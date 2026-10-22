Obława w centrum Warszawy. Znaczne siły policji w mieście. Służby szukają sprawcy ataku przy Nowogrodzkiej

22 października 2026 15:55 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Trwają poszukiwania napastnika, który zaatakował mężczyznę przy ulicy Nowogrodzkiej, na tyłach hotelu Novotel. Wirtualna Polska informuje o obławie, a policja potwierdza szeroko zakrojone działania zmierzające do zatrzymania sprawcy. Są też nowe informacje o poszkodowanym: według RMF FM stan 58-letniego obywatela Indii zagraża jego życiu.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Sprawca uciekł. Policjanci zorganizowali obławę

Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem funkcjonariuszy. Asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przekazał, że sprawca nie został zatrzymany, a policjanci prowadzą szeroko zakrojone czynności, aby go odnaleźć. Teren przy Nowogrodzkiej został zabezpieczony. Funkcjonariusze zbierają ślady i informacje od świadków, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu ataku oraz ustaleniu tożsamości napastnika.

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Według najnowszych ustaleń RMF FM i WP, w działania zaangażowano znaczne siły policji. W centrum Warszawy pracują funkcjonariusze pionów kryminalnego i prewencji, wspierani przez psy tropiące. Poszukiwania trwają, a w sprawdzonych doniesieniach nie ma informacji o ujęciu sprawcy. Motyw napaści pozostaje nieznany.

Nowe informacje o rannym. Jego stan jest poważny

Poszkodowanym jest 58-letni obywatel Indii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a według informacji RMF FM lekarze określają jego stan jako zagrażający życiu. Kiedy zabierała go karetka, był jeszcze z nim kontakt. Policja zapowiada rozmowę z pokrzywdzonym, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia; obecnie najważniejsze jest udzielenie mu pomocy medycznej.

Atak w środku dnia, niedaleko hotelu Novotel

Do zdarzenia doszło w czwartek, 22 października, w rejonie Nowogrodzkiej 22. Zgłoszenie wpłynęło do policji po godzinie 12. Świadkowie relacjonowali, że jeden mężczyzna zaatakował drugiego przy użyciu noża. Funkcjonariusze weryfikują, czym dokładnie posłużył się napastnik. Okoliczności napaści i przebieg ucieczki są nadal ustalane.

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