Bank może zablokować Twoje konto z dnia na dzień. Nie wypłacisz pieniędzy nawet w oddziale. Wystarczy zignorować ważny komunikat
Masz pieniądze na koncie, ale nie możesz zrobić przelewu ani wypłacić gotówki? Taka sytuacja może spotkać również osoby, które nie mają żadnych problemów z prawem. Banki są zobowiązane do weryfikowania tożsamości klientów, monitorowania określonych transakcji i stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W niektórych sytuacjach wystarczy brak wymaganych informacji albo niemożność wyjaśnienia pochodzenia środków, aby bank wstrzymał wykonywanie transakcji. Konsekwencje mogą być poważne: od ograniczenia dostępu do rachunku aż po jego zamknięcie. W przypadku formalnej blokady środki mogą pozostać niedostępne przez wiele miesięcy.
Większość klientów traktuje rachunek bankowy jako miejsce, w którym pieniądze są dostępne niemal przez całą dobę. Przelew można wykonać telefonem, zakupy opłacić kartą, a gotówkę wypłacić w bankomacie. Jednak dostęp do środków nie jest całkowicie bezwarunkowy. Bank ma obowiązek stosowania określonych procedur bezpieczeństwa, a w przewidzianych prawem okolicznościach może odmówić wykonania operacji.
Problem może pojawić się między innymi wtedy, gdy klient nie odpowiada na prośby o aktualizację danych, nie przedstawia wymaganych dokumentów albo na jego rachunku występują transakcje, które bank musi dodatkowo zweryfikować. Dotyczy to zarówno kont osobistych, jak i firmowych. Co szczególnie ważne, nie każda taka sytuacja oznacza podejrzenie popełnienia przestępstwa. Czasami przyczyną ograniczeń jest po prostu brak możliwości wykonania obowiązkowych czynności identyfikacyjnych.
Bank wysyła wiadomość o aktualizacji danych. Tego komunikatu lepiej nie ignorować
Banki regularnie weryfikują informacje dotyczące swoich klientów. Wynika to z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określanej jako ustawa AML. Przepisy zobowiązują instytucje finansowe do identyfikowania klientów, weryfikowania ich tożsamości i monitorowania stosunków gospodarczych.
Znaczenie mają między innymi aktualne dane identyfikacyjne, informacje o charakterze relacji z bankiem oraz, w uzasadnionych przypadkach, źródło pochodzenia pieniędzy. W przypadku firm dodatkowe obowiązki mogą dotyczyć ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własnościowej.
Jeżeli bank stwierdzi, że posiadane informacje są nieaktualne lub niewystarczające, może poprosić klienta o ich uzupełnienie. Taka prośba może pojawić się po zalogowaniu do bankowości internetowej, w aplikacji albo zostać przekazana za pośrednictwem innego oficjalnego kanału kontaktu.
Nie oznacza to, że każda osoba, która przez kilka dni nie odpowie na wiadomość, automatycznie straci dostęp do konta. Jednak długotrwałe ignorowanie uzasadnionych żądań banku może doprowadzić do sytuacji, w której instytucja nie będzie mogła wykonywać wymaganych prawem czynności weryfikacyjnych.
Jeden przepis pozwala wstrzymać transakcje. Nawet jeśli pieniądze są na rachunku
Najważniejszy jest art. 41 ustawy AML. Zgodnie z nim, jeżeli instytucja obowiązana nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego, nie przeprowadza między innymi transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego i rozwiązuje stosunki gospodarcze na zasadach wynikających z przepisów.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że banki mogą w określonych sytuacjach wstrzymać wykonywanie transakcji do czasu zakończenia wymaganej weryfikacji. Możliwe jest również rozwiązanie umowy, jeżeli nie da się zastosować ustawowych środków bezpieczeństwa finansowego.
