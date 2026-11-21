Wystarczy zdjęcie od sąsiada, by zainteresował się Tobą nadzór budowlany. Grzywna może sięgnąć 5000 zł
Wyburzona ściana, zabudowany balkon, przerobiona wentylacja albo nielegalne podłączenie okapu kuchennego. Właściciele mieszkań często przeprowadzają takie prace, nie zastanawiając się nad ich konsekwencjami. Tymczasem zgłoszenie sąsiada, zdjęcie wykonane z sąsiedniego budynku lub informacja przekazana administracji mogą stać się początkiem czynności nadzoru budowlanego. Jeżeli inspektorzy stwierdzą naruszenie przepisów, właściciel może zostać zobowiązany do przedstawienia dokumentacji, wykonania kosztownej ekspertyzy, a nawet przywrócenia zgodnego z prawem stanu budynku. Za określone wykroczenia budowlane grzywna może wynosić do 5000 zł.
Remont mieszkania wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z wymianą podłóg, malowaniem ścian i montażem nowych mebli. Coraz częściej właściciele decydują się jednak na poważniejsze zmiany: łączą kuchnię z salonem, powiększają łazienkę, zabudowują balkon albo zmieniają przebieg instalacji. Niektóre prace mają charakter zwykłej aranżacji wnętrza i nie wymagają załatwiania formalności budowlanych. Inne mogą ingerować w konstrukcję budynku, części wspólne lub instalacje, od których zależy bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców.
Problem może pojawić się wiele miesięcy po zakończeniu remontu. Sąsiad zauważa zmianę na elewacji, słyszy niepokojące odgłosy podczas prac albo podejrzewa, że przebudowa instalacji doprowadziła do problemów z wentylacją. Następnie zgłasza sprawę do administracji lub właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Samo zawiadomienie nie oznacza jeszcze winy właściciela, ale może doprowadzić do sprawdzenia, czy wykonane roboty były zgodne z prawem.
Jedno zdjęcie od sąsiada może uruchomić sprawdzenie. Inspektorzy mają konkretne uprawnienia
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem odpowiedzialnym między innymi za kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych i użytkowania obiektów. Informacja o możliwej samowoli może trafić do niego od zarządcy, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni albo osoby prywatnej.
Do zawiadomienia można dołączyć zdjęcia przedstawiające widoczne zmiany w budynku, opis prowadzonych robót i informacje pozwalające ustalić lokalizację nieruchomości. Taki materiał może pomóc organowi ocenić, czy istnieje podstawa do podjęcia dalszych czynności.
Nie oznacza to jednak, że każdy sąsiedzki donos automatycznie skutkuje kontrolą mieszkania. Inspektorat musi ocenić otrzymane informacje, zakres swojej właściwości oraz to, czy opisane działania mogą naruszać Prawo budowlane.
Art. 81 i 81a Prawa budowlanego przewidują uprawnienia kontrolne organów nadzoru. Czynności przeprowadzane w lokalu mieszkalnym odbywają się na zasadach ustawowych, w tym z uwzględnieniem obecności pełnoletniego domownika oraz przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.
Jeżeli sprawa wymaga wyjaśnienia, organ może również żądać odpowiednich dokumentów dotyczących wykonanych prac.
Wyburzyłeś ścianę działową? Nie zawsze potrzebujesz pozwolenia
Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że usunięcie każdej ściany wewnątrz mieszkania wymaga zgody urzędu. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił w tej sprawie ważną interpretację 18 lutego 2025 roku.
Według GUNB wybudowanie, wyburzenie albo zmiana układu nienośnych ścian działowych wewnątrz wydzielonego mieszkania w budynku oddanym do użytkowania nie stanowi co do zasady robót budowlanych wymagających pozwolenia lub zgłoszenia.
Dotyczy to sytuacji, w której prace nie wpływają na konstrukcję budynku, nie ingerują w nieruchomość wspólną ani w sąsiedni lokal oraz nie prowadzą do łączenia lub wydzielania lokali.
