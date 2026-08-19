Bakteria w popularnym serze. Jeśli masz go w lodówce, natychmiast wyrzuć lub oddaj do sklepu. Sprawdź partie w sklepach w Warszawie
Główny Inspektor Sanitarny wydał pilny komunikat dotyczący wycofania ze sprzedaży popularnego sera górskiego produkowanego dla dużej sieci handlowej. W badanych próbkach wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes, której spożycie prowadzi do niebezpiecznej listeriozy. Skażony produkt trafiał na półki sklepowe w całej Polsce.
Skażona partia gdańskiego i górskiego sera. Numery serii i kod EAN
Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach rutynowych badań kontrolnych żywności ujawniła obecność niebezpiecznego patogenu w serze regionalnym z Podhala. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność żywych pałeczek Listeria monocytogenes, co zgodnie z normami bezpieczeństwa żywności kwalifikuje towar jako bezwzględnie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów. Organ nadzoru wydał natychmiastową decyzję o zakazie wprowadzania produktu do obrotu oraz nakaz wycofania go ze wszystkich placówek handlowych.
Ostrzeżenie organów sanitarnych dotyczy konkretnego artykułu spożywczego: jest to „Ser Gałka z Zakopanego 280g” o numerze partii 07286 z terminem przydatności do spożycia wyznaczonym na dzień 25 września 2026 r. Kod kreskowy EAN umieszczony na jednostkowym opakowaniu to 5905784304458. Producentem zakwestionowanego sera jest podhalańskie przedsiębiorstwo PPHU Balser Marian Górz Wróblówka z Czarnego Dunajca, a produkt wytworzono na zlecenie sieci Carrefour Polska.
Podstawą prawną podejmowania natychmiastowych działań osłonowych przez organy państwowe jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.) oraz unijne rozporządzenie WE nr 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. Przepisy te nakładają na producenta oraz dystrybutora bezwzględny obowiązek natychmiastowego powiadomienia konsumentów i usunięcia zepsutych partii z rynku na własny koszt. Działania te nadzoruje Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz właściwy terenowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny.
Mimo wytycznych prawnych, część klientów zdążyła zakupić skażony ser w minionych dniach i umieścić go w domowych lodówkach. GIS apeluje do wszystkich osób, które posiadają w domach ser o wskazanych wyżej parametrach, o bezwzględne powstrzymanie się od jego spożycia. Nawet niewielka ilość zjedzonego produktu bez obróbki termicznej stwarza bezpośrednie ryzyko infekcji bakteryjnej.
Czym grozi listerioza. Zapalenie opon mózgowych i zagrożenie dla ciąży
Spożycie żywności skażonej pałeczkami Listeria monocytogenes prowadzi do rozwoju groźnej choroby zakaźnej zwanej listeriozą. Bakteria ta charakteryzuje się wyjątkową odpornością na warunki środowiskowe – potrafi namnażać się nawet w niskich temperaturach panujących wewnątrz domowych lodówek (od 2 do 4 stopni Celsjusza), gdzie inne mikroorganizmy hamują swój wzrost. Okres wylęgania choroby bywa bardzo zmienny i wynosi od kilku dni do nawet 70 dni od momentu spożycia skażonego jedzenia.
Większość zdrowych osób dorosłych przechodzi zakażenie listerią bezobjawowo lub w postaci łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, przypominających zwykłe zatrucie pokarmowe. Objawy obejmują wówczas umiarkowaną gorączkę, bóle mięśniowe, nudności, wymioty oraz biegunkę. Sytuacja staje się jednak niezwykle groźna w przypadku osób z grup podwyższonego ryzyka: seniorów, pacjentów z chorobami nowotworowymi, osób po przeszczepach organów oraz pacjentów z obniżoną odpornością biologiczną.
U osób z wrażliwym układem immunologicznym bakteria przenika przez barierę jelitową do krwi, prowadząc do uogólnionego zakażenia organizmu, czyli sepsy. Groźnym powikłaniem jest również listeriowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie mózgu, które bez natychmiastowej terapii antybiotykowej w warunkach szpitalnych grozi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Leczenie wymaga podawania wysokich dawek antybiotyków z grupy penicylin przez kilka tygodni.
Szczególną czujność muszą zachować kobiety w ciąży. Wykryta bakteria posiada zdolność przenikania przez łożysko, co u ciężarnych wywołuje objawy grypopodobne, ale dla płodu stanowi śmiertelne zagrożenie. Zakażenie listerią w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży prowadzi najczęściej do samoistnego poronienia, obumarcia płodu lub przedwczesnego porodu z ciężkimi wadami rozwojowymi noworodka.
Sanepid kontrolował hipermarkety na Mokotowie, Śródmieściu i Pradze
Warszawa jest jednym z największych rynków konsumpcyjnych w kraju, gdzie sieć Carrefour posiada kilkadziesiąt placówek handlowych – od wielkich hipermarketów po osiedlowe sklepy Carrefour Express. Wykrycie zanieczyszczonej partii sera postawiło w stan gotowości stołeczne służby sanitarne. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie przy ul. Kochanowskiego wydała nakaz przeprowadzenia pilnych kontroli we wszystkich marketach sieci na terenie stolicy.
