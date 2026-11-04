Bankomaty ograniczają wypłaty gotówki. Nawet 200 zł na jedną transakcję! Sprawdź, ile maksymalnie wypłacisz

4 listopada 2026 09:28 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Masz kilka tysięcy złotych na koncie i chcesz wypłacić je w bankomacie? Możesz się zdziwić. W jednej z największych sieci w Polsce jednorazowo wypłacisz BLIKIEM zaledwie 200 zł. W innych urządzeniach obowiązują limity 800, 1000, a nawet 4000 zł. Do tego dochodzą prowizje, które przy kilku kolejnych wypłatach mogą oznaczać dodatkowe koszty. Sprawdziliśmy, jakie ograniczenia obowiązują w 2026 roku.

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Bankomat z gotówką
Bankomat z gotówką Fot. Warszawa w Pigułce

Masz pieniądze na koncie, ale bankomat nie wypłaci całej kwoty

Dostęp do własnych oszczędności może okazać się bardziej skomplikowany, niż się wydaje. Osoby potrzebujące większej ilości gotówki muszą liczyć się z ograniczeniami nakładanymi przez operatorów bankomatów i banki.

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Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy sieci Euronet. Od 19 lutego 2026 roku jednorazowa wypłata kodem BLIK w jej własnych bankomatach została ograniczona do 200 zł.

To oznacza, że osoba chcąca wypłacić 2000 zł musiałaby wykonać aż 10 oddzielnych transakcji, o ile pozwalają na to limity banku.

Euronet tłumaczy decyzję kosztami obsługi wypłat. Ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Tyle maksymalnie wypłacisz z bankomatu w jednym podejściu

Nie wszystkie bankomaty działają według tych samych zasad. Znaczenie ma również to, czy korzystasz z karty płatniczej, czy kodu BLIK.

Sieć lub urządzenie Jednorazowa wypłata
Euronet – BLIK 200 zł
Euronet – karta Zwykle 800 zł
Planet Cash – karta Visa/Mastercard Do 4000 zł
Planet Cash – BLIK Zależnie od urządzenia i banku; w części urządzeń 250 zł
Bankomaty własne PKO BP – BLIK Bez odrębnego limitu jednorazowego operatora; obowiązują limity bankowe i techniczne
Wybrane urządzenia bankowe Indywidualne limity, zależne od banku i urządzenia

Dane na listopad 2026 roku. Kwoty oznaczają limity pojedynczej operacji, a nie maksymalną sumę, którą można wypłacić w ciągu dnia. W konkretnym bankomacie dostępna kwota może być niższa.

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Euronet wskazuje 800 zł jako rekomendowaną kwotę pojedynczej wypłaty, ale dopuszcza odmienne warunki wynikające z umów z bankami. Planet Cash od 2 marca zwiększył standardowy limit wypłaty kartą do 4000 zł, natomiast limity BLIK mogą zależeć od lokalizacji i banku.

Planet Cash zmienił zasady. Kartą wypłacisz więcej, ale BLIK może zaskoczyć

Sieć Planet Cash zdecydowała się na odmienne rozwiązanie niż Euronet.

Od 2 marca 2026 roku maksymalna jednorazowa wypłata kartami Visa i Mastercard wzrosła do 4000 zł.

Jednocześnie operator wprowadził zróżnicowane ograniczenia dla transakcji BLIK. W części urządzeń limit wynosi 250 zł, ale nie jest to jedna kwota obowiązująca wszystkich klientów i wszystkie bankomaty.

Przed wypłatą większej sumy warto więc sprawdzić, czy bardziej opłaca się użyć karty, czy telefonu.

Banki również ustalają limity. Nie zawsze wypłacisz tyle, ile potrzebujesz

Oprócz ograniczeń operatorów bankomatów obowiązują limity ustalane przez banki. Mogą one dotyczyć całego dnia, pojedynczej operacji lub sposobu wypłaty pieniędzy.

