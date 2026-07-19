Startuje remont ulicy Klaudyny w Warszawie. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej
Od poniedziałku do czwartku, 20-23 lipca, ulica Klaudyny na Bielanach przejdzie remont i będzie przez ten czas nieprzejezdna. Drogowcy wymienią całą nawierzchnię między Podleśną a Rondem Ruda. Na czas prac kierowcy, piesi, rowerzyści i pasażerowie pięciu linii autobusowych będą musieli korzystać z objazdów.
Harmonogram – od frezowania do nowego asfaltu
Prace ruszają w poniedziałek o godzinie 4:00 od frezowania, czyli usunięcia starej, zniszczonej nawierzchni. Nowym asfaltem kierowcy pojadą dopiero w czwartek, od godziny 6:00 – to oznacza, że cała wymiana nawierzchni ma zająć niespełna trzy doby. Same progi zwalniające na ulicy zostaną odbudowane dopiero w sierpniu, ale ta część prac odbędzie się już bez zamykania ulicy dla ruhcu.
Jak pojedziesz objazdem?
Ulica Klaudyny będzie zamknięta na całej długości – od Podleśnej aż do Ronda Ruda. Wyznaczony objazd prowadzi ulicami Podleśną, Gwiaździstą, Potocką i Mickiewicza w jedną stronę oraz Rudzką, Lektykarską i Podleśną w drugą. Na czas robót na ulicy staną znaki zakazu parkowania z ostrzeżeniem o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Bez bezpośredniego połączenia z Klaudyny na czas prac zostaną też ulice Rudzka, Pęcicka, Sobocka, Godowska, Rajszewska i Kiwerska.
Piesi i rowerzyści – część przejść zostaje otwarta
Droga dla rowerów prowadząca z Ronda Ruda w ulicę Klaudyny będzie na czas prac zamknięta. Piesi nie stracą jednak wszystkich przejść – te przy rondzie oraz przy Podleśnej pozostaną czynne przez cały okres robót, podobnie jak przejścia przy Rajszewskiej i Sobockiej. Zamknięte zostaną za to zebry przy Kiwerskiej i Pęcickiej.
Zmiany w kursowaniu autobusów
Objazdami pojadą autobusy pięciu linii – dziennych 121, 157, 181 i 185 oraz nocnej N46. Linie 121 i 157 nie dojadą już do swoich zwykłych krańcówek, tylko zakończą trasę przy Rondzie Ruda – 157 na przystanku Rudzka 03, a 121 pojedzie przez Marymoncką, Słowackiego, Gdańską i Hłaski aż do przystanku Rudzka 01. Linia 185 zostanie skierowana ulicami Mickiewicza, Potocką i Gwiaździstą, natomiast 181 oraz nocna N46 pojadą trasą przez Potocką, Gwiaździstą i Podleśną.
Cztery dni, które warto zaplanować z wyprzedzeniem
Jeśli codziennie korzystasz z ulicy Klaudyny, najprościej będzie już od poniedziałkowego poranka liczyć się z dłuższym dojazdem przez wyznaczony objazd – warto sprawdzić trasę zawczasu, zamiast orientować się dopiero w korku, że dotychczasowa droga jest zamknięta. Kierowcy, którzy zwykle zostawiają samochód przy Klaudyny, powinni na te cztery dni znaleźć inne miejsce parkingowe, bo auto pozostawione mimo nowego oznakowania ryzykuje odholowaniem na własny koszt.
Pasażerowie linii 121 i 157 powinni liczyć się z tym, że ich autobus nie dojedzie już do dotychczasowego przystanku końcowego, tylko zatrzyma się przy Rondzie Ruda – warto to uwzględnić, planując przesiadkę czy dalszą część trasy pieszo. Rowerzyści korzystający na co dzień z drogi rowerowej od Ronda Ruda muszą na ten czas znaleźć alternatywną trasę, skoro ten odcinek pozostaje wyłączony z ruchu razem z całą ulicą.
Osoby przechodzące pieszo przez tę okolicę zyskują trochę więcej elastyczności niż kierowcy – przejścia przy rondzie, Podleśnej, Rajszewskiej i Sobockiej działają bez zmian, więc dla pieszych utrudnienia ograniczają się w praktyce do dwóch zamkniętych zebr, przy Kiwerskiej i Pęcickiej. Warto też pamiętać, że sama wymiana nawierzchni to dopiero pierwszy etap – do odbudowy progów zwalniających w sierpniu ulica wróci, choć tym razem bez ponownego zamykania jej dla rcuhu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.