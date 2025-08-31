Awantura o Hot Wheels w Auchan. Dorośli wyrywali sobie zabawki z rąk
To miała być niewinna zabawa i okazja dla kolekcjonerów oraz najmłodszych fanów motoryzacji. Tymczasem sobotnia promocja samochodzików Hot Wheels w Auchan zamieniła się w prawdziwy chaos. Zamiast radości i uśmiechu – doszło do przepychanek, krzyków i scen, które wielu internautów porównało do dantejskich obrazów z wyprzedaży w Black Friday.
I Wojna Hot Wheelsowa w Auchan Sceny z Auchana w Gdańsku na Szczęśliwej #Auchan #hotwheels
Zabawki jak towar deficytowy
30 sierpnia o godzinie 12:00 klienci zostali zaproszeni do wspólnego poszukiwania modeli Hot Wheels „prosto z fabrycznych kartonów”. Chętnych było jednak znacznie więcej, niż przewidziano produktów. Wystarczyło kilka minut, aby atmosfera stała się nerwowa. Dorośli ludzie zaczęli wyrywać sobie zabawki z rąk, a w ruch poszły łokcie.
Świadkowie relacjonują, że wielu rodziców przyszło z dziećmi, ale maluchy nie miały szans w starciu z dorosłymi kolekcjonerami.
Internet zalany nagraniami
Filmy z awantury błyskawicznie pojawiły się w Internecie. Widać na nich dorosłych ludzi, którzy zamiast zachować spokój, rzucają się na kartony i wyrywają sobie modele. Komentujący nie kryją oburzenia. „Wstyd, żeby w XXI wieku ludzie tak się zachowywali przez samochodziki” – pisze jeden z internautów.
Tego rodzaju akcje, jeśli nie są odpowiednio przygotowane, często kończą się chaosem. Brak jasnych zasad, ograniczone ilości towaru i emocje kolekcjonerów sprawiają, że atmosfera szybko wymyka się spod kontroli.
Dyskusja rozgorzała również o to, czy sklepy nie powinny wprowadzać limitów na zakupy, aby uniknąć takich scen w przyszłości. – „Promocja miała być zabawą dla dzieci, a stała się widowiskiem brutalnej rywalizacji dorosłych” – zauważają internauci.
Z jednej strony widać ogromne zainteresowanie kultowymi Hot Wheels, które od lat mają swoich wiernych fanów. Z drugiej – takie wydarzenia pokazują, jak łatwo rywalizacja o produkty może przerodzić się w niebezpieczną sytuację.