Przykładowe dzienne limity opisywane w zestawieniach bankowych w 2026 roku:

Bank Przykładowy limit dzienny
PKO BP Do 20 000 zł
Bank Pekao 6000 zł dla standardowych kart, 15 000 zł dla wybranych kart złotych
Bank Millennium Domyślnie 2000 zł, z możliwością zwiększenia
Erste Bank Polska Domyślnie 15 000 zł
ING Bank Śląski Do 20 000 zł łącznie w określonych konfiguracjach wypłat kartą i BLIKIEM

Są to wartości przykładowe, a nie uniwersalne limity dla każdego klienta. Dokładna kwota zależy od rodzaju karty, rachunku i indywidualnych ustawień.

Chcesz wypłacić 5000 zł? Możesz potrzebować nawet 25 transakcji

Różnice między bankomatami najlepiej pokazuje konkretny przykład.

Ile operacji potrzeba, aby wypłacić gotówkę?

Kwota do wypłaty

5000 zł

Euronet – BLIK

Limit: 200 zł

25

transakcji

Euronet – karta

Limit: 800 zł

7

transakcji

Planet Cash – karta

Limit: 4000 zł

2

transakcji

Wyliczenie przy założeniu, że obowiązują podane limity operatorów, bankomat ma wystarczającą gotówkę, a bank pozwala na wypłatę całej kwoty. Nie uwzględnia prowizji.

Kolejny problem: opłaty za wypłaty gotówki

Limity to nie wszystko. Klienci powinni zwracać uwagę również na prowizje.

Niektóre banki oferują bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów. Inne pobierają opłaty za korzystanie z urządzeń obcych sieci, wypłaty poniżej określonej kwoty lub za poszczególne operacje.

To szczególnie istotne, gdy zamiast jednej wypłaty trzeba wykonać kilka.

Przykładowo, jeżeli bank pobierałby 5 zł za każdą transakcję, dziesięć wypłat oznaczałoby łącznie 50 zł prowizji. Jest to jednak wyłącznie przykład obliczeniowy, a nie informacja o konkretnej taryfie.

Sam Euronet deklaruje, że nie pobiera opłat za wypłaty BLIKIEM ani kartami wydanymi w Polsce. Ewentualne koszty mogą wynikać z taryfy banku klienta.

Dlaczego bankomaty ograniczają wypłaty?

Operatorzy wskazują przede wszystkim na rosnące koszty utrzymania sieci, transportu gotówki, serwisowania urządzeń i obsługi transakcji.

W przypadku wypłat BLIK znaczenie mają również rozliczenia pomiędzy operatorem bankomatu a dostawcą systemu płatniczego.

Banki stosują ponadto limity bezpieczeństwa, które mają ograniczać skutki kradzieży karty lub nieuprawnionego dostępu do rachunku.

Nie oznacza to, że pieniądze na kontach zostały zamrożone. Ograniczenia dotyczą konkretnych sposobów wypłaty i urządzeń.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz wypłacić większą kwotę, warto wcześniej sprawdzić trzy rzeczy: dzienny limit swojej karty, maksymalną kwotę pojedynczej wypłaty w wybranym bankomacie oraz ewentualną prowizję.

Często wygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z bankomatu własnego banku albo wypłata kartą zamiast BLIKIEM.

Najważniejsze: 200 zł w Euronecie nie jest ogólnopolskim limitem dostępu do gotówki. To ograniczenie pojedynczej wypłaty kodem BLIK w określonych urządzeniach tej sieci.

W 2026 roku różnice między operatorami są jednak na tyle duże, że wybór bankomatu może zdecydować, czy pieniądze wypłacimy w jednej operacji, czy dopiero po wielu próbach.

Źródła: Euronet Polska, komunikat z 11 lutego 2026 r.; ITCARD/Planet Cash, komunikat z 24 lutego 2026 r.; PKO Bank Polski; mBank; Bank.pl; Dziennik Gazeta Prawna, zestawienia limitów wypłat z 2026 r.

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