Przykładowo usunięcie zwykłej ścianki działowej oddzielającej salon od przedpokoju może być dopuszczalną zmianą aranżacji mieszkania, która nie wymaga formalności przewidzianych w Prawie budowlanym.
Inaczej należy jednak ocenić usunięcie fragmentu ściany konstrukcyjnej. Taka ingerencja może zmienić sposób przenoszenia obciążeń i wpłynąć na bezpieczeństwo całego budynku. Wówczas konieczne jest ustalenie właściwych wymagań, które mogą obejmować dokumentację projektową i odpowiednią procedurę administracyjną.
Ściana nośna to zupełnie inna sprawa. Konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze
W budynkach wielorodzinnych elementy konstrukcyjne mają szczególne znaczenie. Ściany nośne, stropy, słupy i podciągi współtworzą układ odpowiedzialny za przenoszenie obciążeń. Niewłaściwe usunięcie albo osłabienie takich elementów może powodować pęknięcia, deformacje, a w skrajnych sytuacjach zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji.
Dlatego przed wykonaniem przejścia w ścianie albo jej częściowym wyburzeniem trzeba ustalić, czy jest ona elementem konstrukcyjnym. Nie zawsze można to rozpoznać na podstawie samej grubości ściany. Znaczenie mają technologia wykonania budynku, jego dokumentacja oraz opinia osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
Jeżeli właściciel wykonał roboty wymagające pozwolenia albo zgłoszenia bez dopełnienia formalności, organ nadzoru może przeprowadzić odpowiednie postępowanie. W zależności od ustaleń możliwe jest zastosowanie procedur naprawczych, zobowiązanie do przedstawienia dokumentów albo nakazanie wykonania określonych czynności.
Jeżeli roboty zostały wykonane w sposób zagrażający bezpieczeństwu, skutki mogą być poważniejsze niż sama grzywna. Konieczne może okazać się wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej i prac zabezpieczających.
Szklana zabudowa balkonu. Ważny wyrok NSA zmienia sposób patrzenia na takie prace
Kolejnym źródłem sporów są zabudowy balkonów i loggii. Na polskich osiedlach coraz częściej można zobaczyć przezroczyste przeszklenia, systemy przesuwnych szyb oraz konstrukcje chroniące przed wiatrem i deszczem.
W październiku 2026 roku opisano istotne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące szklanej zabudowy balkonu w ramach z PCV. Sąd uznał, że w rozpatrywanej sprawie nie było podstaw do potraktowania takiej zabudowy jako rozbudowy obiektu w rozumieniu Prawa budowlanego.
Oznacza to, że nie można automatycznie uznawać każdej zabudowy balkonu za samowolę wymagającą pozwolenia na budowę. Ocena zależy od charakteru wykonanych prac, ich wpływu na budynek oraz okoliczności konkretnej inwestycji.
Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że właściciel mieszkania może bez ograniczeń zmieniać wygląd elewacji. Balkon może obejmować elementy należące do nieruchomości wspólnej, a jego zabudowa może podlegać zasadom zarządzania wspólnotą lub spółdzielnią.
W szczególnych przypadkach znaczenie mają również wymagania ochrony przeciwpożarowej, kwestie konstrukcyjne oraz przepisy dotyczące ochrony zabytków.
Dlatego przed montażem zabudowy warto uzyskać informacje od zarządcy i sprawdzić status prawny planowanych prac. Brak obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego nie musi oznaczać braku potrzeby uzyskania odpowiedniej zgody dotyczącej nieruchomości wspólnej.
Okap kuchenny podłączony do wentylacji. Ten błąd może zagrozić sąsiadom
Szczególnie niebezpieczne mogą być samodzielne przeróbki instalacji wentylacyjnej. Problem pojawia się między innymi wtedy, gdy właściciel mieszkania podłącza elektryczny okap kuchenny do przewodu wentylacji grawitacyjnej, który nie został przeznaczony do takiego sposobu użytkowania.
Wentylacja grawitacyjna działa dzięki naturalnym różnicom ciśnienia i temperatury. Mechaniczny wyciąg kuchenny wymusza natomiast przepływ powietrza. Jeśli zostanie podłączony w niewłaściwy sposób, może zaburzyć działanie instalacji i doprowadzić do nieprawidłowego przepływu powietrza.