W praktyce klient może więc zobaczyć swoje pieniądze w historii rachunku, ale nie mieć możliwości swobodnego dysponowania nimi. Próba przelewu może zostać odrzucona, a bank może wymagać wyjaśnienia sytuacji i przedstawienia dokumentów.
Warto podkreślić, że ograniczenie wynikające z braku wymaganej weryfikacji nie jest tym samym co formalna blokada rachunku na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Obie sytuacje mogą utrudniać dostęp do pieniędzy, ale mają odmienne podstawy prawne i zasady postępowania.
Wpłynęła duża kwota z zagranicy. Czy bank może zainteresować się przelewem?
Banki mają obowiązek monitorowania transakcji w celu identyfikowania operacji mogących wiązać się z podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Nie oznacza to, że każdy duży przelew automatycznie wywołuje blokadę.
Znaczenie może mieć między innymi charakter transakcji, jej związek z dotychczasową aktywnością rachunku, okoliczności otrzymania środków oraz dostępne informacje dotyczące klienta i nadawcy.
Przykładowo osoba prywatna może otrzymać większą kwotę ze sprzedaży nieruchomości, darowizny rodzinnej albo rozliczenia zagranicznego kontraktu. Takie transakcje mogą być całkowicie legalne, ale bank w określonych przypadkach może poprosić o dokumenty potwierdzające ich charakter.
Mogą to być między innymi umowa sprzedaży, umowa darowizny, dokumenty dotyczące spadku, faktura lub inny dowód wyjaśniający pochodzenie pieniędzy. Zakres wymaganych informacji zależy od konkretnej sytuacji i obowiązków banku.
Sam zagraniczny numer rachunku nadawcy nie jest dowodem nielegalnego pochodzenia środków. Również wpływ wysokiej kwoty nie przesądza o praniu pieniędzy. Weryfikacja ma służyć ustaleniu okoliczności transakcji, a nie automatycznemu uznawaniu klientów za sprawców przestępstw.
Bank może analizować nietypowe operacje. Nie ma jednej kwoty, która zawsze oznacza blokadę
W internecie regularnie pojawiają się informacje sugerujące, że przelew przekraczający określoną kwotę automatycznie powoduje zamrożenie rachunku. Takie uproszczenie jest nieprawidłowe.
Ustawa AML przewiduje różne obowiązki informacyjne i kontrolne, ale nie ustanawia jednego uniwersalnego progu, którego przekroczenie zawsze prowadzi do zablokowania konta.
Instytucje finansowe stosują podejście oparte na ocenie ryzyka. Dlatego znaczenie mogą mieć również transakcje o niższych wartościach, jeżeli ich sposób przeprowadzania lub okoliczności wzbudzają uzasadnione wątpliwości.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że szczególnej uwagi mogą wymagać operacje nietypowe, nienaturalnie złożone, opiewające na wysokie kwoty albo pozbawione wyraźnego uzasadnienia prawnego lub gospodarczego.
Nie oznacza to jednak, że każda nietypowa transakcja prowadzi do blokady rachunku. Bank powinien działać na podstawie właściwych przepisów i ustaleń dotyczących konkretnego przypadku.
Blokada na 96 godzin. Tak działa procedura związana z GIIF
Odrębnym mechanizmem jest formalne wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków w przypadku podejrzenia związku określonych środków z praniem pieniędzy albo finansowaniem terroryzmu.
Art. 86 ustawy AML przewiduje obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, jeżeli instytucja obowiązana poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące określonej transakcji lub wartości majątkowych.
Po otrzymaniu zawiadomienia GIIF może zażądać wstrzymania transakcji albo blokady rachunku na okres nieprzekraczający 96 godzin, liczony zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie.
Ustawa przewiduje również krótszy etap wstrzymania operacji przez instytucję obowiązaną po zgłoszeniu podejrzenia, zanim GIIF podejmie dalsze działania.
Warto jednak pamiętać, że 96 godzin nie jest uniwersalnym czasem trwania wszystkich ograniczeń bankowych. Ten termin dotyczy określonych procedur związanych z działaniami GIIF.
