Bankomaty ograniczają wypłaty gotówki. Nawet 200 zł na jedną transakcję! Sprawdź, ile maksymalnie wypłacisz
Masz kilka tysięcy złotych na koncie i chcesz wypłacić je w bankomacie? Możesz się zdziwić. W jednej z największych sieci w Polsce jednorazowo wypłacisz BLIKIEM zaledwie 200 zł. W innych urządzeniach obowiązują limity 800, 1000, a nawet 4000 zł. Do tego dochodzą prowizje, które przy kilku kolejnych wypłatach mogą oznaczać dodatkowe koszty. Sprawdziliśmy, jakie ograniczenia obowiązują w 2026 roku.
Masz pieniądze na koncie, ale bankomat nie wypłaci całej kwoty
Dostęp do własnych oszczędności może okazać się bardziej skomplikowany, niż się wydaje. Osoby potrzebujące większej ilości gotówki muszą liczyć się z ograniczeniami nakładanymi przez operatorów bankomatów i banki.
Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy sieci Euronet. Od 19 lutego 2026 roku jednorazowa wypłata kodem BLIK w jej własnych bankomatach została ograniczona do 200 zł.
To oznacza, że osoba chcąca wypłacić 2000 zł musiałaby wykonać aż 10 oddzielnych transakcji, o ile pozwalają na to limity banku.
Euronet tłumaczy decyzję kosztami obsługi wypłat. Ograniczenie obowiązuje do odwołania.
Tyle maksymalnie wypłacisz z bankomatu w jednym podejściu
Nie wszystkie bankomaty działają według tych samych zasad. Znaczenie ma również to, czy korzystasz z karty płatniczej, czy kodu BLIK.
|Sieć lub urządzenie
|Jednorazowa wypłata
|Euronet – BLIK
|200 zł
|Euronet – karta
|Zwykle 800 zł
|Planet Cash – karta Visa/Mastercard
|Do 4000 zł
|Planet Cash – BLIK
|Zależnie od urządzenia i banku; w części urządzeń 250 zł
|Bankomaty własne PKO BP – BLIK
|Bez odrębnego limitu jednorazowego operatora; obowiązują limity bankowe i techniczne
|Wybrane urządzenia bankowe
|Indywidualne limity, zależne od banku i urządzenia
Dane na listopad 2026 roku. Kwoty oznaczają limity pojedynczej operacji, a nie maksymalną sumę, którą można wypłacić w ciągu dnia. W konkretnym bankomacie dostępna kwota może być niższa.
Euronet wskazuje 800 zł jako rekomendowaną kwotę pojedynczej wypłaty, ale dopuszcza odmienne warunki wynikające z umów z bankami. Planet Cash od 2 marca zwiększył standardowy limit wypłaty kartą do 4000 zł, natomiast limity BLIK mogą zależeć od lokalizacji i banku.
Planet Cash zmienił zasady. Kartą wypłacisz więcej, ale BLIK może zaskoczyć
Sieć Planet Cash zdecydowała się na odmienne rozwiązanie niż Euronet.
Od 2 marca 2026 roku maksymalna jednorazowa wypłata kartami Visa i Mastercard wzrosła do 4000 zł.
Jednocześnie operator wprowadził zróżnicowane ograniczenia dla transakcji BLIK. W części urządzeń limit wynosi 250 zł, ale nie jest to jedna kwota obowiązująca wszystkich klientów i wszystkie bankomaty.
Przed wypłatą większej sumy warto więc sprawdzić, czy bardziej opłaca się użyć karty, czy telefonu.
Banki również ustalają limity. Nie zawsze wypłacisz tyle, ile potrzebujesz
Oprócz ograniczeń operatorów bankomatów obowiązują limity ustalane przez banki. Mogą one dotyczyć całego dnia, pojedynczej operacji lub sposobu wypłaty pieniędzy.
