PKO BP wyłącza usługi na niemal 12 godzin. Miliony klientów muszą przygotować się na utrudnienia
PKO Bank Polski wydał ważny komunikat dla klientów. Już w niedzielę, 22 listopada 2026 roku, bank przeprowadzi rozległe prace techniczne, podczas których niedostępne będą serwisy internetowe i aplikacje mobilne. Utrudnienia rozpoczną się minutę po północy i potrwają aż do godziny 12:00. Klienci nie skorzystają również z serwisu telefonicznego banku. Instytucja apeluje, aby wszystkie ważne operacje wykonać wcześniej. Nie wszystkie usługi zostaną jednak wyłączone.
Osoby korzystające z usług PKO Banku Polskiego powinny jeszcze w sobotę sprawdzić, czy nie mają do wykonania pilnych przelewów, płatności lub innych operacji wymagających dostępu do bankowości elektronicznej. Bank zapowiedział bowiem jedną z dłuższych listopadowych przerw technicznych, która obejmie nie tylko godziny nocne, ale także znaczną część niedzielnego poranka.
Informację opublikowano na oficjalnej stronie PKO BP oraz w kanałach społecznościowych banku. Z komunikatu wynika, że niedostępność usług została zaplanowana w związku z pracami technicznymi. Nie jest to więc informacja o awarii ani o ataku na systemy bankowe.
PKO BP wyłącza bankowość elektroniczną. Podano dokładne godziny
Przerwa techniczna rozpocznie się w niedzielę, 22 listopada, o godzinie 00:01. Zgodnie z harmonogramem ma potrwać do godziny 12:00, czyli niemal dwanaście godzin.
W tym czasie niedostępne będą serwisy bankowości internetowej PKO Banku Polskiego oraz aplikacje mobilne. Oznacza to, że klienci nie będą mogli korzystać ze standardowych funkcji wymagających dostępu do tych kanałów, takich jak samodzielne sprawdzanie szczegółów rachunku czy zlecanie zwykłych przelewów przez serwis internetowy.
Utrudnienia obejmą również serwis telefoniczny PKO Banku Polskiego. Osoby przyzwyczajone do załatwiania spraw za pośrednictwem tego kanału powinny uwzględnić jego zapowiedzianą niedostępność.
Bank wskazał, że mobilna autoryzacja zostanie na czas prac zastąpiona kodami SMS. Nie oznacza to jednak przywrócenia dostępu do wszystkich usług, które będą niedostępne podczas przerwy.
Nie sprawdzisz konta w aplikacji. Pilne przelewy lepiej wykonać w sobotę
Najbardziej odczuwalną konsekwencją przerwy będzie brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. Dla wielu klientów to podstawowe narzędzia zarządzania pieniędzmi, służące do wykonywania przelewów, sprawdzania salda, kontrolowania historii transakcji oraz obsługi produktów bankowych.
Jeżeli ktoś planuje wykonać ważny przelew w niedzielę rano, może napotkać problem. Zlecenie nowej operacji przez niedostępną aplikację lub serwis internetowy nie będzie możliwe w zwykły sposób.
Dotyczy to również osób, które zamierzają w niedzielę rano zmienić ustawienia usług, sprawdzić szczegóły transakcji albo skorzystać z funkcji dostępnych wyłącznie po zalogowaniu do bankowości elektronicznej.
Dlatego PKO BP zaleca wykonanie wszystkich ważnych operacji przed rozpoczęciem prac technicznych. W praktyce najbezpieczniej zająć się nimi jeszcze w sobotę, 21 listopada, zamiast odkładać je na niedzielny poranek.
Należy przy tym pamiętać, że samo wcześniejsze zlecenie standardowego przelewu do innego banku nie zawsze oznacza natychmiastowe zaksięgowanie pieniędzy u odbiorcy. Termin realizacji zależy od rodzaju przelewu i zasad obowiązujących w systemach rozliczeniowych.