Prokurator może zablokować rachunek na sześć miesięcy. To nie zawsze koniec
Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się wtedy, gdy sprawa trafia do prokuratora. Art. 86 ustawy AML przewiduje możliwość wydania postanowienia o wstrzymaniu transakcji albo blokadzie rachunku na oznaczony czas, nie dłuższy niż sześć miesięcy.
Ustawodawca dopuścił również możliwość przedłużenia takiej blokady o kolejny oznaczony okres, nieprzekraczający sześciu miesięcy.
To oznacza, że w określonych sprawach dostęp do zablokowanych środków może pozostawać ograniczony znacznie dłużej niż kilka dni. Prokurator musi jednak działać na odpowiedniej podstawie prawnej, a postanowienie podlega kontroli przewidzianej w ustawie.
Na postanowienie dotyczące blokady rachunku przysługuje zażalenie do właściwego sądu. Nie oznacza to automatycznego uchylenia blokady, ale daje możliwość zakwestionowania rozstrzygnięcia.
Odrębne mechanizmy przewiduje także Prawo bankowe. Na podstawie art. 106a bank może w określonych sytuacjach zablokować środki na maksymalnie 72 godziny, a prokurator ma możliwość podejmowania dalszych działań na warunkach wskazanych w przepisach.
Czy można wypłacić pieniądze w oddziale, kiedy konto jest zablokowane?
Wielu klientów zakłada, że nawet jeśli aplikacja bankowa przestanie działać, wystarczy udać się do placówki z dowodem osobistym i wypłacić gotówkę przy okienku. W rzeczywistości wszystko zależy od rodzaju zastosowanego ograniczenia.
Jeżeli problem dotyczy wyłącznie dostępu do bankowości elektronicznej, inne sposoby obsługi rachunku mogą pozostać dostępne. Bank może na przykład umożliwiać korzystanie z określonych usług po dodatkowej weryfikacji tożsamości.
Inaczej wygląda sytuacja, kiedy ograniczenie dotyczy samego rachunku, wykonywania transakcji albo konkretnych środków pieniężnych. W takim przypadku wizyta w placówce nie musi umożliwiać wypłaty.
Jeżeli obowiązuje formalna blokada określonych wartości majątkowych, pracownik banku nie może po prostu wydać pieniędzy na życzenie klienta z pominięciem właściwych przepisów.
Nie każda blokada obejmuje jednak wszystkie pieniądze znajdujące się na rachunku. Zakres ograniczenia wynika z konkretnej podstawy prawnej oraz decyzji właściwego podmiotu.
Bank nie mówi, dlaczego zablokował konto. Czy ma do tego prawo?
W niektórych przypadkach klient może otrzymać jedynie ogólną informację o ograniczeniu możliwości korzystania z rachunku. Nie zawsze będzie mógł uzyskać szczegóły dotyczące prowadzonej analizy.
Ustawa AML zawiera przepisy ograniczające możliwość ujawniania określonych informacji związanych z zawiadomieniami o podejrzanych transakcjach i działaniami właściwych organów.
Nie oznacza to jednak, że bank może bez żadnej podstawy prawnej odmawiać klientowi wszelkich wyjaśnień. Zakres obowiązków informacyjnych zależy od rodzaju zastosowanego ograniczenia oraz przepisów, na podstawie których działa instytucja.
Jeżeli problem dotyczy brakujących danych, bank powinien wskazać, jakie informacje lub dokumenty są potrzebne do wykonania wymaganej weryfikacji, o ile przepisy nie ograniczają możliwości przekazania określonych informacji.
W przypadku postanowienia prokuratora dostępne są odpowiednie środki prawne, w tym możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia.
Jak długo trwa odblokowanie konta? Nie istnieje jeden termin
Nie można wskazać jednego ustawowego terminu, w którym bank musi przywrócić dostęp do rachunku niezależnie od przyczyny jego ograniczenia.