Inspektorzy sanepidowscy sprawdzali w pierwszej kolejności duże obiekty handlowe w dzielnicach o największym przepływie klientów. Mowa tu o hipermarketach zlokalizowanych w CH Westfield Mokotów w dzielnicy Mokotów, w Galerii Wileńskiej na Pradze-Północ oraz w centrach zakupowych na terenie dzielnicy Śródmieście. Służby weryfikują, czy obsługa sklepów natychmiast wycofała zanieczyszczony ser z chłodziarek i umieściła w widocznych miejscach komunikaty ostrzegawcze dla kupujących.
Przedstawiciele Carrefour Polska poinformowali, że ffelna partia sera Gałka z Zakopanego 280g o numerze 07286 została niezwłocznie zdjęta z półek we wszystkich sklepach w Warszawie i zabezpieczona do czasu utylizacji. Klienci, którzy zdążyli kupić zakwestionowany produkt w jakimkolwiek stołecznym markecie tej sieci, mogą dokonać jego zwrotu w dziale obsługi klienta. Sklep zwraca pełną kwotę pieniędzy bez konieczności okazywania paragonu fiskalnego.
Stołeczny Sanepid apeluje do mieszkańców Warszawy o zwracanie uwagi na oznaczenia na etykietach produktów mlecznych i mięsnych kupowanych w ostatnich dniach. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po spożyciu sera z felernym numerem partii należy natychmiast zgłosić się do lekarza POZ lub do Szpitala Zakaźnego przy ul. Wolskiej na Woli, powiadamiając medyków o możliwości zakażenia listerią.
Prawo do rękojmi za produkt niebezpieczny i roszczenia odszkodowawcze
Sprzedaż żywności zanieczyszczonej bakteriami chorobotwórczymi stanowi rażące naruszenie przepisów prawa konsumenckiego oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Podstawą prawną do żądania zwrotu pieniędzy lub odszkodowania są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) w zakresie rękojmi za wady towaru oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 449(1) KC).
Konsument, który nabył żywność wycofaną przez GIS z powodów sanitarnych, ma pełne prawo żądać od sprzedawcy zwrotu gotówki lub wymiany na towar wolny od wad. Co istotne, przedsiębiorca wprowadzający produkt do obrotu nie może zasłaniać się niewiedzą ani winą dostawcy surowca. Odpowiedzialność sieci handlowej oraz producenta za wprowadzanie towaru niebezpiecznego dla zdrowia ma charakter obiektywny.
W sytuacji gdyby na skutek spożycia skażonego sera doszło do rozwinięcia choroby i konieczności hospitalizacji, poszkodowany pacjent ma prawo dochodzić od producenta oraz dystrybutora zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zwrotu kosztów leczenia na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych. W sprawach tego typu kluczowe jest jednak zachowanie opakowania z numerem partii, dokumętami potwierdzającymi zakup oraz pełną dokumentacją medyczną ze szpitala potwierdzającą wyhodowanie pałeczek Listeria monocytogenes z krwi lub innych płynów ustrojowych.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z siedzibą przy ul. Placu Powstańców Warszawy w Śródmieściu przypomina, że państwowe ostrzeżenia GIS nie służą piętnowaniu konkretnych marek, lecz natychmiastowej ochronie życia obywateli. Stały monitoring jakości żywności oraz szybka reakcja łańcucha dystrybucyjnego zapobiegają wybuchowi masowych epidemii zatruć pokarmowych w wielkich metropoliach.
Jak krok po kroku postępować z wycofanym serem i chronić zdrowie rodziny
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą Ci bezpiecznie zareagować na ostrzeżenie sanitarne dotyczące wycofanego sera:
- Sprawdź dokładnie etykietę w lodówce – odszukaj produkt „Ser Gałka z Zakopanego 280g” i zweryfikuj numer partii 07286 oraz kod EAN 5905784304458.
- Pod żadnym pozorem nie spożywaj sera – wyjmij produkt z chłodziarki i zabezpiecz w osobnym woreczku, by nie miał kontaktu z inną żywnością.
- Oddaj towar w najbliższym sklepie Carrefour – zanieś ser do punktu obsługi klienta w markecie na Woli, Mokotowie czy Pradze i zażądaj zwrotu gotówki bez paragonu.
- Umyj i zdezynfekuj półkę w lodówce – przemyj powierzchnię, na której leżał ser, ciepłą wodą z detergentem, gdyż listeria potrafi żyć w niskich temperaturach.
- Obserwuj stan zdrowia domowników – w przypadku pojawienia się gorączki, bólów mięśniowych lub biegunki skonsultuj się z lekarzem, zgłaszając kontakt z wycofaną partią sera.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.