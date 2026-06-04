Azjatycki rarytas rośnie pod polskim miastem. Jedyna taka plantacja w Europie

Unikalny biznes pod Radomiem, czyli azjatycki luksus na Mazowszu

Wasabi słynie ze swojego charakterystycznego, niezwykle ostrego smaku oraz intensywnej, zielonej barwy, która stanowi nieodłączny element kultury spożywania sushi. Ogromna część polskiego społeczeństwa nie zdaje sobie jednak sprawy, że ten najdroższy botaniczny skarb świata jest z powodzeniem hodowany na terenie naszego kraju. Wszystko za sprawą rodzinnego gospodarstwa zlokalizowanego w okolicach Radomia – Wasabi Farm Poland.

Początki tego nietypowego przedsięwzięcia były bardzo odważnym krokiem. Kilka lat temu ojciec pani Agnieszki Firlej postanowił sprowadzić bezpośrednio z Japonii pierwsze oryginalne sadzonki. W tamtym momencie nikt z domowników nie przypuszczał, jak mocno ta wymagająca azjatycka roślina zdeterminuje i przekształci ich dotychczasowe życie codzienne.