikacji nie podano informacji o zatrzymaniu sprawcy.
Nie ujawniono również szczegółów dotyczących jego tożsamości ani przyczyn zajścia.
Śledczy analizują zebrane materiały i weryfikują zeznania świadków. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy mogą być również informacje uzyskane od poszkodowanego.
Policja apeluje o niewyciąganie pochopnych wniosków dotyczących przebiegu zdarzenia, dopóki nie zostaną zweryfikowane wszystkie okoliczności.
Artykuł będzie aktualizowany w przypadku pojawienia się nowych, potwierdzonych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.