Karty płatnicze nadal będą działać. Jest jednak jeden ważny wyjątek
PKO Bank Polski uspokaja, że pomimo niedostępności bankowości elektronicznej klienci nadal będą mogli korzystać z kart płatniczych w sklepach stacjonarnych.
Oznacza to, że zaplanowane prace nie powinny uniemożliwić zwykłych zakupów opłacanych kartą. Bank potwierdza również możliwość wypłacania gotówki z bankomatów.
Istnieje jednak ważne zastrzeżenie. W czasie przerwy technicznej niedostępna będzie funkcja wielowalutowa kart. Ma to szczególne znaczenie dla klientów korzystających z kart powiązanych z rachunkami w różnych walutach.
Jeżeli planujesz płatności lub wypłaty w walucie obcej, warto wcześniej sprawdzić warunki korzystania z karty w czasie przerwy. Niedostępność funkcji wielowalutowej może wpłynąć na sposób rozliczenia transakcji, zależnie od rodzaju karty i rachunku.
Bank nie ogłosił natomiast całkowitego wyłączenia kart płatniczych ani bankomatów.
Co z BLIK-iem? PKO BP przekazał dobrą wiadomość
Jedną z najważniejszych informacji dla klientów jest potwierdzenie dostępności transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK.
PKO Bank Polski wymienił je w oficjalnym komunikacie wśród usług, które mają działać podczas niedzielnych prac technicznych.
To istotne, ponieważ wiele osób korzysta z BLIK-a podczas zakupów, płatności internetowych oraz innych codziennych transakcji. Bank zapewnia, że transakcje z wykorzystaniem kodu BLIK pozostaną dostępne.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że standardowy dostęp do aplikacji mobilnych będzie ograniczony. W komunikacie nie przedstawiono szczegółowego opisu działania wszystkich funkcji BLIK-a podczas przerwy. Nie należy więc automatycznie zakładać, że każda usługa powiązana z aplikacją będzie dostępna w identyczny sposób jak na co dzień.
To kolejna przerwa techniczna w listopadzie. Tym razem znacznie dłuższa
PKO Bank Polski prowadził zaplanowane prace również tydzień wcześniej, w niedzielę 15 listopada 2026 roku. Wówczas przerwa rozpoczynała się o godzinie 00:01 i miała potrwać do 3:15.
Obecnie zapowiedziane utrudnienia będą znacznie dłuższe. Zamiast kilku godzin nocnych obejmą niemal połowę doby, w tym poranek i godziny przedpołudniowe.
To ważna różnica dla klientów, którzy w niedzielę zwykle wykonują przelewy, sprawdzają stan konta albo organizują płatności na kolejny tydzień.
Sam fakt prowadzenia kolejnych prac technicznych nie jest dowodem problemów z bezpieczeństwem pieniędzy. Banki regularnie aktualizują swoje systemy, a zaplanowane przerwy są jednym ze sposobów przeprowadzania takich operacji.
Uwaga na fałszywe wiadomości o blokadzie konta
Zapowiedziana niedostępność bankowości elektronicznej może również stanowić pretekst wykorzystywany przez internetowych oszustów. Cyberprzestępcy często podszywają się pod banki, informując o rzekomej konieczności ponownej aktywacji dostępu, potwierdzenia danych albo odblokowania rachunku.
PKO Bank Polski ostrzegał wcześniej przed fałszywymi wiadomościami dotyczącymi aktywacji klucza bezpieczeństwa. Przestępcy próbowali nakłaniać klientów do otwierania linków prowadzących na strony przypominające autentyczny serwis bankowy.
Dlatego w czasie przerwy technicznej należy zachować ostrożność wobec wiadomości sugerujących, że konieczne jest pilne zalogowanie się przez przesłany link. Nie należy podawać loginu, hasła, kodów SMS ani danych karty na stronach otwieranych z podejrzanych wiadomości.