W budynkach wielorodzinnych znaczenie ma również konstrukcja kanałów wentylacyjnych. W niektórych rozwiązaniach niewłaściwe podłączenie urządzenia może powodować przenikanie zapachów do innych mieszkań lub zakłócać pracę całego układu.
Szczególnie poważne zagrożenie może powstać w lokalach wyposażonych w urządzenia gazowe. Nieprawidłowa wentylacja i niewystarczający dopływ powietrza mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowania takich urządzeń, w tym zwiększać ryzyko cofania się spalin.
Dlatego przed podłączeniem okapu do przewodu wentylacyjnego należy sprawdzić, czy instalacja jest do tego przystosowana. Właściwą ocenę powinien przeprowadzić specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Nie oznacza to całkowitego zakazu korzystania z okapów kuchennych. Okap pracujący w obiegu zamkniętym, z filtrami i bez odprowadzania powietrza do wspólnego kanału, działa na innej zasadzie niż urządzenie mechanicznie usuwające powietrze do przewodu wentylacyjnego.
Sąsiad zgłasza problem z wentylacją. Administracja może zlecić sprawdzenie
Nieprawidłowości w instalacji wentylacyjnej mogą zostać wykryte podczas okresowej kontroli przewodów kominowych albo po zgłoszeniach mieszkańców.
Jeżeli sąsiad informuje, że do jego kuchni przedostają się zapachy z innych lokali albo kratka wentylacyjna zaczęła działać nieprawidłowo po remoncie w pobliskim mieszkaniu, zarządca powinien ocenić potrzebę sprawdzenia instalacji.
Kontrola może obejmować ocenę drożności kanałów, przepływu powietrza i sposobu podłączenia urządzeń. W razie stwierdzenia nieprawidłowości konieczne może być usunięcie wadliwego podłączenia i przywrócenie prawidłowego działania wentylacji.
Nie każdy problem z wentylacją jest jednak dowodem samowolnej ingerencji sąsiada. Przyczyną mogą być również zabrudzenia przewodów, niewłaściwy nawiew powietrza, stan techniczny instalacji albo nieprawidłowe użytkowanie budynku.
Dlatego podstawą dalszych działań powinny być ustalenia techniczne, a nie samo podejrzenie mieszkańca.
Za jakie przeróbki grozi grzywna do 5000 zł?
Prawo budowlane przewiduje odpowiedzialność za określone naruszenia związane z prowadzeniem robót. Art. 93 ustawy wskazuje między innymi wykonywanie robót budowlanych z naruszeniem wymagań dotyczących pozwolenia lub zgłoszenia oraz inne działania sprzeczne z określonymi obowiązkami ustawowymi.
W przypadku wykroczeń objętych tym przepisem zastosowanie mogą znaleźć ogólne zasady wymiaru grzywny określone w Kodeksie wykroczeń. Co do zasady górna granica grzywny wynosi 5000 zł, chyba że odrębny przepis przewiduje inną wysokość.
Nie oznacza to jednak, że osoba, która usunęła zwykłą ścianę działową albo zamontowała zabudowę balkonową, automatycznie podlega karze 5000 zł. Konieczne jest ustalenie konkretnego naruszenia, a część takich prac może w ogóle nie wymagać formalności budowlanych.
W określonych sytuacjach możliwe są także konsekwencje administracyjne, w tym obowiązek wykonania prac naprawczych. Nie należy utożsamiać ich z mandatem czy grzywną.
Najwyższy koszt dla właściciela może wynikać nie z samej sankcji za wykroczenie, ale z konieczności przygotowania ekspertyzy, usunięcia nieprawidłowości albo przywrócenia elementów budynku do właściwego stanu.
Inspektor może zażądać ekspertyzy. Koszt poniesie osoba zobowiązana
Art. 81c Prawa budowlanego przewiduje możliwość żądania przez właściwy organ informacji i dokumentów związanych między innymi z prowadzeniem robót i użytkowaniem budynku.