Przykładowe dzienne limity opisywane w zestawieniach bankowych w 2026 roku:
|Bank
|Przykładowy limit dzienny
|PKO BP
|Do 20 000 zł
|Bank Pekao
|6000 zł dla standardowych kart, 15 000 zł dla wybranych kart złotych
|Bank Millennium
|Domyślnie 2000 zł, z możliwością zwiększenia
|Erste Bank Polska
|Domyślnie 15 000 zł
|ING Bank Śląski
|Do 20 000 zł łącznie w określonych konfiguracjach wypłat kartą i BLIKIEM
Są to wartości przykładowe, a nie uniwersalne limity dla każdego klienta. Dokładna kwota zależy od rodzaju karty, rachunku i indywidualnych ustawień.
Chcesz wypłacić 5000 zł? Możesz potrzebować nawet 25 transakcji
Różnice między bankomatami najlepiej pokazuje konkretny przykład.
Ile operacji potrzeba, aby wypłacić gotówkę?
Kwota do wypłaty
5000 zł
Limit: 200 zł
25
transakcji
Euronet – karta
Limit: 800 zł
7
transakcji
Planet Cash – karta
Limit: 4000 zł
2
transakcji
Wyliczenie przy założeniu, że obowiązują podane limity operatorów, bankomat ma wystarczającą gotówkę, a bank pozwala na wypłatę całej kwoty. Nie uwzględnia prowizji.
Kolejny problem: opłaty za wypłaty gotówki
Limity to nie wszystko. Klienci powinni zwracać uwagę również na prowizje.
Niektóre banki oferują bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów. Inne pobierają opłaty za korzystanie z urządzeń obcych sieci, wypłaty poniżej określonej kwoty lub za poszczególne operacje.
To szczególnie istotne, gdy zamiast jednej wypłaty trzeba wykonać kilka.
Przykładowo, jeżeli bank pobierałby 5 zł za każdą transakcję, dziesięć wypłat oznaczałoby łącznie 50 zł prowizji. Jest to jednak wyłącznie przykład obliczeniowy, a nie informacja o konkretnej taryfie.
Sam Euronet deklaruje, że nie pobiera opłat za wypłaty BLIKIEM ani kartami wydanymi w Polsce. Ewentualne koszty mogą wynikać z taryfy banku klienta.
Dlaczego bankomaty ograniczają wypłaty?
Operatorzy wskazują przede wszystkim na rosnące koszty utrzymania sieci, transportu gotówki, serwisowania urządzeń i obsługi transakcji.
W przypadku wypłat BLIK znaczenie mają również rozliczenia pomiędzy operatorem bankomatu a dostawcą systemu płatniczego.
Banki stosują ponadto limity bezpieczeństwa, które mają ograniczać skutki kradzieży karty lub nieuprawnionego dostępu do rachunku.
Nie oznacza to, że pieniądze na kontach zostały zamrożone. Ograniczenia dotyczą konkretnych sposobów wypłaty i urządzeń.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz wypłacić większą kwotę, warto wcześniej sprawdzić trzy rzeczy: dzienny limit swojej karty, maksymalną kwotę pojedynczej wypłaty w wybranym bankomacie oraz ewentualną prowizję.
Często wygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z bankomatu własnego banku albo wypłata kartą zamiast BLIKIEM.
Najważniejsze: 200 zł w Euronecie nie jest ogólnopolskim limitem dostępu do gotówki. To ograniczenie pojedynczej wypłaty kodem BLIK w określonych urządzeniach tej sieci.
W 2026 roku różnice między operatorami są jednak na tyle duże, że wybór bankomatu może zdecydować, czy pieniądze wypłacimy w jednej operacji, czy dopiero po wielu próbach.
Źródła: Euronet Polska, komunikat z 11 lutego 2026 r.; ITCARD/Planet Cash, komunikat z 24 lutego 2026 r.; PKO Bank Polski; mBank; Bank.pl; Dziennik Gazeta Prawna, zestawienia limitów wypłat z 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.