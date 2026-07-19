Taco Bell wraca do Warszawy! Jedliśmy tam w Londynie, Miami i Jersey City. Tak wygląda menu, które pokochaliśmy

19 lipca 2026 22:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

To wiadomość, na którą wielu czekało od lat. Taco Bell wraca do Polski, a pierwsze restauracje mają zostać otwarte pod koniec 2026 roku. Za rozwój marki odpowiada AmRest, który zarządza w Europie m.in. sieciami KFC, Pizza Hut i Burger King.

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Restauracja Taco Bell w Jersey City w USA Fot. Warszawa w Pigułce
Restauracja Taco Bell w Jersey City w USA Fot. Warszawa w Pigułce

Dla nas to jednak nie tylko kolejna zagraniczna sieć. Mieliśmy okazję odwiedzić Taco Bell w Londynie, Jersey City i Miami – i za każdym razem kończyło się tak samo: wracaliśmy po więcej. Jeśli polskie restauracje będą miały podobne menu, wielu fanów kuchni tex-mex będzie zachwyconych.

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Restauracja Taco Bell w Jersey City w USA Fot. Warszawa w Pigułce
Restauracja Taco Bell w Jersey City w USA Fot. Warszawa w Pigułce

Co znaleźliśmy w menu?

Na zdjęciu z jednej z restauracji widać, że oferta jest bardzo szeroka. Oprócz klasycznych pozycji można wybierać spośród wielu zestawów i przekąsek.

Restauracja Taco Bell w Jersey City w USA Fot. Warszawa w Pigułce
Restauracja Taco Bell w Jersey City w USA Fot. Warszawa w Pigułce

W menu znajdują się m.in.:

  • Crunchy Taco i Soft Taco,
  • różne rodzaje Burrito,
  • Quesadille,
  • Crunchwrap Supreme,
  • Chalupa,
  • Nachosy z sosem serowym,
  • frytki z dodatkami,
  • zestawy z napojami,
  • desery oraz napoje.

Na ekranach widać również bogatą ofertę dodatków – od sosów i sera nacho po mięso, warzywa i opcje wegetariańskie.

Są też boxy i zestawy

Taco Bell słynie z atrakcyjnych zestawów, w których można połączyć kilka różnych produktów. W menu widoczne są m.in. boxy zawierające tacos, burrito, frytki, nachosy i napój. To właśnie takie zestawy cieszą się największą popularnością w restauracjach sieci.

Powrót po latach

Taco Bell działał już w Polsce w latach 90., jednak po kilku latach wycofał się z naszego rynku. Teraz marka wraca z nową strategią rozwoju w Europie.

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Na razie nie ujawniono lokalizacji pierwszych restauracji, ale wiadomo, że oferta ma bazować na klasycznym menu znanym z innych krajów.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już pod koniec 2026 roku będzie można ponownie zjeść w Polsce tacos, burrito czy słynnego Crunchwrapa.

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