Azjatycki rarytas rośnie pod polskim miastem. Jedyna taka plantacja w Europie

4 czerwca 2026 17:27 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Japoński chrzan, powszechnie znany jako wasabi, to bez wątpienia jeden z najbardziej ekskluzywnych i pożądanych dodatków w światowej gastronomii. Choć zakorzeniony jest głęboko w tradycji azjatyckiej, to jedyna plantacja tego zielonego rarytasu w Europie kontynentalnej funkcjonuje w Polsce. Cena za ten wyjątkowy specjał potrafi przyprawić o zawrót głowy.

Straszy mężczyzna prowadzi ciągnik
Straszy mężczyzna prowadzi ciągnik. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

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Wasabi słynie ze swojego charakterystycznego, niezwykle ostrego smaku oraz intensywnej, zielonej barwy, która stanowi nieodłączny element kultury spożywania sushi. Ogromna część polskiego społeczeństwa nie zdaje sobie jednak sprawy, że ten najdroższy botaniczny skarb świata jest z powodzeniem hodowany na terenie naszego kraju. Wszystko za sprawą rodzinnego gospodarstwa zlokalizowanego w okolicach Radomia – Wasabi Farm Poland.

Początki tego nietypowego przedsięwzięcia były bardzo odważnym krokiem. Kilka lat temu ojciec pani Agnieszki Firlej postanowił sprowadzić bezpośrednio z Japonii pierwsze oryginalne sadzonki. W tamtym momencie nikt z domowników nie przypuszczał, jak mocno ta wymagająca azjatycka roślina zdeterminuje i przekształci ich dotychczasowe życie codzienne.

„Jest bardzo wymagająca nawet dla Japończyków, dlatego było to dla nas wielkie wyzwanie. Wasabi potrzebuje specyficznych warunków do rozwoju, a dodatkowo w uprawie nie wykorzystuje się żadnych maszyn. Trzeba jej dać wszystko, co najlepsze” – wyjaśnia w rozmowie z portalem pysznosci.pl Agnieszka Firlej, podkreślając jednocześnie, że kultura i tradycja Japonii od zawsze były niezwykle bliskie jej rodzinie.

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Jak wynika z analiz rynkowych przedstawionych przez serwis „Rynek Zdrowia”, stawka za kilogram autentycznego japońskiego chrzanu waha się w granicach od 1200 do nawet 1500 złotych. Kosmiczny pułap cenowy jest bezpośrednią wypadkową gigantycznych nakładów pracy oraz niespotykanych wymagań wegetacyjnych rośliny. Wasabi nie wybacza plantatorom najmniejszych błędów. Do prawidłowego wzrostu niezbędne są:

  • Stałe zasilanie uprawy przez krystalicznie czystą wodę o wysokich parametrach.
  • Utrzymywanie w pełni stabilnej, kontrolowanej temperatury otoczenia.
  • Zapewnienie precyzyjnie określonego, stałego poziomu wilgotności podłoża i powietrza.
  • Ręczna pielęgnacja na każdym etapie – restrykcyjne procedury całkowicie wykluczają użycie jakichkolwiek maszyn rolniczych.

Na polskiej farmie hodowana jest elitarna odmiana określana jako Daruma. Jej unikalną cechą jest fakt, iż nadaje się ona do kulinarnego wykorzystania w całości. Choć bezapelacyjnie najbardziej skoncentrowany, esencjonalny i ostry smak drzemie w samym kłączu (korzeniu), to zarówno zielone liście, jak i mniejsze łodyżki posiadają wyrazistą, pikantną nutę smakową.

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Wysoka cena i ograniczona dostępność sprawiają, że oryginalne, świeże wasabi jest na rynku produktem wysoce deficytowym. Eksperci z „Rynku Zdrowia” bezlitośnie obnażają rzeczywistość handlową: większość proszków oraz zielonych past w tubkach dostępnych w powszechnej sprzedaży lub serwowanych w masowych restauracjach to jedynie sprytne imitacje. Te substytuty tylko udają prawdziwą roślinę, drastycznie różniąc się od świeżo startego korzenia wasabi pod względem unikalnej tekstury, naturalnej barwy oraz profilu smakowego.

Zestawienie kluczowych faktów o chrzanie japońskim (Wasabi)

Parametr rynkowy / Botaniczny Charakterystyka odmiany Daruma z polskiej uprawy
Średnia cena rynkowa Od 1200,00 do 1500,00 zł za kilogram
Jedyna lokalizacja w Europie kontynentalnej Wasabi Farm Poland – rejon Radomia
Części jadalne rośliny Całość: kłącze (najbardziej intensywne), a także pikantne łodyżki i liście.
Wartości odżywcze i prozdrowotne * Niska kaloryczność,
* Wysoka zawartość błonnika pokarmowego,
* Bogactwo witaminy C,
* Minerały: potas, wapń, magnez.

Bomba witaminowa z ostrym charakterem

Oprócz niezaprzeczalnych walorów smakowych docenianych przez szefów kuchni, wasabi wykazuje szereg znakomitych właściwości prozdrowotnych. Jest to roślina wysoce niskokaloryczna, dzięki czemu idealnie wpisuje się w menu osób dbających o linię. Stanowi bogate źródło cennego błonnika usprawniającego procesy trawienne oraz dostarcza do organizmu potężną dawkę witaminy C. Dodatkowo ten japoński chrzan obfituje w kluczowe dla zdrowia związki mineralne, wśród których prym wiodą łatwo przyswajalny potas, wapń stymulujący układ kostny oraz wspierający układ nerwowy magnez.

 

 

Artykuł opracowany na podstawie doniesień i analiz portalu „Rynek Zdrowia”, wywiadu z Agnieszką Firlej (Wasabi Farm Poland) dla serwisu pysznosci.pl oraz ogólnych danych na temat upraw chrzanu japońskiego.

 

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