Jeżeli chodzi o brak aktualnych danych lub dokumentów niezbędnych do wykonania procedur AML, możliwość ponownego korzystania z usług zależy od zakończenia wymaganej weryfikacji i usunięcia przeszkody.
Jeżeli natomiast rachunek został zablokowany na podstawie formalnej procedury GIIF albo postanowienia prokuratora, zastosowanie mają terminy i zasady właściwe dla tych postępowań.
Upływ pierwszych 96 godzin nie oznacza automatycznie, że klient zawsze odzyska dostęp do pieniędzy. Jeśli w odpowiednim czasie wydano postanowienie o dalszej blokadzie, ograniczenie może obowiązywać dłużej.
Warto również odróżnić odblokowanie rachunku od zwolnienia konkretnej transakcji. Bank może ograniczyć jedną operację, a pozostałe funkcje konta mogą nadal działać, zależnie od zakresu zastosowanego środka.
Aktualizacja danych w aplikacji. Uważaj, bo oszuści wykorzystują ten sam pretekst
Istnieje jeszcze jedno zagrożenie. Cyberprzestępcy wiedzą, że banki rzeczywiście wymagają aktualizacji danych w ramach procedur AML. Dlatego podszywają się pod instytucje finansowe i wysyłają wiadomości o rzekomym zablokowaniu konta.
PKO Bank Polski ostrzegał w 2026 roku przed fałszywymi e-mailami nakłaniającymi klientów do aktualizacji profilu. Wiadomości zawierały linki prowadzące do stron przypominających bankowość internetową, których celem było przechwycenie danych logowania.
Bank wyjaśnia, że rzeczywiste ankiety AML udostępnia po zalogowaniu do odpowiedniego serwisu lub aplikacji. W określonych przypadkach może również kontaktować się z klientem i kierować go do placówki.
Jeżeli otrzymasz wiadomość o konieczności natychmiastowego potwierdzenia danych, nie klikaj automatycznie znajdującego się w niej linku. Samodzielnie otwórz oficjalną aplikację banku albo wpisz adres jego strony w przeglądarce.
Nie przekazuj nikomu hasła, kodu BLIK ani kodów autoryzacyjnych. Prawdziwa aktualizacja danych AML nie wymaga zatwierdzania przelewu na nieznany rachunek ani instalowania programu do zdalnego sterowania telefonem.
Bank ograniczył dostęp do konta. Co zrobić krok po kroku?
Jeżeli zauważysz, że nie możesz wykonać przelewu lub wypłacić pieniędzy, najpierw ustal, czy problem dotyczy całego rachunku, konkretnej transakcji czy wyłącznie kanału bankowości elektronicznej.
Następnie skontaktuj się z bankiem przez oficjalną infolinię, aplikację lub placówkę. Zapytaj, jakie czynności są potrzebne do wyjaśnienia sytuacji i czy bank wymaga uzupełnienia danych albo przedstawienia dokumentów.
Jeżeli przyczyną jest brak informacji związanych z weryfikacją klienta, przygotuj wymagane dokumenty i przekaż je oficjalnym kanałem banku. Mogą one dotyczyć tożsamości, źródła pochodzenia pieniędzy albo charakteru określonej transakcji.
Jeśli ograniczenie wynika z postanowienia właściwego organu, ustal, jakie środki prawne przysługują w danej sytuacji. W przypadku postanowienia prokuratora przepisy przewidują możliwość wniesienia zażalenia.
W razie niejasności warto złożyć pisemną reklamację do banku, opisując problem i wskazując, jakie czynności zostały już podjęte. Należy jednak pamiętać, że reklamacja nie powoduje automatycznego uchylenia blokady zastosowanej na podstawie przepisów AML albo decyzji właściwego organu.