Jeżeli powstaną uzasadnione wątpliwości dotyczące jakości robót lub stanu technicznego obiektu, organ może nałożyć obowiązek dostarczenia odpowiednich ocen technicznych albo ekspertyz.
Przepisy przewidują, że koszty takich dokumentów ponosi osoba zobowiązana do ich przedstawienia. Jeżeli nie zostaną dostarczone w terminie albo okażą się niewystarczające, organ może zlecić ich wykonanie na koszt osoby zobowiązanej, zgodnie z ustawowymi warunkami.
Ma to szczególne znaczenie przy ingerencjach w konstrukcję budynku. Ekspertyza sporządzona przez odpowiedniego specjalistę może wymagać szczegółowej analizy dokumentacji, oględzin oraz wykonania niezbędnych badań.
Nie istnieje jedna urzędowa cena takiego opracowania. Koszt zależy od zakresu badań, rodzaju konstrukcji i stopnia skomplikowania sprawy.
Spółdzielnia może zażądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem
Właściciel mieszkania ma prawo korzystać ze swojego lokalu, ale nie oznacza to nieograniczonej możliwości ingerowania w części wspólne nieruchomości.
Jeżeli prace obejmują elementy konstrukcyjne, elewację, wspólne instalacje albo inne części budynku pozostające poza wyłączną własnością lokalu, mogą wymagać odpowiednich zgód i zachowania procedur.
Spółdzielnia albo wspólnota może reagować na nieuprawnione ingerencje, szczególnie gdy wpływają one na bezpieczeństwo budynku lub prawa pozostałych mieszkańców.
Trzeba jednak odróżnić uprawnienia zarządcy wynikające z prawa cywilnego i zasad gospodarowania nieruchomością wspólną od kompetencji organu nadzoru budowlanego. Sam administrator nie może dowolnie wystawiać mandatów za samowolę budowlaną.
Jeżeli dochodzi do sporu, znaczenie mają tytuł prawny do poszczególnych elementów, treść obowiązujących dokumentów oraz rzeczywisty charakter wykonanych prac.
Czy można odmówić inspektorowi wejścia do mieszkania?
Prawo budowlane przyznaje organom nadzoru określone uprawnienia kontrolne, ale nie oznacza to nieograniczonej możliwości wchodzenia do mieszkań w dowolnej chwili.
Art. 81a określa zasady prowadzenia czynności kontrolnych, również w lokalach mieszkalnych. Kontrole odbywają się zgodnie z ustawowymi wymaganiami dotyczącymi obecności odpowiednich osób oraz dokumentowania ustaleń.
Właściciel powinien zweryfikować tożsamość i uprawnienia osób przeprowadzających czynności. Jeżeli pojawiają się wątpliwości dotyczące zakresu kontroli, może poprosić o wskazanie podstawy prawnej i sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Jednocześnie celowe udaremnianie ustawowych czynności organów nadzoru budowlanego może prowadzić do odrębnej odpowiedzialności na podstawie art. 91 Prawa budowlanego.
Dlatego w razie otrzymania zawiadomienia o kontroli najlepiej ustalić jej przedmiot, przygotować posiadaną dokumentację i współpracować z organem w granicach obowiązujących przepisów.
Zdjęcie nie jest jeszcze dowodem samowoli. Inspektor musi ustalić fakty
Warto podkreślić, że fotografie przekazane przez sąsiada mogą przedstawiać jedynie fragment rzeczywistego stanu budynku. Sam widok zabudowanego balkonu nie przesądza, że wykonano roboty wymagające pozwolenia. Podobnie zdjęcie gruzu wynoszonego podczas remontu nie dowodzi, że usunięto ścianę konstrukcyjną.
Jeżeli organ podejmuje czynności, powinien ustalić faktyczne okoliczności i zastosować odpowiednie przepisy. Znaczenie mogą mieć dokumentacja techniczna, oględziny, wyjaśnienia stron i ekspertyzy.
Właściciel ma możliwość przedstawiania dowodów wskazujących, że prace nie wymagały formalności albo zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.
