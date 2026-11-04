Od czwartku wielka promocja w Lidlu! Mięso tańsze nawet o 41 procent. Klienci zapłacą tylko 9,99 zł za kilogram
Od czwartku, 5 listopada, Lidl uruchamia kolejne promocje na mięso. Tym razem klienci będą mogli kupić szynkę wieprzową XXL za 9,99 zł za kilogram oraz duże opakowania filetów z piersi indyka w cenie 19,99 zł za kilogram. Obniżki sięgają aż 41 procent, ale jest ważny warunek – najniższe ceny są dostępne z aktywnym kuponem w aplikacji Lidl Plus.
Sieci handlowe przygotowują kolejne oferty na listopad. W najnowszej gazetce Lidla znalazły się dwa produkty mięsne marki Rzeźnik, które mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy na weekend.
Promocja obowiązuje od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.
Szynka wieprzowa za 9,99 zł. Rabat wynosi 35 procent
Jedną z najważniejszych propozycji jest szynka wieprzowa XXL marki Rzeźnik.
Kilogram mięsa kosztuje w promocji 9,99 zł, podczas gdy cena przed obniżką wynosiła 15,49 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 35 procent.
Przy zakupie 3 kilogramów szynki klient zapłaci 29,97 zł zamiast 46,47 zł. Oszczędność wyniesie 16,50 zł.
Szynka wieprzowa to mięso wykorzystywane między innymi do przygotowywania pieczeni, gulaszu, duszonych potraw oraz domowych wędlin.
Najniższa cena wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Filet z piersi indyka XXL za 19,99 zł. Obniżka aż o 41 procent
Druga promocja obejmuje filet z piersi indyka marki Rzeźnik w dużym opakowaniu XXL.
Cena za kilogram została obniżona z 33,99 zł do 19,99 zł.
To rabat wynoszący aż 41 procent.
Różnica w cenie jednego kilograma wynosi 14 zł.
Oznacza to, że przy zakupie 2 kilogramów mięsa można zaoszczędzić 28 zł w porównaniu z ceną sprzed obniżki.
Filet z indyka nadaje się do przygotowania kotletów, dań pieczonych, potrawek i posiłków z warzywami.
Również w tym przypadku konieczne jest aktywowanie kuponu Lidl Plus.
Ile można zaoszczędzić? Porównanie cen
|Produkt
|Cena przed obniżką
|Cena od czwartku
|Rabat
|Szynka wieprzowa XXL, 1 kg
|15,49 zł
|9,99 zł
|35%
|Filet z piersi indyka XXL, 1 kg
|33,99 zł
|19,99 zł
|41%
Przykładowo, kupując 2 kilogramy szynki wieprzowej i 2 kilogramy filetu z indyka, klient zapłaci łącznie 59,96 zł.
Przed obniżką taki sam zakup kosztowałby 98,96 zł.
Łączna oszczędność wyniesie 39 zł.
Jest ważny warunek. Nie każdy zapłaci promocyjną cenę
Obie promocje wymagają aktywowania odpowiednich kuponów w aplikacji Lidl Plus.
Klient powinien zrobić to przed zakupami, a następnie zeskanować aplikację przy kasie.
Warto pamiętać, że produkty są sprzedawane w opakowaniach XXL, a końcowa cena zależy od rzeczywistej masy mięsa.
Oferta obowiązuje przez trzy dni, od 5 do 7 listopada, lub do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy mięsne, od czwartku w Lidlu będzie można skorzystać z dwóch wyraźnych obniżek.
Szynka wieprzowa za 9,99 zł za kilogram może zainteresować osoby przygotowujące domowe obiady i pieczenie. Z kolei filet z indyka za 19,99 zł za kilogram to propozycja dla klientów, którzy wolą mięso drobiowe.
Największa obniżka wynosi 41 procent. Przed wyjazdem do sklepu warto sprawdzić dostępność produktów i aktywować kupony w aplikacji.
Źródło: Lidl Polska – gazetka promocyjna na 5–7 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.