Jeżeli bank nie wyjaśni sprawy lub pojawi się spór dotyczący prawidłowości jego działań, można rozważyć skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego. W bardziej skomplikowanych sprawach zasadne może być również uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej.
Co to oznacza dla Ciebie? Te dokumenty warto zachować
Jeżeli regularnie otrzymujesz większe przelewy, prowadzisz działalność gospodarczą albo korzystasz z zagranicznych źródeł dochodu, warto przechowywać dokumentację pozwalającą wyjaśnić pochodzenie pieniędzy.
Przydatne mogą być umowy sprzedaży, faktury, dokumenty dotyczące darowizn, spadków, pożyczek oraz potwierdzenia innych legalnych transakcji. Nie chodzi o przekazywanie bankowi wszystkich dokumentów bez potrzeby, lecz o możliwość przedstawienia wiarygodnych wyjaśnień, jeśli zostaną wymagane.
Sprawdzaj również wiadomości pojawiające się po zalogowaniu do bankowości. Jeżeli bank prosi o aktualizację danych, nie odkładaj tego bez końca, ale wcześniej upewnij się, że żądanie jest autentyczne.
W przypadku dokumentów przesyłanych przez internet korzystaj wyłącznie z oficjalnych kanałów banku. Unikaj wysyłania zdjęć dowodu osobistego na niezweryfikowane adresy e-mail i nie udostępniaj poufnych danych osobom podającym się za pracowników instytucji finansowych.
Jeżeli otrzymasz większą kwotę z zagranicy, nie oznacza to automatycznie konieczności zgłaszania każdej takiej operacji bankowi z własnej inicjatywy. Warto jednak zachować dokumenty potwierdzające jej źródło, ponieważ mogą być potrzebne podczas późniejszej weryfikacji.
Warszawa i Mazowsze. Przepisy dotyczą klientów wszystkich banków
Obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy mają charakter ogólnopolski. Obejmują instytucje finansowe działające na terenie Polski, również banki obsługujące mieszkańców Warszawy i Mazowsza.
Nie ma znaczenia, czy rachunek prowadzony jest w dużym banku ogólnopolskim, czy w mniejszej instytucji. Zakres obowiązków wynika z przepisów oraz oceny ryzyka prowadzonej przez dany podmiot.
Nie oznacza to jednak, że każdy bank zastosuje identyczną procedurę w przypadku tego samego rodzaju transakcji. Znaczenie mają konkretne okoliczności, dokumenty, historia relacji z klientem i właściwe podstawy prawne.
Dlatego przy otrzymaniu informacji o ograniczeniu dostępu do rachunku najważniejsze jest ustalenie rzeczywistej przyczyny problemu oraz sposobu jego rozwiązania.
Pieniądze są Twoje, ale dostęp do nich może zostać czasowo ograniczony
Blokada rachunku bankowego nie oznacza automatycznie utraty własności pieniędzy ani uznania klienta za sprawcę przestępstwa. Może wynikać z obowiązków ustawowych, problemów z identyfikacją klienta albo działań prowadzonych przez właściwe organy.
Konsekwencje mogą być jednak bardzo dotkliwe. Jeżeli ograniczenie obejmuje wykonywanie transakcji, klient może stracić możliwość swobodnego korzystania z części albo całości środków, również podczas wizyty w oddziale.
Nie istnieje jeden termin odblokowania konta obowiązujący we wszystkich przypadkach. Dlatego szczególnie ważne jest rozróżnienie zwykłej weryfikacji danych, wstrzymania transakcji i formalnej blokady rachunku w postępowaniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa.
Najważniejsze: bank może odmówić wykonywania transakcji, jeżeli nie jest w stanie zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego. W określonych procedurach możliwe jest także zamrożenie środków na 96 godzin albo dłużej na podstawie decyzji właściwych organów. Nie należy ignorować autentycznych próśb banku o uzupełnienie danych, ale każdą wiadomość trzeba weryfikować, ponieważ oszuści często podszywają się pod instytucje finansowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.