Awaria metra sparaliżowała Ursynów. Pociągi nie kursują na ważnym odcinku linii M1
Tysiące pasażerów warszawskiego metra muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Warszawski Transport Publiczny potwierdził problemy na linii M1. Ruch pociągów został wstrzymany na odcinku między stacjami Stokłosy i Wilanowska.
Pociągi kursują w dwóch oddzielnych częściach
Jak wynika z komunikatu WTP, przyczyną utrudnień są problemy techniczne. W efekcie metro nie przejeżdża przez stacje Służew i Ursynów.
Obecnie pociągi kursują w dwóch niezależnych relacjach:
- Kabaty – Stokłosy
- Wilanowska – Młociny
Oznacza to, że pasażerowie podróżujący przez południową część Warszawy muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
Uruchomiono autobusy zastępcze
Władze miasta rozpoczęły organizowanie linii zastępczej ZM1. Autobusy kursują na trasie:
Metro Wilanowska – al. Wilanowska – Rolna – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – al. KEN – Metro Stokłosy.
To właśnie one mają przejąć pasażerów między stacjami, na których metro obecnie nie kursuje.
Najpierw sygnały od pasażerów, później oficjalne potwierdzenie
Już wcześniej do naszej redakcji napływały informacje od Czytelników o zatrzymanych składach, poleceniach opuszczenia pociągów oraz problemach w rejonie stacji Wilanowska.
Jeden z pasażerów informował, że podróżni zostali poproszeni o opuszczenie składu. Inny przekazał, że metro kursuje jedynie na fragmentach trasy, a na miejscu brakowało początkowo komunikacji zastępczej.
Wieczorny komunikat WTP potwierdził, że sytuacja jest poważniejsza i wymagała całkowitego wyłączenia ruchu na części linii.
Co to oznacza dla pasażerów?
Największe problemy dotyczą mieszkańców Ursynowa i osób wracających do domów po pracy. Należy spodziewać się dużego tłoku na autobusach zastępczych oraz wydłużonego czasu podróży.
Pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty WTP i Metra Warszawskiego. Na razie nie podano, kiedy ruch na całym odcinku linii M1 zostanie przywrócony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.