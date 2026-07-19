Awaria Facebooka. Użytkownicy zgłaszają problemy z dostępem do serwisu

19 lipca 2026 10:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Wielu użytkowników Facebooka zgłasza problemy z korzystaniem z serwisu. Pojawiają się informacje o niedziałającej stronie internetowej, trudnościach z logowaniem oraz komunikatach o tymczasowej niedostępności kont. W tym samym czasie gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń w serwisie DownDetector.

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Awaria Facebooka Fot. Warszawa w Pigułce
Awaria Facebooka Fot. Warszawa w Pigułce

Z udostępnionych informacji wynika, że najwięcej problemów dotyczy:

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  • 58% – działania strony internetowej,
  • 26% – logowania,
  • 10% – połączenia z serwerami.

W serwisie DownDetector wykres zgłoszeń pokazuje nagły skok liczby awarii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut, co może wskazywać na szerszy problem po stronie platformy.

Użytkownicy: „To samo”, „WWW nie działa”

Pod wpisami dotyczącymi awarii pojawiają się kolejne komentarze internautów. Część z nich informuje, że nie może otworzyć Facebooka w przeglądarce internetowej, inni otrzymują komunikat:

„Ta strona nie jest teraz dostępna. Może to być spowodowane błędem technicznym, nad którego rozwiązaniem pracujemy.”

Pojawiają się również wpisy osób, które widzą komunikat o tymczasowej niedostępności konta lub skarżą się na problemy z Messengerem w wersji przeglądarkowej.

Aplikacja działa u części osób

Z komentarzy wynika, że awaria nie dotyka wszystkich użytkowników w jednakowym stopniu. Część osób informuje, że choć strona internetowa Facebooka nie działa prawidłowo, aplikacja mobilna nadal funkcjonuje.

Na razie Meta nie opublikowała oficjalnego komunikatu dotyczącego przyczyn problemów. Będziemy aktualizować artykuł, gdy pojawią się nowe informacje.

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