Jeżeli otrzymasz informację o konieczności aktualizacji dostępu do konta, najlepiej samodzielnie wejść na oficjalną stronę banku i sprawdzić aktualne komunikaty. Zapowiedziane prace techniczne nie oznaczają, że klient musi potwierdzić swoje dane, aby zachować pieniądze na rachunku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te rzeczy jeszcze w sobotę
Jeżeli korzystasz z PKO Banku Polskiego, przede wszystkim sprawdź, czy w niedzielę rano nie będziesz potrzebować dostępu do historii rachunku, szczegółów transakcji lub funkcji dostępnych w aplikacji mobilnej.
Ważne przelewy oraz inne operacje wymagające aktywnego dostępu do bankowości elektronicznej najlepiej wykonać przed godziną 00:01 w niedzielę. Warto również sprawdzić, czy nie trzeba wcześniej pobrać potwierdzenia przelewu, dokumentu bankowego albo informacji potrzebnych podczas weekendowego wyjazdu.
Jeżeli planujesz zakupy, nie musisz automatycznie rezygnować z płacenia kartą. Bank zapewnia, że standardowe płatności kartami w sklepach stacjonarnych będą dostępne. Możliwa pozostanie również wypłata gotówki z bankomatu.
Klienci korzystający z funkcji wielowalutowej powinni jednak uwzględnić jej czasową niedostępność. Szczególnie ważne jest to podczas podróży zagranicznych albo zakupów rozliczanych w walucie obcej.
W przypadku BLIK-a bank zapowiedział utrzymanie transakcji wykonywanych kodem, ale nie podał szczegółowego opisu wszystkich scenariuszy korzystania z usługi podczas niedostępności aplikacji. Jeżeli planujesz ważną płatność, warto mieć również alternatywną metodę zapłaty.
Warszawa i Mazowsze. Utrudnienia obejmą również lokalnych klientów PKO BP
Zapowiedziana przerwa ma charakter ogólnopolski. Oznacza to, że dotyczy również klientów PKO Banku Polskiego mieszkających w Warszawie i na Mazowszu.
Nie ma znaczenia, czy rachunek został otwarty w oddziale w centrum Warszawy, na osiedlu mieszkaniowym, czy w innej miejscowości. Niedostępność serwisów internetowych i aplikacji mobilnych będzie wynikała z prac prowadzonych w systemach banku.
Klienci powinni więc przygotować się do utrudnień niezależnie od miejsca zamieszkania. Szczególnie istotne może to być dla osób planujących w niedzielę poranne zakupy, wyjazdy albo operacje wymagające zalogowania do bankowości elektronicznej.
PKO BP podał termin zakończenia prac. Do kiedy potrwają utrudnienia?
Z oficjalnego komunikatu wynika, że prace techniczne zostały zaplanowane na niedzielę, 22 listopada 2026 roku, w godzinach od 00:01 do 12:00.
Bank nie poinformował o planowanym wydłużeniu przerwy poza południe. Jeżeli harmonogram zostanie zrealizowany zgodnie z zapowiedzią, po zakończeniu prac serwisy internetowe i aplikacje mobilne powinny ponownie stać się dostępne.
Nie należy jednak mylić zapowiedzianej przerwy z całkowitym wyłączeniem wszystkich usług finansowych. PKO BP wyraźnie wskazał, że część podstawowych sposobów płatności pozostanie dostępna.
Najważniejsze: w niedzielę 22 listopada od godziny 00:01 do 12:00 nie będzie można korzystać z serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i serwisu telefonicznego PKO Banku Polskiego. Karty płatnicze mają działać w sklepach stacjonarnych i bankomatach, z wyłączeniem funkcji wielowalutowej. Bank zapowiada również dostępność transakcji z wykorzystaniem kodów BLIK. Wszystkie ważne operacje najlepiej wykonać wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.