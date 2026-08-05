Awaria sparaliżowała linię S2 w Warszawie. Pociągi miały 60 minut opóźnienia
Pasażerowie podróżujący przez Warszawę Rembertów musieli w środę liczyć się z dużymi utrudnieniami. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym wpłynęła na kursowanie pociągów SKM i Kolei Mazowieckich, a część składów była opóźniona, skracana lub odwoływana. Usterkę usunięto około godz. 17:00, ale skutki zdarzenia były odczuwalne jeszcze po wznowieniu normalnego ruchu.
Problemy zaczęły się na stacji Warszawa Rembertów
Przyczyną utrudnień była awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Rembertów. Problemy objęły odcinek między Warszawą Wschodnią a Sulejówkiem Miłosną, którym kursują pociągi kilku przewoźników. Największe utrudnienia dotknęły linię SKM S2 oraz regionalne połączenia Kolei Mazowieckich w kierunku Sulejówka, Mińska Mazowieckiego, Siedlec i Łukowa.
SKM informowała, że pociągi linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione o ponad 30 minut. Wybrane kursy mogły zostać odwołane albo zakończyć trasę wcześniej niż wynikało to z rozkładu. Problemy nie ograniczały się więc do jednej stacji, ponieważ zakłócenia na Rembertowie wpływały na prowadzenie ruchu na całym wschodnim odcinku linii.
Opóźnienia sięgały od 30 do 60 minut
Rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska informowała, że opóźnienia mogły przekraczać 30-60 minut. Zarządca infrastruktury przez kilka godzin nie podawał dokładnej prognozy usunięcia awarii, dlatego pasażerowie nie mogli mieć pewności, czy ich pociąg odjedzie zgodnie ze zmienionym planem.
Najtrudniejsza sytuacja dotyczyła osób podróżujących między centrum Warszawy, Rembertowem i Sulejówkiem. Opóźniony pociąg mógł zostać zatrzymany przed stacją, skierowany na inny tor albo zakończyć kurs wcześniej. Odwołanie pojedynczego składu oznaczało jednocześnie większą liczbę pasażerów w kolejnych pociągach.
Awaria wpłynęła także na osoby jadące dalej w stronę Mińska Mazowieckiego, Siedlec i Łukowa. Choć usterka znajdowała się w granicach Warszawy, pociągi regionalne przejeżdżające przez Rembertów nie mogły ominąć problematycznego odcinka.
Wprowadzono dodatkowe honorowanie biletów
Żeby ułatwić pasażerom zmianę środka transportu, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Mazowieckich były uznawane w autobusach linii 173 na całej trasie. Rozwiązanie miało pomóc osobom, które chciały ominąć kolejowy odcinek objęty awarią.
Później zakres honorowania rozszerzono. Bilety ZTM i Kolei Mazowieckich były wzajemnie uznawane w pociągach SKM i KM w 1. i 2. strefie biletowej. Wprowadzono również honorowanie na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Sulejówek.
Takie rozwiązanie pozwala pasażerowi skorzystać z alternatywnego połączenia bez kupowania następnego biletu. Trzeba jednak pamiętać, że honorowanie obowiązuje tylko przez okres wskazany przez organizatora komunikacji i może zostać zakończone po usunięciu awarii.
Awarię usunięto około godz. 17:00
Po kilku godzinach służbom technicznym udało się przywrócić sprawność urządzeń. Przedstawiciele SKM poinformowali, że awaria na stacji Warszawa Rembertów została usunięta około godz. 17:00. Następnie zakończono utrudnienia i rozpoczęto przywracanie rozkładowego ruchu pociągów.
Usunięcie usterki nie oznacza jednak, że wszystkie składy od razu wracają na swoje planowe godziny. Pociągi znajdują się w różnych miejscach trasy, część obiegów została wcześniej skrócona, a opóźnione składy muszą ponownie zostać włączone w rozkład. Powrót do pełnej regularności może więc potrwać dłużej niż sama naprawa.
Dlaczego jedna awaria wpływa na tak wiele połączeń?
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym odpowiadają między innymi za bezpieczne ustawianie tras przejazdu, działanie sygnalizatorów i kontrolowanie położenia rozjazdów. Gdy system nie działa prawidłowo, pociągi nie mogą być prowadzone z normalną częstotliwością.
Ruch może wtedy odbywać się według procedur zastępczych, które wymagają większej ostrożności i dodatkowych uzgodnień między pracownikami kolei. Przepustowość linii spada, a pociągi muszą dłużej czekać na możliwość przejazdu. W godzinach szczytu nawet krótka awaria może szybko spowodować opóźnienia wielu kolejnych składów.
Warszawa Rembertów jest ważnym punktem na trasie łączącej Warszawę Wschodnią z Sulejówkiem, Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami. Przez stację przejeżdża linia S2 oraz pociągi Kolei Mazowieckich, dlatego awaria wpływa jednocześnie na ruch miejski, aglomeracyjny i regionalny. Oficjalny rozkład SKM potwierdza, że linia S2 prowadzi przez Warszawę Rembertów do Sulejówka Miłosnej.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź S2 przed kolejną podróżą
Sprawdź bieżący status pociągu. Mimo usunięcia awarii część składów może nadal jechać z opóźnieniem wynikającym z wcześniejszych utrudnień.
Nie opieraj się wyłącznie na planowym rozkładzie. Sprawdź komunikaty WTP, SKM, Kolei Mazowieckich i Portal Pasażera bezpośrednio przed wyjściem.
Przy przesiadce zostaw większy zapas. Opóźnienie pierwszego pociągu może oznaczać utratę kolejnego połączenia, szczególnie przy podróży w stronę Siedlec lub Łukowa.
Sprawdź zasady honorowania biletów. Są wprowadzane czasowo i mogą zostać odwołane po zakończeniu utrudnień.
Zachowaj bilet i informacje o opóźnieniu. Mogą być potrzebne przy składaniu reklamacji lub wyjaśnianiu skutków niezrealizowanego połączenia.
Najważniejsza aktualizacja: awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Rembertów usunięto około godz. 17:00. Utrudnienia zostały zakończone, ale rozkład mógł stabilizować się stopniowo.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.