Dlatego nawet po zgłoszeniu sąsiedzkim nie należy automatycznie zakładać, że zakończy się ono karą albo nakazem rozbiórki.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trzy miejsca po remoncie
Jeżeli w ostatnich latach przeprowadzałeś większy remont mieszkania, warto przede wszystkim ustalić, czy zmiany dotyczyły wyłącznie aranżacji wnętrza, czy także konstrukcji budynku i instalacji wspólnych.
W przypadku wyburzonych ścian sprawdź, czy były to zwykłe przegrody działowe, czy elementy konstrukcyjne. Jeżeli nie masz pewności, zajrzyj do dokumentacji budynku i skonsultuj sprawę z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Jeśli zabudowałeś balkon, zweryfikuj rodzaj zastosowanej konstrukcji i ewentualne wymagania dotyczące nieruchomości wspólnej. Nie zakładaj automatycznie, że każda szklana zabudowa wymaga pozwolenia, ale nie ignoruj również przepisów i zasad dotyczących elewacji.
Szczególnie dokładnie sprawdź sposób podłączenia kuchennego okapu i innych urządzeń korzystających z instalacji wentylacyjnej. Nieprawidłowy montaż może wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców także w sąsiednich lokalach.
Jeżeli otrzymałeś pismo z administracji albo inspektoratu nadzoru budowlanego, nie wyrzucaj go i nie ignoruj wskazanych terminów. Ustal, jakich informacji lub dokumentów dotyczy wezwanie i na jakiej podstawie zostało wystosowane.
Najważniejsze jest zachowanie dokumentacji remontu: projektów, opinii specjalistów, korespondencji z zarządcą oraz dokumentów potwierdzających legalność wykonanych prac. Mogą one ułatwić wyjaśnienie sprawy, nawet jeśli remont zakończył się kilka lat temu.
Warszawa i Mazowsze. Przepisy obejmują także remonty w starych blokach
Opisywane zasady obowiązują na terenie całej Polski, również w Warszawie i na Mazowszu. Mogą mieć znaczenie zarówno w starszych blokach z wielkiej płyty, jak i w nowych budynkach wielorodzinnych.
W starszych nieruchomościach szczególnej ostrożności wymagają ingerencje w konstrukcję oraz instalacje wentylacyjne. Budynki mogą mieć różne rozwiązania techniczne, których nie zawsze da się ocenić na podstawie wyglądu mieszkania.
W nowych inwestycjach częściej pojawiają się spory dotyczące zabudowy balkonów, zmian elewacji i modyfikowania wspólnych instalacji.
Jeżeli właściciel planuje większą przebudowę, najbezpieczniej wcześniej sprawdzić dokumentację, uzyskać odpowiednie informacje od zarządcy i ustalić, czy planowane prace wymagają zgłoszenia albo pozwolenia.
Kontrola po zgłoszeniu sąsiada. Największym problemem nie zawsze jest grzywna
Zdjęcie lub zawiadomienie przesłane przez sąsiada może stać się podstawą do podjęcia czynności sprawdzających przez nadzór budowlany. Nie oznacza jednak automatycznie, że właściciel mieszkania złamał przepisy.
W przypadku rzeczywistych nieprawidłowości konsekwencje mogą obejmować obowiązek przedstawienia dokumentów, wykonania ekspertyzy oraz usunięcia zagrożenia. Za określone wykroczenia budowlane możliwa jest również grzywna do 5000 zł, a przy innych poważnych naruszeniach przepisy przewidują odrębną odpowiedzialność.
Dlatego najważniejsze jest rozróżnienie zwykłych prac aranżacyjnych od robót, które wpływają na konstrukcję, instalacje i bezpieczeństwo budynku.
Nie każde wyburzenie ścianki jest samowolą, nie każda zabudowa balkonu wymaga pozwolenia, ale niewłaściwa ingerencja w ścianę nośną lub wspólną instalację wentylacyjną może mieć poważne konsekwencje. A zgłoszenie sąsiada może doprowadzić do ich wykrycia nawet długo po zakończeniu remontu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.